Валерия Чепрасова , 23 года

Валерия — красивая, обаятельная девушка, которая недавно закончила университет, ведёт свой блог и увлекается фотографией.

Вещи на фото:

— брюки от классического костюма купленного в обычном магазине в Петербурге

— футболка с принтом от интернет-магазина Rudog

— белые кеды, купленные в обычном магазине в Москве

— серебряные подвески и цепочки — подарок

— кожаный рюкзак, купленный 6 лет назад в магазине сумок

Я пишу статьи об одежде и моде, поэтому в месяц мой гардероб обновляется часто.

Если говорить об искусственно выведенных ароматах, то однозначно мои — это линейка Moschino и Escada. Это всегда сладкие и яркие ароматы, которые отлично дополняют меня и мои образы.

Я не привязываюсь к вещам, отучилась от этой привычки достаточно давно. Но есть парочка обычных /базовых/ футболок, например с изображением Умы Турман из фильма «Криминальное чтиво» или безразмерная чёрная футболка из мужского отдела, которые вписываются в любой образ.

Мода и стиль — это способ проявить себя и выплеснуть все свои идеи в создание цельного образа.

Я не всегда придерживаюсь модным веяниям и тенденциям, для меня главное — получать удовольствие от создания своего образа.

В основном, я подбираю образ «из головы», собирая его как на манекене. Но бывают случаи, когда я вижу девушек на просторах интернета, вдохновляюсь и создаю что-то своё.

У меня нет определённого магазина или бренда, которому бы я пела оды любви. Я могу найти вещь на распродаже, в интернет-магазине и даже в секонд-хэнде.

Около года назад я отказалась от брюк и оставила в своём гардеробе только две пары: классика и мамсы. В остальное время я ношу юбки самых разных форматов и цветов, отдаю предпочтение белым кедам и кроссовкам, а также блузкам и топам.

Честно говоря, я живу в Туле не так давно, поэтому ещё ни разу не покупала здесь ничего из одежды.

Самая любимая вещь — моё любимое пальто цвета бордо. Я нашла его в безымянном магазине, а вот ценник я уже не помню.

Я абсолютно нейтральна как к бижутерии, так и к драгоценностям. У меня есть большая коллекция серебряных колец, которые я периодически ношу. А ещё я всегда надеваю тонкую цепочку с какой-нибудь миниатюрной подвеской.

Я стала нейтрально относится к макияжу и чтобы не заморачиваться совсем — нарастила обычные реснички. Поэтому мой каждодневный макияж — это матовая помада или карандаш и подчеркнутые глаза.