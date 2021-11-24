Открытое письмо: тульские предприниматели просят отменить QR-коды или ввести их и для продуктовых магазинов

Предприниматели Тульской области собирают подписи под обращением к губернатору Алексею Дюмину с просьбой отменить QR-коды для входа в торговые центры.

В поддержку крупным ТЦ, которые ранее уже писали открытое письмо главе региона, на данный момент присоединились жители, предприниматели и торговые центры из Новомосковска, Донского, Кимовска, Киреевска, Богородицка, Ефремова, Алексина и поселка Заокский.

Предприниматели просят хотя бы временно — до 1 февраля — отменить введение проверки QR-кодов на входе в торговые центры.

Или ввести подобную схему для всех магазинов региона — продовольственных и непроводольственных.

Публикуем полный текст открытого письма, которое пришло в редакцию Myslo:

- В связи с введением на территории Тульской области обязательной проверки на наличие QR-кодов посетителей торговых центров, арендаторы и арендодатели наблюдают существенное снижение посещаемости торговых центров. Фактическое уменьшение посещаемости составляет от 70 до 90% по отношению к показателям октября 2021 года (анализ проведен на основании объективных данных систем учета посетителей, установленных на входах в торговые центры).

Выручки некоторых арендаторов составили менее 1000 рублей в день!

Значительное снижение связано с переключением покупательского потока на магазины, находящиеся в отдельно стоящих помещениях и зданиях (первые этажи жилых помещений, павильоны, отдельно стоящие магазины и т. д. ). Доступ в данные магазины осуществляется без предъявления QR-кодов.

Кроме того, произошло значительное снижение посещения продуктовых магазинов, находящихся в ТЦ по той же причине. При этом отдельно стоящие магазины, например, «Глобус» генерирует большое количество посетителей, которые стоят в плотных очередях и увеличивают риск заражения COVID-19.

Безусловно, борьба с COVID-19 является первостепенной задачей каждого гражданина РФ. Мы это понимаем и полностью поддерживаем!

Вместе с тем, считаем, что субъекты предпринимательской деятельности должны работать в равных правах и в равных условиях справедливой конкуренции.

Наличие столь существенной диспропорции и фактически перераспределение всего покупательского потока, и, соответственно, выручки торговых точек приводит к убыткам именно торговых точек, находящихся в составе торговых центров. Ну, а торговые точки, находящиеся вне ТЦ получают ту выручку и тех покупателей, которые не пошли в ТЦ. Безусловно , нести убытки бизнес долго не сможет, и он будет вынужден закрыться (обанкротиться). Отдельно хотелось бы отметить, что в составе ТЦ, в районах Тульской области работают предприниматели, чьим единственным источником доходов, является торговая точка, и ее закрытие приведет к лишению источников существования большого количества мелких предпринимателей (10−50 кв.м.) и их детей и семей.

Как мы понимаем, введением QR-кодов преследуется цель — стимулировать население активнее прививаться.

Но фактически ограничением посещения только ТЦ эта задача не решается, поскольку несознательные граждане вместо ТЦ посещают магазины, работающие вне ТЦ, и не требующие QR-коды на входе.

Для соблюдения экономического баланса между субъектами предпринимательской деятельности, уравнивание их прав и ограничений, создания условий для увеличения темпов вакцинации несознательных граждан предлагаем рассмотреть следующее предложение (поскольку основная цель ограничений ТЦ- стимулирование вакцинации):

своими действиями по ограничениям посещений ТЦ и прочих объектов, правительство Тульской области дало четкий сигнал, что нужно вакцинироваться. Этот сигнал по нашим многочисленным источникам был населением услышан, поскольку на пунктах вакцинации наблюдаются запись на несколько недель вперед.

В связи с этим, предложение:

- отменить действие ограничений по посещению ТЦ до 01.02.2022 г. При этом обеспечить информационное сопровождение, в том числе в самих ТЦ информации о том, что если вакцинироваться не будут, то вновь введут ограничения!

Данное действие, во-первых, позволит людям своевременно провести вакцинацию и соответственно получить QR код для беспрепятственного доступа ко всем услугам и объектам торговли и транспорта.

Во-вторых, снимет социальное напряжение, которое накалилось из-за введения ограничений (фиксируем случаи рукоприкладства в отношении охранников, постоянные скандалы и вызов полиции, угрозы в социальных сетях, сравнение администрации ТЦ с фашистами и врагами народа).

В-третьих, позволит предпринимателям (особенно мелким) поработать в наиболее благоприятный сезон (предновогодние и новогодние дни), что позволит им подготовиться к возможным будущим ограничениям и создать хотя бы небольшой резерв средств, в случае последующего введения ограничительных мер в феврале 2022 г.

Либо, если нет возможности отложить до 01.02.2022 года введение системы QR-кодов, то тогда:

с 22.11.21 г. внести в п. 3.2. Указа губернатора Тульской области от 04.11.2021 № 112 «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62» изменение в соответствии с которым доступ для посещение любого объекта торговли продовольственными или непродовольственными товарами осуществлять только при условии наличия сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 и с даты выздоровления прошло не менее 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, или отрицательного результата лабораторных обследований материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не менее чем за 3 календарных дня до дня посещения, что подтверждается QR-кодом и осуществление его проверки представителем собственника объекта на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность посетителя.

Просим оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации.

Сегодня, 24 ноября, это обращение с подписью около 600 участников передали в приемную губернатора.