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Такого «Родина» давно не слышала: в Туле прошли отборочные концерты фестиваля «МолоТняК-2025»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Такого «Родина» давно не слышала: в Туле прошли отборочные концерты фестиваля «МолоТняК-2025»

16 и 17 февраля состоялся отборочный тур 17-го сезона тульского фестиваля молодых групп. Жюри прослушало выступления 14 коллективов — только шесть из них попадут в финал!

В этом году фестиваль прошел на площадке многопрофильного молодежного центра «Родина». Главный зал был забит под завязку — поддержать родных, друзей, кумиров пришло более 500 человек.

Бессменная ведущая и руководительница фестиваля «МолоТняК» Анастасия Асфандиярова:

Анастасия Асфандиярова

— Традиционно за место в финале боролись 14 групп. Организаторы отсмотрели более 30 заявок. Главный принцип отбора — группы должны быть из Тульской области и в полном составе. Очередность их выступления определяется с помощью лотереи — чтобы все по-честному!

За 22-летнюю историю «МолоТняКа» мы прослушали около 700 групп — на 628-й просто сбились со счета. В этом году делали фестиваль собственными силами — без грантов и спонсоров.

Финалистов 17-го сезона выбирало Большое музыкальное жюри:

  • Анна Крючкова — руководитель проекта, преподаватель вокала музыкальной школы MUSIC MASTER и профессиональная скрипачка;
  • Sodomelle Flavian –концертный фотограф, руководитель контент-агентства;
  • Алексей Миронов — музыкант и представитель магазина музыкальных инструментов «БАСТОН»;
  • Никита Козин — бас-гитарист группы «ОМАЙГАД» и представитель компании «БАСТОН»;
  • Андрей Кузнецов (некогда Fantom Lord) — участник группы BONESHAKER и настоящий тяжелый рок-н-рольщик;
  • Сергей Ежов — саунд-продюсер HALAT-records.

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Заводила толпу перед «основным блюдом» группа «КОРГИЯ». Парни в собачьих ошейниках не раз выступали на фестивалях, поэтому без труда раскачали аудиторию.

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Открыла первый день фестиваля группа ZASUHA. «Метамодернисты русской сцены» уже записали несколько треков, но на сцене «МолоТняКа» выступили впервые.

Несмотря на мрачный черно-фиолетовый дресс-код, угрожающе высокого басиста (рост Димы — целых 2,03 метра!) и агрессивное звучание, ZASUHA растопила сердца слушателей — именно она забрала приз зрительских симпатий.

Больше половины зрителей повскакивали с кресел и высыпали на импровизированный танцпол. Слушатели полностью отдались во власть тяжелых риффов — легкий слэм еще никому не навредил!

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Юный фанат «Постулата» и вокалист группы Сережа.

Рычащий вокал, гитарист с обнаженным торсом и брутальное хеви-метал звучание — все это группа «Постулат». Команда собралась в 2024 году, а уже в этом выступила на фестивале в обновленном составе.

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Третьими выступили MAIN REASON — группа с самыми молодыми музыкантами: Максиму и Владиславу 15 лет, а Владимиру — 17.

Мощные риффы, пулеметная очередь барабанов и вокал, будто пропущенный через мясорубку, приятно удивили организаторов. К слову, с ними ребята познакомились за рестораном «Вкусно и точка». 

Танцпол буквально вышел из-под контроля: толпа молодых людей чуть ли не мошилась, а особенно впечатлившийся зритель даже попытался прыгнуть со сцены.

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Максим (вокал и гитара), Вова (бас-гитара), Влад (ударные) и фанат группы MAIN REASON.

— Мы собрали группу, можно сказать, благодаря знакомствам и случайности, — рассказывает Максим. — Когда я играл в блек-метал-команде, познакомился с Вовой. Мы создали новую группу и стали делать нью-метал — так к нам присоединился Влад. Теперь вот играем треш.

