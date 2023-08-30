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  5. 6 лучших комментариев: 18 - 25 августа - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 18 - 25 августа

6 лучших комментариев: 18 - 25 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Погода в Туле 22 августа: до +22 и сильные дожди

- 2 -

В Туле прошла выставка собак всех пород: фоторепортаж

- 3 -

В Кондуках участники Всероссийской акции «Вода России» собрали 541 мешок мусора

- 4 -

Где в Туле поесть на 300 рублей?

- 5 -

Стилист из Тулы Александр Рогов «узаконил» шлёпки с носками

- 6 -

Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Пригожина и руководства ЧВК «Вагнер»

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Автор:
30 августа, в 10:52 +3
6 лучших комментариев: 4 - 18 августа
6 лучших комментариев: 4 - 18 августа
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