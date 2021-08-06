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8 лучших комментариев: 30 июля - 6 августа

8 лучших комментариев: 30 июля - 6 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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Деревья&цветы: Туляки нашли ошибки в решении администрации убрать деревья с проспекта Ленина

 

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Дюмин предложил перерабатывать борщевик в одноразовую посуду

 

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В центре Косой Горы на остановке убили мужчину

 

- 6 -

В Белеве открыли бюст Александра II

 

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Почему деревьям не место на главной улице Тулы: позиция администрации

 

- 8 -

В Тульской области сняли ряд коронавирусных ограничений

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:25 0
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6 лучших комментариев: 23 - 30 июля
6 лучших комментариев: 23 - 30 июля
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