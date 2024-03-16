Психолог: Как просить прощения и прощать

Прощение.

В преддверии Прощеного воскресенья давайте поговорим о прощении. А расскажет нам об этом психолог Анна Ахмерова.

Вот такое замечательное пояснение традиции «Прощеное воскресенье» я нашла на сайте Правмир: «Толкуя евангельские стихи о взаимном прощении обид в Прощеное воскресенье, епископ Феофан Затворник восклицает: „Какой простой и подручный способ спасения! Прощаются тебе согрешения, под условием прощения прегрешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих руках. Переломи себя и от немирных чувств к брату перейди к искренно мирным, — и всё тут. Прощеный день — какой это великий небесный день Божий! Когда бы все мы, как до́лжно, пользовались им, то нынешний день из христианских обществ делал бы райские общества, и земля сливалась бы с небом…“

«Какой простой и подручный способ» — хочется согласиться. Множество конфликтов и обид могло быть решено своевременно сказанными словами о прощении.

Но между тем, просить прощения и прощать — один из самых сложных процессов для человеческой души.

Вот так прощение объясняет психология: Прощение в психологии — результат активной деятельности психики, направленный на отказ от чувства обиды, подавление навязчивых мыслей, избавление от желания ответить, отомстить. Сопряжено с осознанием вины обидчика и сменой поведения на конструктивное, дружелюбное по отношение к нему с одновременной защитой своих границ.

В теме прощения так много «зашито» и перемешано. Социальные предписания и религиозные догмы. Страх и вина. Искреннее раскаяние и манипуляции.

Рано или поздно каждый из нас оказывается в ситуации, где встает вопрос о прощении. Мы постоянно находимся во взаимоотношениях с другими людьми. Совершаем поступки, говорим слова. И порой последствия этих поступков или слов бывают разрушительными для отношений. Мы можем оказаться тем, кто ждет прощения или тем, кто пострадал.

И с какой бы стороны мы с вами не смотрели на тему прощения, с религиозной, психологической или философской, мы найдем с вами то, что будет неизменным. Прощение — это всегда про глубокую внутреннюю работу и показатель духовной зрелости.

Какие это показатели?

Уметь признавать свои ошибки и принимать, что другие тоже могут ошибки совершать.

Принимать последствия, совершенных поступков. Понимание того, что даже если вы попросили прощения, возможно, ваши отношения никогда не станут прежними.

Адекватно оценивать степень своей вины или виновного. Не упиваться своей виновностью, а объективно понимать уровень нанесенного ущерба (морального, физического или материального)

Зачем вообще надо прощать?

И религия и психология сходятся в том, что прощение — это очищение и освобождение от негативных эмоций и мыслей. Груз не только у того, кто совершил негативный поступок, но и того, кто носит в себе обиду.

Есть несколько «нездоровых» причин, почему мы не прощаем:

Мы таким образом связываем себя с человеком его чувством вины. Вина становится «клеем» между людьми, который удерживает их отношения. Вы наверняка встречали такие пары и отношения в семье, где один всегда во всем виноват.

Вот еще причина не прощать — чувствовать власть над человеком. Ты виноват, твоя судьба зависит от меня, только я решаю будешь ли ты дальше виноват или нет.

Еще одна манипулятивная причина — оставаться жертвой и пожизненно претендовать на компенсацию.

Не прощая, мы снимаем с себя ответственность за принятие решений, остаемся в детской обиженной позиции. Ты виноват (а), вот и разбирайся сам (а). Например, в случае измены, тот кому изменили может занять такую позицию: не знаю, как ты теперь будешь из этого выходить, я обиделась, ты виноват, решай сам эту проблему.

Что значит простить?

По определению слова, прощение — это отпущение вины, освобождение от заслуженного наказания. Также — отказ от личной обиды, недобрых чувств к виновному, а также отказ от мести или требований расплаты и компенсации за понесённые убытки и страдания.

То есть, когда мы прощаем — мы прощаемся со всем, что имело отношение к произошедшему, где мы пострадали. Недаром, есть множество практик опускания обид. Например, пустить бумажный кораблик в ручей, как символ прощания с обидами.

Когда мы прощаем, мы делаем это в первую очередь для себя. Это наша работа с нашими чувствами. И положительный эффект от искреннего прощения ощущаем в первую мы сами.

Есть расхожие стереотипы о том, что если простить того, кто тебя обидел — это значит быть тряпкой и не иметь чувства собственного достоинства. Тряпкой вы будете в том случае, если после прощения продолжите позволять так же относиться к себе. Например, человек вас регулярно обижает, оскорбляет или унижает. Потом просит прощения. Вы его прощаете и все снова повторяется. Оставаться там, где вам плохо — это уже ваш выбор. И к прощению это не имеет отношения.

Простить кого-то — это не означает продолжать отношения.

Простить кого-то — это не значит встать на его сторону или оказывать поддержку.

Простить кого-то — это не значит согласиться с тем, что произошло.

Простить кого-то — это не значит начать доверять обидчику.

Простить — это значит взять ответственность на себя за то, как вы дальше будете жить с тем, что с вами произошло. Это значит суметь самому позаботиться о своей боли и шрамах.

Теперь давайте поговорим о том, что такое просить прощения?

Самое важное — это осознание своей вины в случившемся. Это не так, когда мы кого-то толкнули, человек упал и получил травму, а мы говорим: прости, я не специально. Осознание вины — это осознание последствий. А последствия в данном случае — это физическая боль другого человека. И сказав ему: прости меня, что из-за меня тебе больно. Чем я могу тебе помочь? Мы покажем искреннее сожаление о случившемся, понимание к чему привели наши действия и сочувствие.

Осознанию за что конкретно мы просим прощения. Фразы: прости меня за все, прости, если я в чем-то виноват — говорят только о том, что мы не ощущаем и не осознаем своей вины. Вместо таких общих фраз правильнее говорит за что конкретно вы просите вас простить.

Просьба о прощении — это признание своей неправоты. И для многих это невыносимо.

Просьба о прощении — это искреннее сожаление о боли другого, а не желание поскорее избавиться от чувства вины

Просьба о прощении — это признание, что мы явились источником страдания другого человека

Пока нет искреннего осознания своей вины, боли другого человека и ответственности за последствия, все просьбы о прощении — это пустые слова.

Я желаю вам быть честными с собой. Быть искренними и открытыми с другими людьми. Не бояться проявлять свою уязвимость. И бережно относиться к себе и к другим.

Обнимаю вас!