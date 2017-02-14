Ипотека пошла в гору

В 2016 году туляки взяли 8357 ипотечных жилищных кредитов на сумму 13,3 млрд рублей. При этом, заемщики получали ипотеку исключительно в рублях.

Рост жилищного ипотечного кредитования в Тульской области за 2016 год составил 28% по объему и 20% по количеству выданных кредитов. Объяснить такую динамику можно активным участием кредитных организаций в государственной программе субсидирования процентной ставки, которая призвана помочь гражданам в покупке жилья, а также поддержать застройщиков.

Средневзвешенная ставка на покупку жилья в нашем регионе составила 12,6% в рублях, средний срок кредитования – 183,2 месяца.

Задолженность по данному виду кредитов на 1 января 2017 остановилась на уровне 38 млрд рублей, увеличившись на 14,4%, просроченная задолженность составила 231,3 млн рублей.

На территории Тульской области в прошлом году ипотечные кредиты выдавали 1 региональный банк, 7 филиалов банков, у которых головная организация находится в другом регионе, а также 39 структурных подразделений кредитных организаций.