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Азбука финансов
Что делать, если на вас оформлен кредит, который вы не брали?

Что делать, если на вас оформлен кредит, который вы не брали?

Время от времени мы слышим истории о недобросовестных сотрудниках кредитных и микрофинансовых организаций, которые оформляют кредиты на туляков без их согласия, а полученные деньги присваивают себе.

Как узнать, не числится ли за вами чужой долг, что такое кредитная история, и как ее узнать?

Любому гражданину, неважно, планирует он брать кредит или нет, следует периодически запрашивать информацию в бюро кредитных историй (БКИ).

Для начала нужно выяснить, в каких именно бюро хранится ваша кредитная история. Для этого необходимо направить запрос в подразделение Банка России – Центральный каталог кредитных историй. Это можно сделать разными способами: через нотариуса, банк, БКИ, отделение почтовой службы, оказывающее услуги телеграфной связи, а также – с использованием кода субъекта кредитной истории – через интернет-сайт Банка России. Создать код субъекта кредитной истории можно, обратившись в любой банк или БКИ (госреестр БКИ также опубликован на сайте Банка России).

Ознакомиться с полным порядком получения кредитной истории можно на сайте регулятора в разделе «Кредитные истории». Так, при направлении запроса через сайт следует заполнить соответствующую форму в разделе «Центральный каталог кредитных историй» (подраздел «Запрос на представление сведений о бюро кредитных историй»). На указанный вами адрес электронной почты придет ответ, в котором будет информация о бюро, в котором хранится ваша кредитная история.

После этого вы можете обратиться в указанное бюро для получения отчета по вашей кредитной истории. Получить его вы имеете право неограниченное число раз, при этом один раз в год – бесплатно. Кредитная история хранится в бюро в течение 10 лет с момента ее последнего изменения.

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, вчера, в 14:10 0
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