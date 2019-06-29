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Евгений Авилов рассказал, как изменится Тула в ближайшие годы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Евгений Авилов рассказал, как изменится Тула в ближайшие годы

По словам главы администрации города Тулы, в областном центре отремонтируют общественные пространства и внедрят новую систему пассажирских перевозок.

28 июня Евгений Авилов встретился с активистами Центрального района Тулы. Беседа проходила в неформальной обстановке, глава администрации рассказал, как развивается Тула и какие перемены впереди ждут город и округ.

Так, на улице Оборонной пройдет ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отремонтируют дорожное полотно и трамвайные пути, благоустроят прилегающие территории, приведут в порядок фасады зданий. Ремонт начнется в начале июля, а выполнен будет за рекордный для такого крупного объекта срок – 41 день. При этом работы планируется проводить частями, в основном в ночное время. Полностью улицу Оборонную на время ремонта перекрывать не будут, чтоб не осложнять дорожную ситуацию.

Евгений Авилов отметил, что в Центральном округе продолжается большая работа по ревитализации исторического центра – приводятся в нормативное состояние его территории. Реконструкция ждет Центральный рынок. 

В округе продолжается строительство социальных объектов: в этом году начнется строительство детского сада на 120 мест в пос. Северный, школы на 600 мест и детского сада на 75 мест в микрорайоне Левобережный.

- За пять лет мы сдали в Большой Туле десять детских садов. И работаем по принципу: два детсада сдаем – к двум сразу приступаем. Нам надо всех детишек обеспечить местами в садах, это касается ясельных групп до трех лет – дети 3-7 лет местами полностью обеспечены, - подчеркнул Евгений Васильевич.

Программа «Формирование современной городской среды» продолжает реализовываться. В округе будут отремонтированы в этом году 9 дворовых территорий.

- Мы стремимся, чтобы все предложения жителей были учтены. При этом я прошу вас проявлять активность – контролировать на местах ход работ, их качество и обязательно участвовать в приемке, - обратился к активистам глава администрации Тулы.

Ремонтируются и общественные пространства. Сквер «Тулякам – героям Советского Союза», как и планировалось, был открыт после ремонта накануне 22 июня. Сейчас ведется реконструкция площади перед главпочтамтом – она получит новую жизнь. Здесь установят уникальные смарт-часы, новые лавочки, высадят деревья, получится полноценный сквер, причем с изюминкой.

Евгений Авилов, отвечая на вопросы активистов, рассказал, что в Туле будет внедрена новая система пассажирских перевозок. Так, единый оператор будет отвечать за распределение средств между перевозчиками. Плата будет зависеть не от числа перевезенных пассажиров, а от пройденного километража. И это при неукоснительном соблюдении расписания. Перевозчики будут заинтересованы в его соблюдении. Это позволит сделать весь городской транспорт льготным. Стоит задача полностью перейти на автобусы средней и большой вместимости . Изменения в маршрутной сети будут вынесены на обсуждение с жителями.

Планируется внедрить в Туле карту «Тройка», будет действовать билет
на час.

Таким образом городской транспорт станет по-новому, современно и качественно, обслуживать туляков и гостей города.

Также глава администрации города рассказал, что Тульская область вошла в число пилотных регионов, в которых реализуется программа «Умный город». И одно из направлений – проект «Умные домофоны», удобная для жителей система безопасности.

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