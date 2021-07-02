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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 25 июня - 2 июля

7 лучших комментариев: 25 июня - 2 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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Пикап с трупами остановили во время поиска браконьеров: подробности двойного убийства под Тулой

 

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На Тулу надвигается пыльная буря: видео

 

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Дистант для 30% сотрудников и не более двух человек за столиком в кафе – новые ограничения в Тульской области

 

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В Туле за нарушения противоковидных мер могут закрыть гипермаркет «Глобус»

 

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Разыскивается туляк, выигравший в лотерею 8,5 млн рублей

 

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Выбор вакцины, масочный режим и антитела: главный эпидемиолог отвечает на вопросы туляков

 

- 7 -

В Тульском суворовском военном училище вручили первые аттестаты: фоторепортаж

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:24 +3
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10 лучших комментариев: 18 - 25 июня
10 лучших комментариев: 18 - 25 июня
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