Школьницы жестоко избили сверстницу в Суворове: следователи начали проверку

Кадр из видео.

Следователи начали доследственную проверку по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения, а также полицейских, на которых возложены обязанности по профилактике совершения несовершеннолетними преступлений, в связи с избиением школьницы в Суворове.

Напомним , в группе ВКонтакте «Плохие новости» было опубликовано видео, на котором запечатлены кадры избиения девочки-подростка двумя другими девушками. Жертву вывели в лес, посадили на землю и по очереди принялись наносить удары. В экзекуции принимали участие как минимум четыре человека: трое из них били девочку, четвертый участник снимал все на видео.

Жестокость поражает: девочки ругаются отборным матом и наносят жертве удары ногами и руками по лицу, голове и телу. То, что все это снимается на видео, их, видимо, забавляет — после избиения они улыбаются и даже смеются на камеру.

По этическим соображениям Myslo не публикует видео.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области сообщили, что следователи также изучают видео происшествия.

- В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, работников социальных служб и иных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.

Свою проверку проводят и полицейские. Ход расследования взяла на контроль районная прокуратура и областная.