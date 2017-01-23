О чём говорят автографы известных тульских политиков и чиновников?

23 января в мире отмечается День почерка, или День ручного письма. Мы собрали подписи известных в Туле людей и показали их практическому психологу Анжеле Харитоновой. Ведь подпись человека – это зашифрованное по­слание о личности! Для чистоты эксперимента мы не сказали ей, кому принадлежит та или иная подпись.

Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области

Этот человек требователен к себе и другим. Обладает гибким мышлением, фантазией, хорошим творческим началом и умеет мягко подходить к общению. Есть такие стороны личности, которые он скрывает. Не любит подчиняться другим, не любит критику, на все имеет соб­ственное мнение. Щедр, уверен в себе. Скорее всего, идейный вдохновитель, а вот практическое завершение дел может перепоручать другим людям. Хотя трудолюбив и усидчив.

Сергей Харитонов,

председатель Тульской областной Думы

Этот человек энергично берется за дела, у него много идей, заканчивает начатое без спешки либо делегирует завершить другому человеку. Трудолюбив, экономен. Последователен, обладает логическим мышлением. Себялюбив, требователен.

Юрий Цкипури,

мэр города Тулы

Этот человек ближе к холерическому темпераменту, вспыльчив, динамичен, эмоционален, энергичен. Обладает быстрой реакцией. Хотя у него могут быть периоды пессимизма. Он экономен, не любит растрачиваться как в личностном, так и в материальном плане. Так же как и обладатель первой подписи, скорее идейный вдохновитель, чем исполнитель, практическое завершение дел может перепоручать другим людям.

Евгений Авилов,

глава администрации Тулы

Глобалист, высоко себя ценит, целостен как личность, прямолинеен. Оптимистично настроен, энергичный, деятельный. Себялюбив, для него очень важно мнение окружающих людей о нем. Лаконичен. Щедр. Уверен в себе и требователен.

Сергей Галкин,

начальник УМВД России по Тульской области

Этот человек ближе к холерическому темпераменту, вспыльчив, динамичен, эмоционален, энергичен. Обладает быстрой реакцией. Но автор этой подписи достаточно скрытен, ориентирован в основном на свое мнение. Уверен в себе, глобально мыслит, не любит копаться в деталях. Может быть недостаточно усидчив и обстоятелен. Оптимистичен, деятелен.

Александр Козлов,

прокурор Тульской области

Этот человек – выраженный оптимист. Творческий, оригинальный. Энергичный, деятельный. Себялюбивый, гордый. Дела предпочитает делать быстро и заканчивать на позитиве, с блеском. Стремится к признанию, славе. Завершает дела всегда, как бы ни сложились обстоятельства. Не любит критику. Умеет быть дипломатом, находить подход к людям.

Сергей Дубровин,

руководитель СУ СК РФ по Тульской области

Эта подпись принадлежит творческому человеку с высокой самооценкой. Он оптимист, энергичен, деятелен. Себялюбив, имеет склонность к приукрашиванию. Глобально мыслит. Умеет налаживать дипломатические отношения. Не любит советов и критики, предпочитает полагаться на свое мнение. Несмотря на выраженную широту души, имеет скрытые стороны личности.

Роман Мурзин,

заместитель главы администрации города

Человек сложный и многогранный. Имеет скрытые стороны личности, ему не составит труда запутать собеседника. Творческий, уверенный в себе. Трудолюбив, усидчив, склонен доводить дела до конца. Хотя случаются периоды пессимизма. Умеет быть мягким, налаживать дипломатические связи. Логичен, последователен.

По подписи можно узнать информацию о темпераменте, уверенности в себе, самооценке, о том, каким образом человек делает важные дела. Что вообще мы анализируем при рассмотрении росписи?

