В Тульской области дан старт строительству завода автомобильных двигателей компании HAVAL

Строительство завода по производству двигателей компании HAVAL – логичное продолжение сотрудничества после заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России.

Документ был подписан 25 сентября 2020 года между ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», правительством Тульской области и Министерством промышленности и торговли РФ.

Сейчас в индустриальном парке «Узловая» завод HAVAL осуществляет штамповку кузова, сварку, окраску и сборку автомобилей. Однако основные детали доставляют из Китая. В рамках инвестиционного контракта компания взяла обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Старт строительства завода по производству двигателей стал первым этапом выполнения обязательств.

Новый завод расположится рядом с уже работающими цехами. Инвестиции составят более 4 млрд рублей.

В ходе торжественной церемонии первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев передал председателю совета директоров Great Wall Motor Company Вэю Цзяньцзюню слова приветствия от Алексея Дюмина:

– Это якорный резидент индустриального парка «Узловая». Сейчас на предприятии уже работает более 1400 человек. А новое производство – это ещё 300 рабочих мест. Компания намерена и дальше развиваться в Тульской области. Планируется дальнейшая локализация производства компонентов для автомобилей. Мы настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Ваша компания находится в постоянном поиске инновационных решений в автомобилестроении, выводит новые продукты на рынок и расширяет географию присутствия концерна. Я бы хотел поблагодарить Вас и всю Вашу команду. Уверен, что у автомобилей марки «Хавэйл» большое будущее на российском и мировом рынках.

В режиме ВКС участников церемонии приветствовал председатель совета директоров Great Wall Motor Джек Вэй:

Джек Вэй – Успех Great Wall Motor на российском рынке имеет стратегическое значение для глобализации компании. С момента запуска производства в Тульской области в прошлом году продажи Haval растут, доказывая, что Great Wall Motor завоевывает признание российских клиентов. Сегодня в России мы начинаем строительство первого зарубежного предприятия Great Wall Motor по производству двигателей. Компания стремится создавать качественные автомобили, которые способны удивить российских потребителей технологичностью и инновациями. Great Wall Motor продолжит развиваться в России в соответствии со стандартами качественного планирования, быстрого строительства, эффективного управления и операционной деятельности.

Также гостей приветствовал президент Haval в России Чжан Цзюньсю:

Чжан Цзюньсю – Российский рынок является стратегически важным и приоритетным для компании Great Wall Motor. После подписания СПИКа мы определили для себя ряд обязательств и уже приступили к их исполнению. Мы успешно работаем в Тульской области. Сотрудничество выгодно и для нас, и для экономики региона. Благодаря ему мы смогли повысить конкурентоспособность на мировом автомобильном рынке. Несмотря на то, что пандемия ухудшает экономическую ситуацию в мире, мы в этом году смогли получить хороший результат.

В соответствии с подписанным документом Great Wall обязался вложить в проект до 500 млн долларов США на первом этапе. Новый завод расположится на 10 429,85 кв. м.

Сейчас производственная мощность HAVAL составляет 80 000 автомобилей в год. Выпускаемые модели: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.