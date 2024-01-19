Как признать свои чувства и перестать избегать их

Психолог Анна Ахмерова продолжает разговор о чувствах.

Неделю назад мы поговорили о том, как наша психика старается избавить нас от негативных чувств.

И мы посмотрели на негативные последствия этого. Сейчас я напомню об этих способах:

Подавление и вытеснение чувств. Негативные последствия этих механизмов – накопленные чувства переходят в заболевания тела, нарушения настроения. Возникают трудности в проявлении себя. Торможение духовного развития.

Негативные последствия этих механизмов – накопленные чувства переходят в заболевания тела, нарушения настроения. Возникают трудности в проявлении себя. Торможение духовного развития. Выражение чувств. Негативные последствия данного способа – нарушение коммуникаций с другими людьми. Негативное чувство таким образом распространяется и на других людей. Когда мы активно выражаем негативное чувство, то мы его увеличиваем.

Негативные последствия данного способа – нарушение коммуникаций с другими людьми. Негативное чувство таким образом распространяется и на других людей. Когда мы активно выражаем негативное чувство, то мы его увеличиваем. Избегание чувств. Негативные последствия – чувства никуда не деваются, а копятся внутри. Приобретаются привычки, которые негативно влияют на нашу жизнь. Например, спонтанные покупки, игромания, переедание, употребление алкоголя или наркотиков. Бесконечные просмотры фильмов и сериалов, залипание в соцсетях.

Как правильно проживать чувства?

Мы понимаем, что все эти механизмы крайне неэффективны и даже вредны. Но очень привычны. Что же делать с негативными чувствами? Как их проживать по-другому?

Cамое главное – это научиться замечать свои чувства и суметь их определять. Что именно я сейчас испытываю? Злость. Грусть. Скуку. Ярость. Одиночество. Печаль. Разочарование. Ненависть. Ниже я приведу таблицу с чувствами. Посмотрите на нее, пожалуйста. Какое огромное разнообразие эмоций. Попробуйте прямо сейчас определить как вы себя чувствуете. Какое из чувств вам подходит сейчас больше всего?

После того как мы сумели определить чувство, которое испытываем, несколько раз назовите его. Например, вы понимаете, что вам грустно. Скажите себе вслух или про себя - я чувствую грусть, мне грустно. И так несколько раз.

Не осуждайте себя за чувство. И само чувство тоже не оценивайте. Продолжим пример с грустью. Вам может захотеться начать себя критиковать за то что вам грустно или что вы какой-то грустный человек. Постарайтесь не осуждать себя. Это просто чувство, которое вы испытываете только сейчас, в этот момент.

Чувство – это не вы.

Не вы грустный человек по жизни. А сейчас вот такое чувство.

Разрешите себе испытывать это чувство. И разрешите чувству быть в вас. В любом случае, вы уже грустите. Это уже происходит. Сделайте глубокий вдох и длинный спокойный выдох. И не пытайтесь сдерживать то, что вы сдержать не в силах. Так мы позволяем происходить естественным процессам внутри себя, так мы помогаем себе проживать чувство. Просто подышите минуту или две.

Ничего не предпринимайте. Не пытайтесь избегать чувство с помощью каких-то действий. Не помогайте себе едой, алкоголем, чашкой капучино. Не отвлекайте себя фильмами, болтовней с друзьями, походом в бар или в клуб. Хотя бы какое-то время. Попробуйте ничего не делаться со своим состоянием первые минуты. На самом деле, эмоции и чувства не задерживаются в нас на очень долго, если их не сдерживать, не избегать и не подавлять.

Наблюдайте как чувство и его интенсивность будут меняться. Нам только кажется, что грусть или злость будут длиться бесконечно. Но самом деле все чувства и эмоции конечны. Позвольте им побыть в вас и пройти.

Найдите причину чувства. Очень важно определить, что стало причиной вашего чувства. Чьи-то слова, какие-то события. Возможно, есть что-то что происходит уже давно в вашей жизни и заставляет вас так себя чувствовать. Какие-то отношения, ситуации, которые повторяются. Потрать время на то, чтобы отыскать причину. Для чего? Когда мы понимаем из-за чего мы злимся или грустим, мы можем принять решение это изменить. Ситуацию или свою реакцию на ситуацию. Посмотреть на ситуацию с другой стороны, разобраться в том, что происходит. Вместо того, чтобы постоянно злиться или грустить.

Я знаю, что научиться проживать негативные чувства сложно. Может потребоваться достаточно много времени, чтобы наладить контакт со своими чувствами и эмоциями. Но это такой же навык как и любой другой. Как, например, плавать или нырять под воду. Есть определенная последовательность действий, которую необходимо соблюдать и тренировать.

Практика



Предлагаю вам простые практики, которые помогут вам лучше понимать свои эмоции и чувства.

Составьте список ситуаций, в которых вы всегда испытываете негативные эмоции. Например:

Когда муж лежит на диване, я всегда злюсь.

Когда коллега рассказывает об успехах своих детей мне становится грустно (или я завидую).



Что делать потом с этим списком? Заглянуть в каждую ситуацию и разобраться почему именно так я себя чувствую? Есть ли польза от того, что я так себя чувствую? Как бы я хотел(а) себя чувствовать? И что для это необходимо сделать?



Например. Я злюсь, когда коллега рассказывает о том, как она ездила в путешествие.



Я злюсь на коллегу? Нет.



Я злюсь на себя/на жизнь/на мужа? Отвечаете на вопрос.



Какая польза от того, что я на себя злюсь? Никакая.



Ищите истинную причину своей злости. Например:

Я злюсь потому, что давно никуда не ездила.



Как я могу на это повлиять? Что я могу сделать для того, чтобы организовать для себя путешествие?

Пусть небольшое или не далеко. Ведь речь здесь всегда о новых впечатлениях. Намечаете действия для реализации своей цели – поехать в путешествие.

Как я могу/буду себя чувствовать в следующий раз, когда коллега будет рассказывает о своем путешествии? Ровно, спокойно или радоваться за нее (выбираете ваш вариант).

Разбирайте так каждую ситуацию.

Еще одна практика. Отметьте какие эмоции вы испытали за последние семь дней:

Печаль

Гнев

Благодарность

Доброта

Ревность

Гордость

Стресс

Безопасность

Скука

Усталость

Апатия

Радость

Нервозность

Спокойствие



Вспомните ситуации, в которых вы испытывали эти чувства. Опишите ваш хороший день. И плохой день. Какие ситуации и чувства вы хотели разобрать подробнее? Напишите и я напишу об этом в следующем посте.

Пусть у вас будет хорошая неделя.

Психолог Анна Ахмерова