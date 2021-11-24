Открытое письмо: тульские предприниматели просят отменить QR-коды или ввести их и для продуктовых магазинов
«Все должны работать в равных условиях», – считают коммерсанты.
Предприниматели Тульской области собирают подписи под обращением к губернатору Алексею Дюмину с просьбой отменить QR-коды для входа в торговые центры.
В поддержку крупным ТЦ, которые ранее уже писали открытое письмо главе региона, на данный момент присоединились жители, предприниматели и торговые центры из Новомосковска, Донского, Кимовска, Киреевска, Богородицка, Ефремова, Алексина и поселка Заокский.
Предприниматели просят хотя бы временно — до 1 февраля — отменить введение проверки QR-кодов на входе в торговые центры.
Или ввести подобную схему для всех магазинов региона — продовольственных и непроводольственных.
Публикуем полный текст открытого письма, которое пришло в редакцию Myslo:
- В связи с введением на территории Тульской области обязательной проверки на наличие QR-кодов посетителей торговых центров, арендаторы и арендодатели наблюдают существенное снижение посещаемости торговых центров. Фактическое уменьшение посещаемости составляет от 70 до 90% по отношению к показателям октября 2021 года (анализ проведен на основании объективных данных систем учета посетителей, установленных на входах в торговые центры).
Выручки некоторых арендаторов составили менее 1000 рублей в день!
Значительное снижение связано с переключением покупательского потока на магазины, находящиеся в отдельно стоящих помещениях и зданиях (первые этажи жилых помещений, павильоны, отдельно стоящие магазины
Кроме того, произошло значительное снижение посещения продуктовых магазинов, находящихся в ТЦ по той же причине. При этом отдельно стоящие магазины, например, «Глобус» генерирует большое количество посетителей, которые стоят в плотных очередях и увеличивают риск заражения COVID-19.
Безусловно, борьба с COVID-19 является первостепенной задачей каждого гражданина РФ. Мы это понимаем и полностью поддерживаем!
Вместе с тем, считаем, что субъекты предпринимательской деятельности должны работать в равных правах и в равных условиях справедливой конкуренции.
Наличие столь существенной диспропорции и фактически перераспределение всего покупательского потока, и, соответственно, выручки торговых точек приводит к убыткам именно торговых точек, находящихся в составе торговых центров. Ну, а торговые точки, находящиеся вне ТЦ получают ту выручку и тех покупателей, которые не пошли
Как мы понимаем, введением QR-кодов преследуется цель — стимулировать население активнее прививаться.
Но фактически ограничением посещения только ТЦ эта задача не решается, поскольку несознательные граждане вместо ТЦ посещают магазины, работающие вне ТЦ, и не требующие QR-коды на входе.
Для соблюдения экономического баланса между субъектами предпринимательской деятельности, уравнивание их прав и ограничений, создания условий для увеличения темпов вакцинации несознательных граждан предлагаем рассмотреть следующее предложение (поскольку основная цель ограничений ТЦ- стимулирование вакцинации):
своими действиями по ограничениям посещений ТЦ и прочих объектов, правительство Тульской области дало четкий сигнал, что нужно вакцинироваться. Этот сигнал по нашим многочисленным источникам был населением услышан, поскольку на пунктах вакцинации наблюдаются запись на несколько недель вперед.
В связи с этим, предложение:
- отменить действие ограничений по посещению ТЦ
Данное действие, во-первых, позволит людям своевременно провести вакцинацию и соответственно получить QR код для беспрепятственного доступа ко всем услугам и объектам торговли и транспорта.
Во-вторых, снимет социальное напряжение, которое накалилось из-за введения ограничений (фиксируем случаи рукоприкладства в отношении охранников, постоянные скандалы и вызов полиции, угрозы в социальных сетях, сравнение администрации ТЦ с фашистами и врагами народа).
В-третьих, позволит предпринимателям (особенно мелким) поработать в наиболее благоприятный сезон (предновогодние и новогодние дни), что позволит им подготовиться к возможным будущим ограничениям и создать хотя бы небольшой резерв средств, в случае последующего введения ограничительных мер в феврале 2022 г.
Либо, если нет возможности отложить
Просим оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации.
Сегодня, 24 ноября, это обращение с подписью около 600 участников передали в приемную губернатора.