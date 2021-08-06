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Пьяный сплав на матрасах по Оке: троих горе-путешественников спасла полиция

Пьяный сплав на матрасах по Оке: троих горе-путешественников спасла полиция

Трое молодых туляков пытались проплыть из Арсеньево в Белев, утопили телефон и переполошили спецслужбы.

В четверг, 5 августа, примерно в 22.00 в дежурную часть отделения полиции «Арсеньевское» поступило сообщение о том, что в деревне Большие Голубочки без вести пропали три молодых человека 20, 18 и 17 лет.

Компания местных жителей отдыхала на берегу Оки. Около шести вечера трое из них решили на надувных матрасах доплыть до Белёва, где бы их встретил еще один компаньон, приехавший туда на машине. Оставшиеся на берегу друзья, поняв, что «путешественники» не выходят на связь, обратились в полицию. 

На поиск был поднят личный состав региональной полиции, привлекались сотрудники МЧС, информация о без вести пропавших была направлена волонтерским организациям. Рыбаки, находившиеся в месте слияния Оки с Истрой, сообщили, что видели два проплывающих в сторону Белёва надувных матраса с людьми.

В пресс-службе тульского УМВД рассказали, что стражи порядка в надежде обнаружить следы пропавших прочесывали обе стороны берега, в воздух был поднят квадрокоптер, группа на моторной лодке исследовала акваторию реки.

В пять часов утра полицейские обнаружили молодых людей на берегу около деревни Федяшево Белёвского района. Молодые люди пояснили, что на такое приключение их подтолкнул алкоголь. Когда сплавлялись по реке, пошел дождь, они случайно утопили единственный мобильный телефон, замерзли и решили пристать к берегу, где укрылись матрасами от непогоды.

Всего горе-путешественники проплыли около 15 километров, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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