Направление. Смотрим, куда направлен конец подписи. Если вверх, то человек оптимистичен и энергичен, креативен. Если конец подписи направлен прямо, то личность сбалансирована. При опущенном конце в подписи можно предположить пессимизм, слабость веры и воли. Начало и конец подписи. Если разделить подпись пополам, то начало подписи характеризует, как человек подходит к делу, а вторая – как он его заканчивает. Первая часть отвечает за идею, а вторая – за практическое выполнение. Если в первой части подписи много крупных букв, а вторая выражена слабо, то перед нами теоретик. Если крупных символов больше во второй части, то практик. Длина. Длинная подпись говорит об обстоятельности. Человек усидчив и трудолюбив. Но может быть слишком педантичным и придираться к близким и коллегам. Обладатели короткой подписи имеют быструю реакцию, способны быстро вникать в проблему и решать её. Но им иногда не хватает усидчивости и упорства. Размер букв. Если заглавная буква в подписи ярко выражена по отношению к другим буквам, то человек себялюбив и требователен. Чем меньше диспропорция между заглавной буквой и остальными, тем скромнее человек. Мелкие буквы говорят об экономности и конкретности. Крупные – о широте души, доверии. Острота букв. Мягкому характеру свойственны округлые буквы. Вспыльчивые, критичные люди пишут угловатые знаки. Если в начале буквы округлые, а потом острые, то человек, как говорится, «мягко стелет, да жёстко спать». Размах написания. Чем размашистее подпись, тем глобальнее мыслит её автор. Такие подписи имеют крупные руководители и общественные деятели. Компакт­ная подпись присуща личностям, ориентированным на исполнительскую работу. Нажим. Сильный нажим имеют экстраверты, слабый – интроверты. Слишком сильный, ярко выраженный нажим характеризует человека как любителя чувственных наслаждений и материального благополучия. Сильный нажим имеют уверенные в себе люди, слабый – неуверенные. Связь между буквами. Если в подписи все буквы хорошо соединены между собой, то их автор – человек последовательный, логик, но несколько консервативный в своих взглядах. Небольшое количество разрывов говорит о гибкости в мышлении. Если буквы практически не соединены между собой, то человек непредсказуем в своих поступках. Украшения. Если подпись приукрашена завитушками, петлями, ленточками, это говорит о любви человека многое приукрасить и в жизни. Их авторы преувеличивают свои достоинства. Подобные элементы часто присут­ствуют и у творческих людей с большой фантазией. Расстояние между буквами. Чем больше расстояние между буквами в подписи, тем щедрее её обладатель. Большие промежутки могут принадлежать транжире. Чем плотнее прилегают буквы, тем экономнее автор подписи. Наклон. Прямая подпись, без ярко выраженного наклона, говорит о самообладании автора. Наклон вправо – признак гармонии и баланса, ярко выраженный наклон влево говорит о своенравности и упрямстве. Подчеркивания и хвосты. Если человек подчеркивает подпись снизу, то он самолюбив. Если линия накрывает подпись сверху, то автор горд и тщеславен. Хвосты в подписи говорят о нелюбви человека к критике и советам. Если хвост перечёркивает всю подпись – это признак недовольства собой. Вертикальные линии. В некоторых подписях присутствуют вертикальные линии. Если они расположены в начале, то её автор имеет слабое творческое начало. Вертикальные элементы в середине расскажут о неторопливости в выполнении поставленных задач, такие люди долго раскачиваются. Вертикаль в конце подписи – проблемы с завершением начатых дел. Петли. Скрытный человек обводит свою подпись большой петлей. Такие люди не любят подчиняться и всегда себе на уме. Нередко имеют подсознательное желание запутать всех, особенно если роспись похожа на паутину. Точка в подписи. Наличие точки говорит о дисциплинированности. Точка в начале показывает, что человек хорошо готовится к любому делу, в конце – завершает его при любых условиях.

Вообще, чем понятнее подпись, чем яснее там видны буквы, тем более открыт человек. Некоторые люди просто подписываются своей фамилией. Это говорит о предельной открытости. Но, с другой стороны, эти люди более простые и менее творческие. Чем более сложная для прочтения подпись, чем больше она изобилует петлями, крючками, хвостами, тем более сложно устроен человек, он может быть (или казаться) закрытым для других.