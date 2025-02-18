Такого «Родина» давно не слышала: в Туле прошли отборочные концерты фестиваля «МолоТняК-2025»

Фото Дмитрия Дзюбина.

16 и 17 февраля состоялся отборочный тур 17-го сезона тульского фестиваля молодых групп. Жюри прослушало выступления 14 коллективов — только шесть из них попадут в финал!

В этом году фестиваль прошел на площадке многопрофильного молодежного центра «Родина». Главный зал был забит под завязку — поддержать родных, друзей, кумиров пришло более 500 человек.

Бессменная ведущая и руководительница фестиваля «МолоТняК» Анастасия Асфандиярова:

Анастасия Асфандиярова — Традиционно за место в финале боролись 14 групп. Организаторы отсмотрели более 30 заявок. Главный принцип отбора — группы должны быть из Тульской области и в полном составе. Очередность их выступления определяется с помощью лотереи — чтобы все по-честному! За 22-летнюю историю «МолоТняКа» мы прослушали около 700 групп — на 628-й просто сбились со счета. В этом году делали фестиваль собственными силами — без грантов и спонсоров.

Финалистов 17-го сезона выбирало Большое музыкальное жюри:

Анна Крючкова — руководитель проекта, преподаватель вокала музыкальной школы MUSIC MASTER и профессиональная скрипачка;

Sodomelle Flavian –концертный фотограф, руководитель контент-агентства;

Алексей Миронов — музыкант и представитель магазина музыкальных инструментов «БАСТОН»;

Никита Козин — бас-гитарист группы «ОМАЙГАД» и представитель компании «БАСТОН»;

Андрей Кузнецов (некогда Fantom Lord) — участник группы BONESHAKER и настоящий тяжелый рок-н-рольщик;

Сергей Ежов — саунд-продюсер HALAT-records.

Заводила толпу перед «основным блюдом» группа «КОРГИЯ». Парни в собачьих ошейниках не раз выступали на фестивалях, поэтому без труда раскачали аудиторию.

Открыла первый день фестиваля группа ZASUHA. «Метамодернисты русской сцены» уже записали несколько треков, но на сцене «МолоТняКа» выступили впервые.

Несмотря на мрачный черно-фиолетовый дресс-код, угрожающе высокого басиста (рост Димы — целых 2,03 метра!) и агрессивное звучание, ZASUHA растопила сердца слушателей — именно она забрала приз зрительских симпатий.

Больше половины зрителей повскакивали с кресел и высыпали на импровизированный танцпол. Слушатели полностью отдались во власть тяжелых риффов — легкий слэм еще никому не навредил!



Юный фанат «Постулата» и вокалист группы Сережа.

Рычащий вокал, гитарист с обнаженным торсом и брутальное хеви-метал звучание — все это группа «Постулат». Команда собралась в 2024 году, а уже в этом выступила на фестивале в обновленном составе.

Третьими выступили MAIN REASON — группа с самыми молодыми музыкантами: Максиму и Владиславу 15 лет, а Владимиру — 17.

Мощные риффы, пулеметная очередь барабанов и вокал, будто пропущенный через мясорубку, приятно удивили организаторов. К слову, с ними ребята познакомились за рестораном «Вкусно и точка».

Танцпол буквально вышел из-под контроля: толпа молодых людей чуть ли не мошилась, а особенно впечатлившийся зритель даже попытался прыгнуть со сцены.



Максим (вокал и гитара), Вова (бас-гитара), Влад (ударные) и фанат группы MAIN REASON.

— Мы собрали группу, можно сказать, благодаря знакомствам и случайности, — рассказывает Максим. — Когда я играл в блек-метал-команде, познакомился с Вовой. Мы создали новую группу и стали делать нью-метал — так к нам присоединился Влад. Теперь вот играем треш.

MAIN REASON образовалась весной 2024 года. Заявку на этот «МолоТняК» мы написали еще летом, а подали в первый день набора команд!

«Т. С.» — они же «Панк-ансамбль имени Тамары Синявской» — отыграли громко, страстно и прямо на глазах разгоряченной публики. Откуда-то из середины пляшущей толпы даже полетела майка — «Т. С.» полностью оправдали звание народных любимцев, которое они получили в прошлом сезоне.

SAND WITCH — «песчаная ведьма» — идеальное название для нью-метал-группы со злым и хулиганским звучанием. Хрупкая на вид вокалистка с ангельской внешностью удивила мощным вокалом в духе Kittie.

На прошлом «МолоТняКе» «Сэндвич» дебютировали и прошли в финал, а в этом забрали спецприз — запись и сведение песни. Некогда подвальная группа ощутимо подтянула звучание и «размотала» публику.



Группа POLY: Денис (бас-гитара), Полина (вокал), Влад (гитара), Арсений (ударные).

Особенно жюри отметили новомосковскую группу POLY. Выпускники музыкального колледжа (и ученик музыкальной школы — барабанщик Арсений) прислали не только аудио, но и настоящий клип!

— Мы собрались 13 января 2023 года, — вспоминает Полина. — Мы подали заявку на фестиваль сразу, как только выложили афишу. Сейчас играем альтернативу — решили сделать что-нибудь более молодежное.

Мой папа — основатель клуба Rock-N-Roll-а и участник группы THE BLESSED, так что в тусовке я с самого детства. Я поступила в музыкальный колледж, чтобы стать профессионалом своего дела!

— Все пошло не по плану, но так и должно было быть! — улыбается Влад. — Первая и вторая струны порвались — пришлось брать гитару у «прохожего», чтобы сыграть соло.



«ЛЮПИНЫ»: Саша «Кира» (вокал и гитара), Слава «Веня-Веник» (бэк-вокал и гитара), Леша-«оператор» (клавишные), «просто Макс» (ударные), Никита «басист» (бас-гитара).

Первый день завершился скандальным выступлением шугейзеров «ЛЮПИНЫ» — организаторы ласково прозвали ребят «крыловским квартетом».

Выстоявших до самого конца гостей оглушила стена шума с трагичным звучанием и надрывным вокалом. Организаторы же поспешили завершить выступление — такое за историю «МолоТняКа» происходит очень редко.

— Пацанов «гасят» ни за что! — донесся возмущенный голос на выходе из гримерки.

А «гасили» пацанов за «несерьезное отношение к музыке» и неуверенное владение инструментом.

— Мы со Славой старались отстоять честь своей группы, — говорит «Кира», — потому что это наша музыка, пусть и своеобразная. И более нечего сказать — мы друг за друга горой!

Да, мы не умеем играть, не заканчивали музыкальных школ и училищ. Нам нравится — это главное. На «МолоТняК» мы пришли не за регалиями, а чтобы получить опыт.

В полном составе группа собралась в сентябре 2024 года, хотя ее зачатки были еще в 2023-м.

На следующий день часть состава «ЛЮПИНОВ» пришла с новой группой — ALONE DEATH. Там ребята выступили гораздо лучше!

Во второй день фестиваля за место в финале боролись еще семь команд: «Горящий Еж», Twin Picks, DLB, «А дальше что?», Alone Dead, Revange и Letargy.

Гостили на «МолоТняКе» «ОНИМ» — трое участников бывали на фестивале в разные годы и в составе разных групп.

В финал прошли: