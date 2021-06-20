новости
новости
Регистрация
Министр труда РФ разрешил отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию

Министр труда РФ разрешил отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию

Главу ведомства цитирует оперштаб Москвы.

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», - сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
 

Министр добавил:

если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии он может быть отстранен без сохранения заработной платы.

Напомним, в Тульской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, также государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.

 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:08 −28
Другие статьи по темам
Событие
РаботаВакцинацияОхрана трудаКоронавирус
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой в ДТП пострадал мотоциклист
Под Тулой в ДТП пострадал мотоциклист
Из-за жары на улицах Тулы продолжается бесплатная раздача воды
Из-за жары на улицах Тулы продолжается бесплатная раздача воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.