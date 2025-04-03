Проклятие матери. Одержимая

Премьера: 03.04.2025

Режиссер: Хадра Даен Рату

Актеры: Шарифа Даниш, Даффа Вардана, Кейтлин Холдерман, Рут Марини, Шакил Фаузи, Майкл Олиндо, Дени Сапутра, Мухаммад Нур Комаруддин, Деви Пакис, Эльзан Азиз, Стелла Бодеа

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

Одинокая мать Секар в отчаянии обращается к местной колдунье. С ее помощью она заключает договор с силами тьмы, чтобы ее дети ни в чем не нуждались. Дела начинают идти на лад, но в скором времени колдунья умирает и Секар начинает вести себя очень странно. При поддержке мудрого шамана дети вступают в жестокую схватку со злобной тварью, в которую превратилась их мать…