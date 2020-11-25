новости
новости
Регистрация
В Тульской области дан старт строительству завода автомобильных двигателей компании HAVAL

В Тульской области дан старт строительству завода автомобильных двигателей компании HAVAL

Новое производство расположится в индустриальном парке «Узловая».

Строительство завода по производству двигателей компании HAVAL – логичное продолжение сотрудничества после заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России.

Документ был подписан 25 сентября 2020 года между ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», правительством Тульской области и Министерством промышленности и торговли РФ. 

Сейчас в индустриальном парке «Узловая» завод HAVAL осуществляет штамповку кузова, сварку, окраску и сборку автомобилей. Однако основные детали доставляют из Китая. В рамках инвестиционного контракта компания взяла обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Старт строительства завода по производству двигателей стал первым этапом выполнения обязательств.

Новый завод расположится рядом с уже работающими цехами. Инвестиции составят более 4 млрд рублей.

В ходе торжественной церемонии первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев передал председателю совета директоров Great Wall Motor Company Вэю Цзяньцзюню слова приветствия от Алексея Дюмина:

– Это якорный резидент индустриального парка «Узловая». Сейчас на предприятии уже работает более 1400 человек. А новое производство – это ещё 300 рабочих мест. Компания намерена и дальше развиваться в Тульской области. Планируется дальнейшая локализация производства компонентов для автомобилей. Мы настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Ваша компания находится в постоянном поиске инновационных решений в автомобилестроении, выводит новые продукты на рынок и расширяет географию присутствия концерна. Я бы хотел поблагодарить Вас и всю Вашу команду. Уверен, что у автомобилей марки «Хавэйл» большое будущее на российском и мировом рынках.

В режиме ВКС участников церемонии приветствовал председатель совета директоров Great Wall Motor Джек Вэй:

Джек Вэй

– Успех Great Wall Motor на российском рынке имеет стратегическое значение для глобализации компании. С момента запуска производства в Тульской области в прошлом году продажи Haval растут, доказывая, что Great Wall Motor завоевывает признание российских клиентов. Сегодня в России мы начинаем строительство первого зарубежного предприятия Great Wall Motor по производству двигателей. Компания стремится создавать качественные автомобили, которые способны удивить российских потребителей технологичностью и инновациями. Great Wall Motor продолжит развиваться в России в соответствии со стандартами качественного планирования, быстрого строительства, эффективного управления и операционной деятельности.

Также гостей приветствовал президент Haval в России Чжан Цзюньсю:

Чжан Цзюньсю

Чжан Цзюньсю

– Российский рынок является стратегически важным и приоритетным для компании Great Wall Motor. После подписания СПИКа мы определили для себя ряд обязательств и уже приступили к их исполнению. Мы успешно работаем в Тульской области. Сотрудничество выгодно и для нас, и для экономики региона. Благодаря ему мы смогли повысить конкурентоспособность на мировом автомобильном рынке. Несмотря на то, что пандемия ухудшает экономическую ситуацию в мире, мы в этом году смогли получить хороший результат.

В соответствии с подписанным документом Great Wall обязался вложить в проект до 500 млн долларов США на первом этапе. Новый завод расположится на 10 429,85 кв. м. 

Сейчас производственная мощность HAVAL составляет 80 000 автомобилей в год. Выпускаемые модели: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

Галерея
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 1
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 2
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 3
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 4
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 5
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 6
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 7
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 8
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 9
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 10
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 11
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 12
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 13
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 14
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 15
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 16
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 17
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 18
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 19
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 20
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 21
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 22
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 23
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 24
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 25
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 26
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 27
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 28
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 29
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 30
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 31
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 32
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 33
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 34
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 35
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 36
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 37
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 38
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 39
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 40
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 41
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 42
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 43
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 44
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 45
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 46
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 47
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 48
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 49
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 50
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 51
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 52
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 53
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 54
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 55
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 56
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 57
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 58
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 59
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 60
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 61
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 62
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 63
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 64
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 65
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 66
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 67
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 68
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 69
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 70
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 71
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 72
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 73
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 74
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 75
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 76
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 77
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 78
Старт строительства завода двигателей HAVAL, Фото: 79
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:43 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьУзловский райониндустриальный парк Узловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за коммунальной аварии на четырех улицах Пролетарского района отключили воду
Из-за коммунальной аварии на четырех улицах Пролетарского района отключили воду
В Донском осудили безработного, ограбившего аптеку
В Донском осудили безработного, ограбившего аптеку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.