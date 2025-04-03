  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Проклятие матери. Одержимая - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Проклятие матери. Одержимая

Проклятие матери. Одержимая

Премьера:
03.04.2025
 
Режиссер:
Хадра Даен Рату
  
Актеры:
Шарифа Даниш, Даффа Вардана, Кейтлин Холдерман, Рут Марини, Шакил Фаузи, Майкл Олиндо, Дени Сапутра, Мухаммад Нур Комаруддин, Деви Пакис, Эльзан Азиз, Стелла Бодеа
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Одинокая мать Секар в отчаянии обращается к местной колдунье. С ее помощью она заключает договор с силами тьмы, чтобы ее дети ни в чем не нуждались. Дела начинают идти на лад, но в скором времени колдунья умирает и Секар начинает вести себя очень странно. При поддержке мудрого шамана дети вступают в жестокую схватку со злобной тварью, в которую превратилась их мать…

0
Касса
Фея и каменный тролль
27 марта - 2 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сад изящных слов
23 марта - 2 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Северный полюс
27 февраля - 2 апреля
Люксор Тула
Смерть единорога
2 апреля, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Зверопоиск
8 марта - 2 апреля
Люксор Тула
Фора Х
1 июня - 1 апреля 2024
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.