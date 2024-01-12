Как мы реагируем на эмоции и какие механизмы для этого существуют?

Мы не хотим испытывать негативные эмоции. Это правда. А кто хочет? И нам даже кажется, что мы способны этим управлять и не чувствовать те чувства, которые нам не нравятся. Но возможно ли это?

У каждого из нас при рождении уже есть базовый набор чувств и эмоций. Среди них есть и положительные, и отрицательные. И хотим мы этого или нет, мы их испытываем. В этом наша природа, мы так устроены. И все эти эмоции нам нужны, они нам полезны и даже необходимы. Так благодаря эмоциям мы понимаем, что сейчас с нами происходит. Положительные эмоции говорят нам, что все идет правильно и хорошо. А отрицательные подают сигнал о том, что что-то идет не так и на это надо обратить внимание. И если мы будем избегать наши отрицательные эмоции, то не сможем реально оценить, что с нами происходит и что нам нужно изменить или исправить. А некоторые эмоции нам просто надо прожить.

В последнее время мы часто слышим: «Жить надо так, чтобы положительных эмоций было больше, чем отрицательных». И это звучит как полноценная задача, которую многие стремятся выполнить. И подчиняют этому свою жизнь, свои решения и выборы. Все ради того, чтобы не испытывать негативные чувства. Почему мы так сильно против негативных чувств и хотим с ними бороться всеми способами?

Часто, решение не испытывать негативные эмоции, принимается из-за болезненного опыта. Например, произошло расставание с близким и любимым человеком. Переживание эмоций было настолько невыносимо, что человек постарался сделать все, чтобы не чувствовать эти неприятные эмоции – грусть, печаль, тоску, злость.

Часто причина борьбы с негативными чувствами находится в детстве. Где был запрет на проявление негативных чувств. Мальчики не плачут, девочки не злятся.

Похожая причина, по которой мы пытаемся избавиться от негативных эмоций – это запрет со стороны общества. Не законодательный, конечно, а негласный. Надо быть всегда позитивным и бодрым и смотреть на жизнь веселее – вот частый посыл во многих компаниях и в рекламе.

Но факт в том, что страдание – это такая же естественная и неотъемлемая часть нашей жизни, как и радость. И избегать страдания там, где это естественно - вредно для нашей психики, жизни и здоровья.

Когда с нами случается радость, интерес, восторг, удовлетворение, спокойствие – мы не стремимся от них избавиться как можно скорее. Мы прибываем в этих чувствах, проживаем их. Грусть, скука, печаль, одиночество – такие же наши чувства, которые возникают в ответ на определенные события нашей жизни. И нам необходимо научиться быть с ними и проживать их в полной мере. Только тогда мы сможем ощутить всю эмоциональную красочность жизни.

Невозможно выключить только отрицательные эмоции в себе, а оставить положительные. Эмоциональный «рубильник» в организме один. И если его выключить, то мы отключим все эмоции.

И на самом деле, это миф, что эмоции можно отключить. Когда нам кажется, что мы смогли перестать чувствовать, то на самом деле мы прибегаем к одному из этих способов. Точнее даже не мы, а наша психика.

1. Подавление и вытеснение. Этими способами мы как будто заталкиваем чувства внутрь и стараемся их не замечать. Мы не хотим, чтобы чувства беспокоили нас и не знаем, что с ними делать. Нам просто хочется продолжать жить дальше и функционировать настолько хорошо, насколько это возможно. Позже подавленные чувства будут ощущаться как постоянное раздражение, колебание настроения, напряжение в мышцах, боли в теле. Все потому, что подавленные чувства никуда не денутся, если их не прожить, а подавить. Вытесненные чувства - это бессознательный процесс и связан обычно с очень сильным страхом или виной. Чаще всего чувство вытесняется через отрицание или проекцию. С отрицанием более-менее понятно – человек не признает у себя наличие чувства. Например, говорит, что вообще не злится. Или никогда не испытывает грусти и одиночества.

Часто отрицание переходит в проекцию чувств. Что это означает? Свои вытесненные чувства, например, вину или страх человек проецирует на окружающих людей и мир. То есть он наделяет этим всех вокруг. Как это будет выглядеть? Он будет обвинять климат, правительство, Бога, других людей в событиях, которые происходят с ним.

2. Избегание. Это уклонение от чувств через отвлечение своего внимания. Мы придумываем огромное количество занятий, чтобы не переживать негативные чувства. Кстати, на этом механизме построена вся игровая и развлекательная индустрия, алкогольная промышленность. Чтобы не пребывать в дискомфорте мы находимся в постоянном общении, в чатах, листаем ленты в социальных сетях, постоянно находимся в движении, много смотрим фильмов и сериалов, слушаем музыку, пьем и едим, когда не испытываем в этом физиологической потребности. Одним словом - делаем все, чтобы не остаться один на один с собой и своими чувствами. Это не значит, что нам не надо читать, не смотреть кино или не слушать музыку. Но попробуйте замечать, как часто вы это делаете именно для того, чтобы просто чем-то себя занять, когда вам грустно или одиноко.

3. Выражение. Мы часто слышим: «Чувства нельзя сдерживать, их надо выражать». И это приводит к тому, что люди выражают свое раздражение, агрессию и злость там, где это совершенно не уместно и на тех людей, которые не имеют к этому никакое отношение. Но даже если мы предупредили, что будем сейчас эмоционировать, это не может защитить окружающих людей от воздействия наших негативных эмоций. И выплеснутые негативные эмоции вовне, будут восприняты окружающими как угроза и дискомфорт. И уже им придется что-то с этим делать. Как поступить правильно, когда эмоции переполняют? Фрейд писал, что негативные эмоции надо постараться трансформировать в позитивные и созидательные. Проще говоря, направить эту энергию не на разрушение, а на создание. На вашу работу или проект или творчество. И учиться выражать свою агрессию по адресу. То есть, когда вам действительно нужно защищать себя и свои личные границы.

Понимание всех этих механизмов делает нашу жизнь более осознанной и осмысленной. Это поможет нам избегать ненужного и пустого общения в нашей жизни. Найти причины накопившего раздражения или постоянной усталости. Избавит от чрезмерного переедания или употребления алкоголя. Это поможет нам выбирать для себя занятия, которые нам действительно интересны и полезны.

Что вы думаете про данные механизмы? Задавайте вопросы, давайте обсудим :)

Обнимаю вас!

Психолог Анна Ахмерова