Анастасия Родионова, 23 года

В этом году наша героиня получила диплом специалиста в области систем управления летательными аппаратами, но решила связать свою жизнь с beauty-индустрией. И в настоящий момент она является владелицей студии красоты @beauty_community71.

Образ:

Кожанка — снежная королева.

Джинсы и блузка — Zara.

Ботильоны — respect.

Шарф — HM



Я не шопоголик. Вообще у меня нелюбовь к походам по магазинам, поэтому одежду я покупаю по необходимости. Или если что-то очень сильно приглянулось.

Аромат — Eisenberg J'ose Homme! Просто мои самые любимые. Мне нравится, что они раскрываются в течении дня. Каждые пару часов это будто уже что-то новое.

У меня нет любимых вещей. Я всегда впадаю в крайность. Либо это платье или каблуки, либо джинсы и кроссы, но, чаще всего, все же предпочитаю более спортивный стиль, потому что очень много хожу и так чувствую себя комфортнее.

Понятия мода и стиль для меня это работа!

Иногда я вижу какой-то лук в журнале или инстаграме и просто ищу что-то похожее, но, чаще всего, просто покупаю то, в чем выгляжу, по-моему, красиво и привлекательно.

Покупаю вещи в тульских и московских ТЦ, не отдаю предпочтений каким-то конкретным магазинам.

Самое дорогое в моем гардеробе — это обувь. Потому что тут я за качество и комфорт, никогда не экономлю на обуви!

Мне макияж совсем не важен! Я комфортно чувствую себя и без него (только к бровям это не относится).