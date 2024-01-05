Что мы знаем об эмоциях и чувствах? И зачем нам их понимать?

Психолог Анна Ахмерова приглашает к разговору.

— Многим из нас сложно определить и назвать свои эмоции. На вопрос «что ты чувствуешь сейчас?», люди часто отвечают «я не знаю», «я не понимаю, что чувствую», «ничего не чувствую». Или же чувства бывают смешанными. Когда человеку то ли грустно, то ли одиноко, то ли он злится, то ли ему стыдно.

Почему так важно понимать свои чувства? Дело в том, что наши действия напрямую зависят от наших чувств и эмоций. Если нам страшно, то хочется спрятаться, защититься.

Если мы злимся, то нам хочется нападать. Если нам грустно или одиноко, то мы ищем утешения.

И здесь нет одинакового штампа. Все люди веду себя по-разному под воздействием одного и того же чувства. Например, испытывая грусть, один человек будет замыкаться в себе, другой наоборот будет искать общения, третий будет искать какое-то занятие, чтобы отвлечь себя, четвёртый будет пить алкоголь, а пятый заедать. И как вы видите, не все эти действия будут приносить пользу самому человеку.



Понимание эмоций состоит из трех частей:

Это наш прошлый опыт. Тут важно все, что происходило с нами в жизни, особенно в самом раннем возрасте. Эти события будут влиять на то, как мы интерпретируем происходящее

То как мы чувствуем эмоцию внутри. Сила чувства, плохое оно или хорошее.

Контекст событий в настоящем. То есть конкретные обстоятельства, которые тоже мы интерпретируем по-разному.

И если говорить совсем просто, то основная задача чувств - это дать нам понять плохо нам сейчас или хорошо. В комфорте мы или в дискомфорте. Чтобы уже исходя из этого предпринимать действия. И если человек не понимает плохо ему или хорошо. То скорее всего и решения в своей жизни он принимает из этого непонимания. Которые никак не улучшают его жизнь.

С чувствами напрямую связаны наши желания и наши личные границы.

Почему так происходит, что нам сложно определять свои эмоции?

Основная причина находится в детстве:

Игнорирование чувств ребёнка — когда родители не обращают внимания на то, что чувствует ребёнок. Например, ребенок говорит, что ему больно или страшно, родители отвечают — не говори ерунды, тебе нечего бояться.

Запрет на чувства — например, ребенок злится или расстраивается, а ему говорят «не смей злиться», «прекрати ныть».

Обесценивание чувств, подвергание чувств сомнению — например, ребенок говорит, что ему неприятно, что его кто-то обозвал или обидел, а родители отвечают «да ладно тебе, он же не специально, это не так обидно, смотри на жизнь веселее».

Когда ребенок встречается со всеми этими реакциями на свои чувства, он начинает сомневаться в себе, в том что он чувствует. Не доверяет себе и своим ощущениям.

И это приводит к довольно тяжелым последствиям:

Человек будет находиться там, где ему плохо (отношения, работа) и не будет понимать, что не так.

Не умение выстраивать хорошие отношения с другими людьми. Не понимая себя, мы не можем понимать других.

Психосоматические заболевания. Когда мы не разбираемся в своих чувствах, мы их игнорируем, не обращаем на них внимание. Чувства подавляются, вытесняются вглубь психики. Но никуда не деваются. Они продолжают копиться внутри нас. И в один момент проявляются в виде заболевания тела.

Сложность эмоционального саморегулирования

Сложность в принятии решений

Деструктивные способы справляться с чувствами

Способность понимать свои эмоции, управлять ими, понимать эмоции других людей и применять это понимание для выстраивания взаимоотношений — называется эмоциональным интеллектом.

В следующий раз поговорим о том, какие бывают эмоции и какие механизмы использует наш мозг, чтобы избегать эмоций.

А сейчас предлагаю вам пройти небольшой тест на определение эмоционального интеллекта. Делитесь вашими результатами и мыслями по теме эмоций.

Обнимаю вас 🤍

Тест на уровень эмоционального интеллекта (адаптирован Эриком Дэвенпортом)

1. Я нелегко теряю самообладание

2. Я понимаю эмоции других людей

3. Люди говорят, что я умею слушать других

4. Мне легко выражать свои эмоции

5. Я могу подстроиться под моих коллег по работе

6. Я могу легко отпустить что-то что меня беспокоит

7. Я не расстраиваюсь, когда меня критикуют

8. Я прекрасно понимаю, что делаю хорошо, а что делаю плохо

9. Я не избегаю общения с людьми, чтобы уклониться от конфликта

10. Мне нравится организовывать и проводить мероприятия у себя дома или на работе

11. Я умею контролировать свой гнев

12. Мне становится не по себе, когда я вижу бездомных на улице

13. У меня не часто меняется настроение

14. Мне легко начать разговор

15. Мои друзья могут мне доверять

Подберите соответствующий вариант ответа для каждого утверждения: а) совсем никогда (1 балл); б) редко (2 балла); в) иногда (3 балла); г) часто (4 бала); д) часто (5 баллов). Сложите полученные баллы.

От 1 до 25: вам нужно усердно работать над своим эмоциональным интеллектом

От 26 до 50: у вас средний эмоциональный интеллект. Небольшое усилие с вашей стороны заметно может улучшить вашу жизнь

От 51 до 75: у вас высокий эмоциональный интеллект