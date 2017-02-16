В среднем у каждого туляка в банке хранится 110 тысяч рублей

Объем банковских вкладов жителей Тульской области за 2016 год вырос на 10,3%.

В целом по стране объем банковских вкладов физических лиц на 1 января 2017 года вырос на 4,5%. Такое увеличение произошло за счет рублевой составляющей депозитов.

В Тульской области наблюдается похожая тенденция. При этом рост объема вкладов жителей региона даже превысил общероссийские показатели и составил 10,3%. На 1 января 2017 года туляки доверили банкам свои сбережения на сумму 163,5 млрд рублей. При этом доля депозитов в рублях увеличилась до 90,2%.

Учитывая, что в регионе проживает почти 1,5 млн человек (данные Росстата на начало 2017 год), в среднем на каждого туляка приходится около 110 тысяч рублей.