MAIN REASON образовалась весной 2024 года. Заявку на этот «МолоТняК» мы написали еще летом, а подали в первый день набора команд!

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«Т. С.» — они же «Панк-ансамбль имени Тамары Синявской» — отыграли громко, страстно и прямо на глазах разгоряченной публики. Откуда-то из середины пляшущей толпы даже полетела майка — «Т. С.» полностью оправдали звание народных любимцев, которое они получили в прошлом сезоне.

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SAND WITCH — «песчаная ведьма» — идеальное название для нью-метал-группы со злым и хулиганским звучанием. Хрупкая на вид вокалистка с ангельской внешностью удивила мощным вокалом в духе Kittie.

На прошлом «МолоТняКе» «Сэндвич» дебютировали и прошли в финал, а в этом забрали спецприз — запись и сведение песни. Некогда подвальная группа ощутимо подтянула звучание и «размотала» публику.

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Группа POLY: Денис (бас-гитара), Полина (вокал), Влад (гитара), Арсений (ударные).

Особенно жюри отметили новомосковскую группу POLY. Выпускники музыкального колледжа (и ученик музыкальной школы — барабанщик Арсений) прислали не только аудио, но и настоящий клип!

— Мы собрались 13 января 2023 года, — вспоминает Полина. — Мы подали заявку на фестиваль сразу, как только выложили афишу. Сейчас играем альтернативу — решили сделать что-нибудь более молодежное.

Мой папа — основатель клуба Rock-N-Roll-а и участник группы THE BLESSED, так что в тусовке я с самого детства. Я поступила в музыкальный колледж, чтобы стать профессионалом своего дела!

— Все пошло не по плану, но так и должно было быть! — улыбается Влад. — Первая и вторая струны порвались — пришлось брать гитару у «прохожего», чтобы сыграть соло.

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«ЛЮПИНЫ»: Саша «Кира» (вокал и гитара), Слава «Веня-Веник» (бэк-вокал и гитара), Леша-«оператор» (клавишные), «просто Макс» (ударные), Никита «басист» (бас-гитара).

Первый день завершился скандальным выступлением шугейзеров «ЛЮПИНЫ» — организаторы ласково прозвали ребят «крыловским квартетом».

Выстоявших до самого конца гостей оглушила стена шума с трагичным звучанием и надрывным вокалом. Организаторы же поспешили завершить выступление — такое за историю «МолоТняКа» происходит очень редко.

— Пацанов «гасят» ни за что! — донесся возмущенный голос на выходе из гримерки.

А «гасили» пацанов за «несерьезное отношение к музыке» и неуверенное владение инструментом.

— Мы со Славой старались отстоять честь своей группы, — говорит «Кира», — потому что это наша музыка, пусть и своеобразная. И более нечего сказать — мы друг за друга горой!

Да, мы не умеем играть, не заканчивали музыкальных школ и училищ. Нам нравится — это главное. На «МолоТняК» мы пришли не за регалиями, а чтобы получить опыт.

В полном составе группа собралась в сентябре 2024 года, хотя ее зачатки были еще в 2023-м.

На следующий день часть состава «ЛЮПИНОВ» пришла с новой группой — ALONE DEATH. Там ребята выступили гораздо лучше!

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Во второй день фестиваля за место в финале боролись еще семь команд: «Горящий Еж», Twin Picks, DLB, «А дальше что?», Alone Dead, Revange и Letargy.

Гостили на «МолоТняКе» «ОНИМ» — трое участников бывали на фестивале в разные годы и в составе разных групп.

В финал прошли:

  • Revange (инди-рок, прогрессив-рок, метал, эмокор; Тула),
  • «А дальше что?» (инди-рок, альтернативный рок; Алексин),
  • SAND WITCH (нью-метал; Тула),
  • ZASUHA (альтернативный рок; Тула),
  • POLY (альтернативный рок; Новомосковск),
  • MAIN REASON (треш-метал; Тула).
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Автор:
Фотограф:
вчера, в 18:22 +5
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