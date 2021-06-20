Министр труда РФ разрешил отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», - сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Министр добавил:

если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии он может быть отстранен без сохранения заработной платы.

Напомним, в Тульской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, также государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.