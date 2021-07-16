6 лучших комментариев: 9 - 16 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Переход в Платоновском: хотели как лучше, получилось, как всегда
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В деревне Ясная Поляна из-за водителя-лихача осушается пруд Полторы
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Роструд разъяснил правила отстранения непривитых сотрудников от работы
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В Плехановском таборе сносят дома: репортаж
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В Тульском морге произошла драка
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Переход в Платоновском: хотели как лучше, получилось, как всегда
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