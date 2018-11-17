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Школьницы жестоко избили сверстницу в Суворове: следователи начали проверку
Кадр из видео.

Школьницы жестоко избили сверстницу в Суворове: следователи начали проверку

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность.

Следователи начали доследственную проверку по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения, а также полицейских, на которых возложены обязанности по профилактике совершения несовершеннолетними преступлений, в связи с избиением школьницы в Суворове.

Напомним, в группе ВКонтакте «Плохие новости» было опубликовано видео, на котором запечатлены кадры избиения девочки-подростка двумя другими девушками. Жертву вывели в лес, посадили на землю и по очереди принялись наносить удары. В экзекуции принимали участие как минимум четыре человека: трое из них били девочку, четвертый участник снимал все на видео.
 
Жестокость поражает: девочки ругаются отборным матом и наносят жертве удары ногами и руками по лицу, голове и телу. То, что все это снимается на видео, их, видимо, забавляет — после избиения они улыбаются и даже смеются на камеру.
 
По этическим соображениям Myslo не публикует видео.
 
 

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области сообщили, что следователи также изучают видео происшествия.

- В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, работников социальных служб и иных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.

Свою проверку проводят и полицейские. Ход расследования взяла на контроль районная прокуратура и областная.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:07 +1
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