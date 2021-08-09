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Непривитых студентов могут отправить на удаленку

Непривитых студентов могут отправить на удаленку

Минобрнауки РФ подготовил рекомендации по организации учебного года.

Минобрнауки считает перевод на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Для таких учащихся предполагается устанавливать особый режим посещения корпусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новые рекомендации ведомства, подготовленные в преддверии нового учебного года.

Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:26 −13
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