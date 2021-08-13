9 лучших комментариев: 6 - 13 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Пьяный сплав на матрасах по Оке: троих горе-путешественников спасла полиция
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Губернатор и глава тульского МЧС облетели область на Ми-8
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Дмитрий Миляев: «По проспекту Ленина позиция однозначная — деревьям точно быть!»
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«Арсенал» получит 50 млн рублей в виде спонсорской помощи
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Непривитых студентов могут отправить на удаленку
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Муниципальный проект «Наш город» зарекомендовал себя с положительной стороны
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До конца лета привитые туляки могут получить бесплатный билет в цирк
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«Брутальный город оружейников утром невероятно нежен!»: Мария Захарова ведет репортажи из центра Тулы
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Дмитрий Рогозин заявил, что выступает за расстрелы за коррупцию в ОПК
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