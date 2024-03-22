Перемен требуют наши сердца! Или нет? Психолог о том, как относиться к переменам

Поговорим сегодня о переменах в жизни с психологом Анной Ахмеровой.

Рассмотрим два варианта перемен, с которыми мы сталкиваемся:

Перемены, которые мы планировали.

Перемены, которые мы не ждали.

Начнем с перемен, которые мы сами инициируем в своей жизни. С чего они начинаются?

Предчувствие перемен

Дискомфорт — как триггер перемен и изменений. Раздражение и неудовлетворенность — сигналы, которые не надо игнорировать. Не стоит искать причины дискомфорта только вовне. Вероятнее всего, причина будет внутри вас. Но запустить механизм (стать триггером) может какое-то событие вовне: разговор, встреча, фильм, какая-то новость. Сигналы того, что вас что-то не устраивает: изменения в вашем поведении, потребность в большем количестве сна, повышенная раздражительность, агрессивность, чувство апатии. Я помню, как в одном периоде моей жизни, у меня отчетливо возникла мысль и уже не покидала меня: я думала о том, что время утекает как будто сквозь пальцы. Я думала о смыслах того что делаю и к чему стремлюсь. Для меня это стало отправной точкой к большим переменам в моей жизни.

Что дальше?

Необходимо разобраться с источником чувства дискомфорта и желанием перемен. Идеально поговорить со специалистом, с психологом. Не с коллегой или членом семьи. Чаще всего наше близкое окружение воспринимает с тревогой такие разговоры. Ведь ваши перемены могут коснуться и их тоже. И чаще всего люди расценивают это, как угрозу своей стабильности. Поговорите с человеком, чье мнение будет независимым. С человеком чей жизненный опыт вас вдохновляет и кому вы доверяете.

Посвятите достаточное время на исследование себя — своих желаний, своих ценностей и приоритетов. И только после этого принимайте решение об изменениях в жизни.

Почему важно начать с исследования себя, а не с партнера, например?

Часто можно услышать такое — я несчастлива из-за мужа, из-за вот этой работы, из-за вот этой страны, из-за вот этого дохода. Возможно, это так и есть. Но. Очень важно помнить самое главное — невозможно за счет внешних атрибутов и внешних условий создать внутренний комфорт. Поменяв срочно мужа или работу и не разобравшись с внутренним источником неудовлетворения, вы лишь помножите свой внутренний дискомфорт. Переезд в другую страну не гарантирует вам жизненную гармонию, удовольствие от жизни и от себя. Это напрямую зависит от того насколько вы понимаете себя и свои потребности и уже исходя из этого выстраиваете внешние условия жизни.

Когда решение принято и вы готовы идти к переменам:

Окружите себя людьми которые вас поддерживают и понимают. Людьми, которые готовы помочь в сложных ситуациях. Заручитесь их поддержкой.

Постарайтесь меньше общаться с людьми, которые вселяют в вас неуверенность и выражают сомнение относительно ваших планов.

Не залипайте в бесконечных рассуждениях и своих планах. Совершайте конкретные шаги. Ясность рождается в действии. И никогда в рассуждениях. Сколько бы мы не оценивали риски — это всегда гипотеза, предположение.

Оценка рисков не для того, чтобы нас напугать и не предпринимать ничего, а для того, чтобы быть готовым к действиям на случай, если риск осуществиться. К каждой оценке рисков прилагается план по снижению риска и план, если риск случился.

Отбросьте сомнения, сверяйтесь с целью, с приоритетами и внутренними ощущениями. Если понимаете, что хотите остановиться или откатить все назад — снова поговорите с теми кому доверяете, или со специалистом (коучем, психологом).

Фиксируйте ваши шаги и достижения на новом пути, даже если они кажутся вам незначительными. Не ждите сразу много и быстрых результатов. Продолжайте идти туда, куда наметили двигаться. Главное, чтобы это было созвучно вам. И еще, когда вы движетесь согласно вашему желанию, трудности не такие трудные, они скорее пугающие, но не высасывающие энергию, как когда мы делаем то, что нам не нравится. Когда мы на своем пути — у нас всегда есть силы.

С чем мы сталкиваемся на пути перемен?

После того как мы принимаем решение менять что-то в своей жизни, нас могут начать одолевать сомнения и это естественно. Так как мы собираемся отправиться туда, где еще не были, мы не знаем точно, что нас ждет впереди. И тут нам понадобится храбрость. Храбрость — это действовать рационально и идти вперед, испытывая страх. Не ждите, что страшно не будет. Будет. Но страх — это не провал ваших планов, это чувство. Которое в идеале призвано держать нас в тонусе, быть внимательными и осмотрительными. Если позволить сомнениям взять верх, страх парализует и мы перестаем двигаться к цели.

Придется научиться жить и действовать в неизвестности. Это возможно только если у нас есть внутрення стабильность и вера в свои силы.

Перемены, которых мы ждали

Бросил партнер, началась война, кризис в стране, уволили с работы.

Важное — мы никогда не бываем готовы к переменам, даже если мы их хотели. А тем более к тем, которые произошли помимо нашей воли.

Именно эффект непредвиденности и резкое вмешательство в нашу жизнь, доставляет нам больше всего негативных чувств. Чувство потери контроля над ситуацией выбивает нас из колеи.

Как себе помочь?

Чем быстрее мы сможем принять реальность, тем скорее перестанем испытывать боль и ужас от происходящего. Чем дольше мы отрицаем факт случившего, тем дольше выпадаем из реальной жизни.

Нам всегда хочется найти виновного в случившемся, чтобы сливать туда свой страх и злость. Но реально это никак нам не помогает преодолеть трудности. Постарайтесь отказаться от попытки анализировать причины и искать виновных, по которым изменения произошли. Занимайтесь своей жизнью.

Сфокусируйтесь на своих чувствах и мыслях. Чтобы выйти из состояния тотального ужаса или боли необходимо понять, как произошедшие перемены повлияли или повлияют на вашу жизнь. И что вас больше всего в этом тревожит. Что представляет реальную угрозу, а что является временными трудностями. Цель — из состояния ВСЕ ПЛОХО, ВСЕ ПРОПАЛО — перевести в конкретные детали.

Откажитесь от самообвинений в том что случилось, если вы объективно не виноваты.

Если чувства невыносимы — обратитесь к специалисту.

Не требуйте от себя немедленной реакции и действий. Совершенно нормально взять паузу и просто наблюдать за происходящим, за своими чувствами. И уже из спокойного состояния реагировать. Даже если вокруг вам говорят — ну чего ты сидишь, надо что-то делать?! Дайте себе возможность сидеть. Исключение — ситуации с угрозой для жизни, когда надо позаботиться о своей безопасности и своих близких.



Помните, пожалуйста, что есть вещи, на которые мы не влияем и не контролируем. Не потому что мы что-то не предусмотрели, не спрогнозировали и не заметили заранее. Все проконтролировать невозможно. В этом никто не виноват. Но что действительно поможет в таких ситуациях — это внутренняя эмоциональная стабильность.

И как бы странно это не звучало на первый взгляд, внезапные перемены могут стать новыми возможностями. В кризисах мы проявляем себя так, как не поступали до этого. Вынужденные перемены могут стать моментом для реализации того, о чем мы давно мечтали, но не делали.

Пусть у вас будет больше желанных перемен. Обнимаю вас!