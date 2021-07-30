6 лучших комментариев: 23 - 30 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Массовая драка и смерть на лодочной станции: за что под Тулой убили фитнес-тренера
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Туляки просят вернуть деревья на проспект Ленина
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В каком районе Тулы самая жесткая вода: исследования водоканала
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За неделю в Тульской области умерли 55 пациентов с коронавирусом
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Топ-5 нетульских автомобилей: по городу рассекают москвичи и калужане
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