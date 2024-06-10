Драматический треугольник Карпмана

Рассказывает психолог Анна Ахмерова.

Сегодня поговорим о Жертвах, Спасателях и Преследователях. И о той крепкой связи, которая существует между ними.

Данный термин «треугольник Карпмана» многим знаком и как мне кажется, уже прочно вошел в обиход людей, не близких с психологией.

И сегодня я бы хотела поговорить с вами о том, что все мы в той или иной роли являемся участниками треугольника Карпмана.

Давайте разберем основные роли драматического треугольника.

Жертва.

«Я несчастная, на меня нападают, меня надо спасать, все злые вокруг, меня обижают» - вот позиция жертвы. Добавим к этому, что жертвы всегда стремятся переложить ответственность за свою жизнь на других людей. Они никогда не видят выхода из своих проблем. Часто это люди с зависимостями, из которых тоже не могут выйти самостоятельно. Жертва всегда привлекает агрессора (иначе тогда она не будет жертвой) и к жертве всегда притягивается спасатель.

Важно! Жертве совершенно все равно кто ее будет спасать и кто ее будет преследовать. До такой степени, что агрессором может быть собственный ребенок. И спасателем тоже может стать ребенок. Уверена, вы знаете много таких историй и, возможно, сами часть такой истории - будучи ребенком вы спасали свою маму от папы-агрессора. И продолжаете это делать, уже став взрослым. Или с детства вы носите роль агрессора, который доводит мать, которую спасают от вас все вокруг. Например, другой ребенок или отец.

Надо понимать, что жертва - не всегда жертва на самом деле. Это роль, которая выгодна и удобна. И привычна с детства.

Спасатель.

Давайте сразу проговорим, что в этой роли нет ни геройства, ни благородства. Это не тот спасатель, который бросился спасать утопающего в реке. Это спасатель, который находится в очень сильной созависимости с жертвой. Для спасателя важно спасать жизнь какой-нибудь жертвы. Для спасателя необходимо жить жизнью и проблемами жертвы. Все это дает Спасателю возможность не думать о своих проблемах и не заниматься своей жизнью. Еще одна из причин - чувствовать свою значимость, «спасая» других. Обычно спасателя никто не просит о помощи, он сам находит кого ему спасти. Но возвращаясь к детско-родительским отношениям, надо сказать, что если с детства вы были спасателем для своего родителя, то вас могут снова и снова втягивать в эти семейные истории. И вы уже давно не хотите никого спасать, но вот звонить мама и снова жалуется на отца или на вашего брата/сестру. И вот вы уже снова в роли спасателя.

Преследователь (агрессор).

Под этой ролью скрывается не обязательно физический абъюзер, который бьет или насилует. Это тот человек, который постоянно всех достает. Эмоционально, физически и психологически. Критикует, рассказывает как надо жить, поучает, давит морально и тд. Преследует, одним словом.

А теперь, внимание! Все эти роли не бывают однозначно закреплены за каждым человеком. Что это означает? Что один и тот же человек может быть и жертвой и спасителем и агрессором. Причем, с одними и тем же людьми и даже в одной ситуации.

Сейчас покажу на примере.

Мама ругается на ребенка, что тот не убрался в комнате (мама -агрессор, ребенок-жертва), папа вмешивается со словами, чтобы она не приставала к ребенку (папа-спасатель ребенка). Мама начинает жаловаться папе, что ребенок совсем ее ни во что не ставит, не слушает, не уважает (мама включила роль жертвы, сын становится агрессором). Папа начинает спасать маму и ругать ребенка (в отношении ребенка он стал агрессором). Ребенок заплакал (стал жертвой), мама начала ребенка успокаивать (взяла роль спасателя в отношении ребенка). Дальше мама может начать нападать на папу, что тот слишком груб с ребенком и снова станет агрессором, но уже по отношению к мужу.

И это может продолжаться бесконечно. Треугольник очень устойчивая система, которая крепко держит отношения. И в таких треугольниках мы можем состоять не только с родственниками. Но и на работе. С друзьями. Даже в случайных ситуациях на улице, в магазине, в школе. Где угодно. Мы мгновенное реагируем на ситуации из той или иной роли.

Получается, что мы как будто постоянно вовлечены в какую-то игру. Мы используем эти роли, чтобы быть в отношениях друг с другом. Но неужели, нельзя быть в отношениях и не быть при этом жертвой или агрессором? Или никого не спасать? Возможно ли такое? Когда человек осознает, что он находится вот в таком треугольнике и ему это не нравится, возникает желание это прекратить. И тогда появляется вопрос - как это прекратить?

Выйти из треугольника Карпмана возможно. И нет никакого другого пути, чтобы это прекратить, кроме как перестать играть какую-либо роль.

Но что значит выйти, если мы говорим про семейные и родственные отношения? Это те связи, которые формировались на протяжении долгих лет и даже десятилетий. И зачастую, стремление одного из участников выйти из треугольника, приводит к полному разрыву отношений. Да, представляете? Например, если один из членов семьи больше не хочет играть роль жертвы, на которую нападают или быть агрессором, от которого вечно все страдают. Он выходит из треугольника и больше в нем не участвует ни в какой роли. То это вероятнее всего приедет к утрате отношений. Потому что, прежние отношения как раз базировались на этих ролях: жертва, спасатель, агрессор. И людям становится как будто не про что общаться. Некого спасать, нападать тоже не получается, быть жертвой не дают. И такого «не игрока» система по сути сама отвергает. Найдя ему замену в другом лице.

Зачем выходить из треугольника Карпмана?

На самом деле, любая из этих ролей - это потеря собственной идентичности. То есть вместо того, чтобы быть собой, мы играем какую-то роль. Спасатель фокусируется на проблемах других, жертва не отвечает за свою жизнь, агрессор борется с чувством собственной ничтожности и утопает в чувстве вины. Все эти роли не дают возможности жить полной жизнью. Расти и развиваться. На эти игры мы тратим очень много сил и энергии. Находясь в одной из ролей, мы очень ограничиваем свой взгляд на жизнь, на себя и на других людей.

Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями о том, где и с кем вы играете ту или иную роль? Что вы об этом думаете? И как вы себя чувствуете?

Удавалось ли вам когда-нибудь разорвать такие отношения?

Попробуйте эту неделю не играть никаких ролей, а побудьте просто наблюдателем за играми других людей :)

Обнимаю вас.