Губернатор Алексей Дюмин поздравил Александра Маслякова с юбилеем

Фото из архива Myslo.

«КВН по праву считается одним из самых ярких и популярных проектов отечественного телевидения», – отметил глава региона.

24 ноября отмечает 80-летие президент телевизионного творческого объединения «АМиК», основатель КВН Александр Масляков.

С юбилеем Александра Васильевича поздравил губернатор Алексей Дюмин. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:

- Вы — эрудированный, глубоко преданный своему делу человек. Вас знают как успешного руководителя и телеведущего, чьи программы любят зрители самых разных возрастов.

Вы воплотили в жизнь много интересных творческих идей. КВН по праву считается одним из самых ярких и популярных проектов отечественного телевидения.

Пусть талант, неиссякаемая энергия и мудрость и дальше помогают Вам во всех делах. Желаю Вам крепкого здоровья, добра и благополучия!

Напомним, в этом месяце круглую дату отпраздновал и сам Клуб веселых и находчивых: ему исполнилось 60 лет.