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Тульские налоговики объявили войну фирмам-однодневкам

Тульские налоговики объявили войну фирмам-однодневкам

За первое полугодие сотрудники ведомства вывели на чистую воду больше 120 «серых» контор.

Для достижения «чистоты» бизнес-среды Тульской области, региональное Управление ФНС России совместно с правоохранительными органами проводит мероприятия по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Налоговики и силовики выявляют фирмы, зарегистрированные для ухода от налогов – для этого они проверяют, функционирует ли предприятие на самом деле или работает только «на бумаге», используя незаконную минимизацию налогов с помощью формального документооборота.

С января по июнь налоговыми органами Тульской области в ЕГРЮЛ внесено 124 записи о недостоверности сведений в отношении номинальных руководителей и учредителей организаций. Правоохранительными органами возбуждено 48 уголовных дел по факту организации фирм-однодневок, в отношении 24 фигурантов вынесены обвинительные приговоры.

Налоговики напоминают, что оформление на себя такой фирмы грозит уголовным наказанием – штрафом до 300 тысяч рублей или исправительными работами до двух лет.

Если вы располагаете информацией о таких организациях или сами по незнанию представили свои документы для открытия «однодневки», свяжитесь с сотрудниками тульского УФНС по телефонам: 8 (919) 075-88-88, 8 (905) 112-98-50.

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Тульская область
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