Непривитых студентов могут отправить на удаленку

Минобрнауки считает перевод на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Для таких учащихся предполагается устанавливать особый режим посещения корпусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новые рекомендации ведомства, подготовленные в преддверии нового учебного года.

Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.