9 лучших комментариев: 16 - 23 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Алексей Эрк покинул пост министра здравоохранения Тульской области
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В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя
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Шесть дней в лесу без еды и воды: в Тульской области волонтеры «Лизы Алерт» спасли 84-летнюю бабушку
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Когда починят Баташевский мост, построят дублер проспекта и третью очередь Восточного обвода?
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Калужское шоссе в Туле расширят до четырех полос
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Туляки пожаловались на дрифтеров возле торговых центров
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Тульские налоговики объявили войну фирмам-однодневкам
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Тулякам запретили ездить в лес
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