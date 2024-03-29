Может ли женщина быть абьюзером?

Спойлер: может, еще как может!

Так сложилось, что абьюзер — это стереотипно мужчина. Но это не совсем правда. И сегодня с психологом Анной Ахмеровой мы поговорим о таком явлении, как женский абьюз.

На фото: кадр из фильма «Исчезнувшая» — практически идеального фильма про абьюз по одноименному бестселлеру Гиллиан Флинн в добротной режиссуре Дэвида Финчера. Фильм — максимально точное руководство по поиску «красных флажков» в отношениях. И пожалуй, самое интересное в «Исчезнувшей» — понять, кто же абьюзер в отношениях.

Почему мы никогда не думаем про женщину в контексте источника насилия? Причин несколько.

1. Женщина — это про материнство и любовь.

2. Женщина — слабый пол.

3. Женщина первая не нападает, а только защищается. Или нападает в ответ.

4. Женщина — не абьюзер, а истеричка.

5. Если женщина нападает — значит, ее довели.

Вот так выглядят самые распространенные мифы о том, почему женщина не воспринимается, как абьюзер.

Именно поэтому женщина чаще всего выступает в роли жертвы. Просто потому, что она слабее. Но абьюз не всегда только физический. Он может быть эмоциональный (психологический), сексуальный, экономический. И именно эти виды насилия чаще всего используются женщинами. Все это является ни чем иным, как манипуляциями. Так как цель абьюза — подавление другого человека, чтобы иметь над ним контроль и власть.

От женского абьюза страдают мужья, партнеры, дети и даже коллеги на работе.

Как проявляется женское насилие?

1. Унижение словами. Обидные слова и комментарии. Оскорбления, жестокие шутки и подколы. Все это разрушает самооценку человека. «Ты идиот!», «Любовник из тебя так себе», «Ты жалкое создание, а не мужик», «Ты плохой отец и муж!»… Словесные унижения могут быть и публичными, при других людях.

2. Провоцирование чувства вины. Фразы, через которые женщина навязывает чувства стыда и вины. «Посмотри в кого я превратилась рядом с тобой! Если бы не ты, я бы уже…!», «Из-за тебя у нас в жизни все через одно место! Я потратила на тебя столько лет своей жизни, а ты…!». Чувство вины усиливают сравнения с другими людьми: «Вот у Кати муж — золотые руки/бизнесмен/добытчик/дарит дорогие подарки».

3. Преувеличение своей значимости в жизни жертвы. Фразы, через которые женщина все время подчеркивает свою важность в жизни мужчины, давая ему понять, что без нее он никто и ничего бы не добился в жизни. «Если бы не я, ты бы сейчас уже спился и был бомжом», «Если я уйду, твоя жизнь развалится», «Если мы разведемся, ты не увидишь детей».

4. Обесценивание чувств и эмоций и интеллектуальных способностей. «Ты тряпка — а не мужик! Что ты вечно ноешь!», «Для мужчины ты слишком эмоциональный!», «Для этого особого ума не надо!», «Ты только на это и способен! Тоже мне, достижение!».

5. Контроль и ревность. Женщина контролирует социальные связи — с кем общается, встречается, созванивается, переписывается. Постоянно подозревает в измене. Контролирует и корректирует действия партнера, его решения и планы.

6. Демонстративная жертвенность. Опять же с целью вызвать чувство вины и ощущение собственной недееспособности. Например, выполнение обязанностей по дому или забота. «Я каждое утро встаю, чтобы приготовить тебе завтрак!», «У тебя всегда есть чистое белье!»… То есть такие обычные вещи, которые мужчина может и сам сделать. Но женщина преподносит это, как жертвование своим временем и жизнью.

Манипуляции сексом — тоже женский абьюз, секс становится предметом «купли-продажи» и инструментом влияния. Буквально — секс можно только заслужить, делая то, что просит женщина. И это не сексуальные игры, в которых оба партнера получают удовольствие. Это реальное насилие, где потребности одного из партнеров игнорируются и используются.

Экономический абьюз строится на социальной установке «мужчина — главный добытчик в семье». «Ты мужчина — вот ты и зарабатывай!», «Ты должен меня обеспечивать! Какой ты мужик, если не можешь меня обеспечивать!»

Впрочем, физическое насилие женщины тоже часто применяют. Просто последствия этого воздействия не всегда такие критичные, как если бы ударил мужчина. И принято считать, что это никакое не насилие, а проявление истеричности. Но важно не то, какое физическое увечье нанесла женщина, а то, какое при этом психологическое воздействие это оказало на мужчину.

О физическом насилии сами мужчины говорят крайне редко. Им стыдно признаваться, что их женщина регулярно поднимает на них руку.

Любой абьюз, женский или мужской, имеет серьезные последствия для жертвы.

1. Снижение самооценки. Потеря социальных связей. Замкнутость.

2. Синдром выученной беспомощности. Мужчина, которого постоянно обвиняют в том, что он все делает не так, в конечном итоге начинает считать, что он ни на что не способен.

3. Психосоматика. Последствие постоянных унижений — это снижение или потеря либидо, нарушение сна, сбой в работе нервной системы, проблемы в работе сердечно-сосудистой системы

4. Психические расстройства. У мужчины может начаться тревожное расстройство, неконтролируемые приступы агрессии, обсессивно-компульсивное расстройство.

Что вы думаете про женский абьюз? Приходилось ли вам сталкиваться с его проявлениями?

Пусть в вашей жизни будет больше любви. Обнимаю вас