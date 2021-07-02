7 лучших комментариев: 25 июня - 2 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Пикап с трупами остановили во время поиска браконьеров: подробности двойного убийства под Тулой
- 2 -
На Тулу надвигается пыльная буря: видео
- 3 -
Дистант для 30% сотрудников и не более двух человек за столиком в кафе – новые ограничения в Тульской области
- 4 -
В Туле за нарушения противоковидных мер могут закрыть гипермаркет «Глобус»
- 5 -
Разыскивается туляк, выигравший в лотерею 8,5 млн рублей
- 6 -
Выбор вакцины, масочный режим и антитела: главный эпидемиолог отвечает на вопросы туляков
- 7 -
В Тульском суворовском военном училище вручили первые аттестаты: фоторепортаж
Опрос
Лучший комментатор - ...