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9 лучших комментариев: 6 - 13 августа

9 лучших комментариев: 6 - 13 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Пьяный сплав на матрасах по Оке: троих горе-путешественников спасла полиция

 

- 2 -

Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на Ми-8

 

- 3 -

Дмитрий Миляев: «По проспекту Ленина позиция однозначная — деревьям точно быть!»

 

- 4 -

«Арсенал» получит 50 млн рублей в виде спонсорской помощи

 

- 5 -

Непривитых студентов могут отправить на удаленку

 

- 6 -

Муниципальный проект «Наш город» зарекомендовал себя с положительной стороны

 

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До конца лета привитые туляки могут получить бесплатный билет в цирк

 

- 8 -

«Брутальный город оружейников утром невероятно нежен!»: Мария Захарова ведет репортажи из центра Тулы

 

- 9 -

Дмитрий Рогозин заявил, что выступает за расстрелы за коррупцию в ОПК

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Автор: Алексей Герасимов
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8 лучших комментариев: 30 июля - 6 августа
8 лучших комментариев: 30 июля - 6 августа
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