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6 лучших комментариев: 23 - 30 июля

6 лучших комментариев: 23 - 30 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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Массовая драка и смерть на лодочной станции: за что под Тулой убили фитнес-тренера

 

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Туляки просят вернуть деревья на проспект Ленина

 

- 4 -

В каком районе Тулы самая жесткая вода: исследования водоканала

 

- 5 -

За неделю в Тульской области умерли 55 пациентов с коронавирусом

 

- 6 -

Топ-5 нетульских автомобилей: по городу рассекают москвичи и калужане

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:08 +2
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9 лучших комментариев: 16 - 23 июля
9 лучших комментариев: 16 - 23 июля
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