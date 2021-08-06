8 лучших комментариев: 30 июля - 6 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Деревья&цветы: Туляки нашли ошибки в решении администрации убрать деревья с проспекта Ленина
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Дюмин предложил перерабатывать борщевик в одноразовую посуду
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В центре Косой Горы на остановке убили мужчину
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В Белеве открыли бюст Александра II
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Почему деревьям не место на главной улице Тулы: позиция администрации
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В Тульской области сняли ряд коронавирусных ограничений
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