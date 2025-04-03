Проклятие матери. Одержимая
Премьера:
03.04.2025
Режиссер:
Хадра Даен Рату
Актеры:
Шарифа Даниш, Даффа Вардана, Кейтлин Холдерман, Рут Марини, Шакил Фаузи, Майкл Олиндо, Дени Сапутра, Мухаммад Нур Комаруддин, Деви Пакис, Эльзан Азиз, Стелла Бодеа
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
18+
Одинокая мать Секар в отчаянии обращается к местной колдунье. С ее помощью она заключает договор с силами тьмы, чтобы ее дети ни в чем не нуждались. Дела начинают идти на лад, но в скором времени колдунья умирает и Секар начинает вести себя очень странно. При поддержке мудрого шамана дети вступают в жестокую схватку со злобной тварью, в которую превратилась их мать…
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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