Дмитрий Маликов: «Хочу обратить детей в классическую веру»

Фото Алексея Пирязева.

«Уроки музыки» — это проект Дмитрия Маликова, который призван поддерживать детское музыкальное образование в нашей стране. Это, по сути, интерактивное шоу, где артист делится с детьми своим профессиональным опытом. За пять лет существования проекта уже более тысячи детей смогли выступить с Дмитрием на одной сцене, сыграть с ним в дуэте на двух роялях, либо спеть под аккомпанемент. Это действительно крутой опыт!

16 апреля Дмитрий Маликов привез свою программу и в Тульскую область. Он встретился с начинающими музыкантами Тулы, Щекино, Алексина и Ефремова. Корреспонденты Myslo побывали на мастер-классе артиста в Тульской детской музыкальной школе им. Райхеля.

Дмитрий Маликов послушал «Вальсик» Кюи в исполнении маленькой Сони и композицию Грига, сыгранную учеником Алексеем. После чего опытный пианист дал талантливым ребятам несколько полезных советов.

Артист также отметил, что приятно удивлен оснащенностью тульской музыкальной школы:

– Я бываю во многих музыкальных образовательных учреждениях страны и часто с грустью замечаю, что там парк инструментов сильно износился. У вас же другая ситуация: не знаю, как в других школах региона, но здесь пианино хорошие, новые. Это похвально!

Мы задали артисту несколько вопросов о его масштабном проекте и, конечно, творчестве.

— С 2012 года «Уроки музыки» дали больше тысячи детей по всей России. А сколько же было слушателей?

– Ох, по моим подсчетам, примерно 50 тысяч детей. Мы стараемся охватывать как можно больше музыкальных школ, в том числе — в небольших городах и селах.

Ребята показывают мне свои достижения: у кого-то это сольное выступление, у кого-то хоровое.

Вот в Алексине ученики продемонстрировали 6 музыкальных гостевых номеров. Мне понравилось!

Во время таких творческих бесед я понимаю, что не зря затеял свой проект. На моих глазах дети музицируют, готовятся к выходу на большую сцену, постепенно раскрепощаются. И они всегда уверены, что над ними есть профессиональная опека. Конечно, я понимаю: не каждый из них в будущем выберет путь музыканта, однако, в любом случае, музыка, которой они сейчас посвящают много времени, обогащает, совершенствует, развивает человека. И это очень ценно!

— Как изменился формат ваших мастер-классов?

– Он меняется каждую встречу. Ведь музыка — то, что рождается под впечатлением от разных событий — и хороших, и негативных. Недавно нас всех потрясла трагедия в Кемерово. Узнав о ней, я просто сел за рояль и молча сыграл мелодию.

Как мне показалось, она выражала все эмоции, которые только может испытывать человек, пытаясь справиться с опустошающей болью.

Я хотел исполнить эту композицию и в Алексине, но не стал. У детей было прекрасное, праздничное настроение, они своими улыбками напомнили мне о существовании счастья. И тогда я понял, какой удивительной способностью обладает творчество — подстраиваться под людей, их ощущения, эмоции. Для каждого случая должна быть своя мелодия.

Если честно, я уже давно не называю свой проект мастер-классами. Это, скорее, творческие дружеские встречи. Именно поэтому я призываю приходить не только начинающих музыкантов, но и молодежь из обычных, непрофильных школ. Такие дети, как правило, обделены музыкальным образованием, вот и слушают то, что есть. Реп. Я же хочу обернуть ребят в классическую сторону, «веру».

— Сегодня вы сели за пианино «Петроф». Как вам звучание?

– Я пробовал играть на эталонных инструментах. Но звучание «Петроф» в тульской музыкальной школе мне понравилось даже больше. Звонкий, крепкий, надежный инструмент! Это очень важно, поскольку дети играют на нем по-разному: Сонечка, например, плавно, аккуратно, а Леша — бойко, немного агрессивно, с накалом. Я не случайно затронул тему ухода за музыкальными инструментами.

Их, как и хорошую машину, нужно хорошо и регулярно обслуживать.

По-моему, у пианино «Петроф» есть все шансы верой и правдой служить юным музыкантам.

— А что нового в вашей творческой жизни?

– Вышла моя новая песня «Последний романтик», сейчас я снимаю на нее клип. Этот год своей жизни я посвящаю творческой деятельности, потому что он юбилейный: уже 30 лет, как я выступаю на сцене. По этому поводу осенью пройдет большой концерт в Крокус Сити Холле. Я готовлю новую большую программу, много репетирую. Прежде всего, стараюсь быть слугой двух господ — эстрадной и классической музыки.

досье myslo

Дмитрий Юрьевич Маликов — композитор, пианист, певец, актер, продюсер, телеведущий, народный артист РФ.

Родился 29 января 1970 года в Москве.

Семья: жена тулячка Елена, дочь Стефания, сын Марк.

Выпустил более 100 песен.

Автор 17 дисков.

Создатель благотворительного фонда «Проникая в сердце». Фонд оказывает содействие комплексному решению проблем профилактики, лечения и реабилитации инвалидов и детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.