Губернатор Алексей Дюмин поздравил Александра Маслякова с юбилеем
«КВН по праву считается одним из самых ярких и популярных проектов отечественного телевидения», – отметил глава региона.
24 ноября отмечает 80-летие президент телевизионного творческого объединения «АМиК», основатель КВН Александр Масляков.
С юбилеем Александра Васильевича поздравил губернатор Алексей Дюмин. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:
- Вы — эрудированный, глубоко преданный своему делу человек. Вас знают как успешного руководителя и телеведущего, чьи программы любят зрители самых разных возрастов.
Вы воплотили в жизнь много интересных творческих идей. КВН по праву считается одним из самых ярких и популярных проектов отечественного телевидения.
Пусть талант, неиссякаемая энергия и мудрость и дальше помогают Вам во всех делах. Желаю Вам крепкого здоровья, добра и благополучия!
Напомним, в этом месяце круглую дату отпраздновал и сам Клуб веселых и находчивых: ему исполнилось 60 лет.