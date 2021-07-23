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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 16 - 23 июля

9 лучших комментариев: 16 - 23 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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Алексей Эрк покинул пост министра здравоохранения Тульской области

 

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В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя

 

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Шесть дней в лесу без еды и воды: в Тульской области волонтеры «Лизы Алерт» спасли 84-летнюю бабушку

 

- 5 -

Когда починят Баташевский мост, построят дублер проспекта и третью очередь Восточного обвода?

 

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Калужское шоссе в Туле расширят до четырех полос

 

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Туляки пожаловались на дрифтеров возле торговых центров

 

- 8 -

Тульские налоговики объявили войну фирмам-однодневкам

 

- 9 -

Тулякам запретили ездить в лес

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:01 +1
;
6 лучших комментариев: 9 - 16 июля
6 лучших комментариев: 9 - 16 июля
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