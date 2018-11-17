Школьницы жестоко избили сверстницу в Суворове: следователи начали проверку
В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность.
Следователи начали доследственную проверку по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения, а также полицейских, на которых возложены обязанности по профилактике совершения несовершеннолетними преступлений, в связи с избиением школьницы в Суворове.
В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области сообщили, что следователи также изучают видео происшествия.
- В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, работников социальных служб и иных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.
Свою проверку проводят и полицейские. Ход расследования взяла на контроль районная прокуратура и областная.