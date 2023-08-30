6 лучших комментариев: 18 - 25 августа

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Погода в Туле 22 августа: до +22 и сильные дожди
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В Туле прошла выставка собак всех пород: фоторепортаж
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В Кондуках участники Всероссийской акции «Вода России» собрали 541 мешок мусора
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Где в Туле поесть на 300 рублей?
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Стилист из Тулы Александр Рогов «узаконил» шлёпки с носками
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Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Пригожина и руководства ЧВК «Вагнер»
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