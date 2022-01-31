«ОМАЙГАД» и «Петли Дней»: как прошел 4-й день фестиваля «МолоТняк-2022»

Перед туляками выступили молодые рокеры из групп «ОМАЙГАД» и «Петли дней». Специально приглашенные гости вечера: «ГРАНАТА да Винчи», KNIVESOUT.

Судило ребят строгое профессиональное жюри:

Иван Крючков, директор музыкальной школы MUSIC MASTER.

Анна Хачатурян, преподаватель вокала MUSIC MASTER.

Сергей Ежов, саунд-продюсер HALAT-records.

Владимир Полехин, вокалист группа «ГОСТ».

Алексей Шейкин, бас-гитара «ГОСТ».

Андрей Кузнецов, Boneshaker (ex-Fantom Lord).

Елизавета Карпова и Александр Люлин, River Bridge.

«ОМАЙГАД», Тула Жанр — рок

Год образования — 2021

Состав: Сабина Мухарская, 16 лет (вокал), Виктория Суслова, 16 лет (барабаны), Егор Борисов, 15 лет (гитара), Глеб Алфёров, 15 лет (гитара), Никита Козин, 18 лет (бас).

Группа существует около года. Дебют состоялся на фестивале «В роке только девушки». И это естественно: в группе сразу две красотки — вокалистка Сабина и барабанщица Виктория.

«Омайгад» должны были выступать на «Дикой Мяте», но, как известно, фестиваль отменили из-за коронавирусных ограничений. За год ребята подготовили не только 10 своих песен, но и оттачивают мастерство на каверах. Их уже у музыкантов более 40 — от «Зверей» до Slipknot.

Мнение жюри Владимир Полехин, вокал «ГОСТ»: — Сразу бросилось в глаза единство стиля и образа. Это, однозначно, большой плюс. Группа явно работает над визуальной подачей. Также хочу отметить высокий уровень взаимодействия с публикой. Было заметно, что фронтгёрл испытывала некоторое стеснение, но старательно с этим боролась. С опытом это пройдет! Понравилось то, что ребята подошли к подготовке выступления творчески: не просто исполняли песни, а устроили некий перформанс, который очень хорошо вписывался в смысловую канву произведений. По музыке. В заявке ребята указали стиль рок. Вероятно, специально выбрали данный весьма объемный жанр, так как единого звучания в композициях я не услышал. Очевидно, ребята еще в поиске собственного звучания. Хороший вокал, слаженная работа гитаристов, басист хорошо наполнял композиции грувом. Барабанщица немного плавала по ритму, но тут тоже дело наживное. В целом, группа мне очень зашла. У ребят есть понимание того, что они делают и как они это делают. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь только вперёд, и у вас всё получится.

«Петли дней», Тула

Жанр — гранж, альтернатива

Год образования — 2021

Состав: Михаил Полторан, 18 лет (вокал), Олег Марочкин, 20 лет (гитара), Денис Дубов, 21 год (гитара), Виктор Ритчер, 19 лет (барабаны), Влад Тишунин, 19 лет (бас).

Это был дебют молодых музыкантов на сцене. Лидер группы Михаил Полторан уже участвовал в «МолоТняке» в 2020 году в составе группы «Чумной Доктор» и в 2021 году в группе «Артблок», так что новичком его не назовешь.

Мнение жюри Анна Хачатурян:

— Песни группы мощные и пронзительные. Стоит отметить сильный надрывный вокал Михаила и общую концепцию образа группы. Единый визуальный стиль — наконец-то группы начали обращать на это внимание! Чувствовалась энергия и экспрессия, которую музыканты вкладывали в свое выступление. Группа определила свой стиль как «гранж, панк, альтернативный рок», однако слушателю не хватило разнообразия и некой изюминки в материале.

Исполнение весьма недурно. Были, конечно, огрехи: периодически расходились по ритму, проваливались то гитара, то бас, то барабаны играли «не туда», но на это можно закрыть глаза.

Ведь у ребят первое выступление, и для дебюта они выглядели очень достойно.

Потенциал у группы есть, продолжайте его развивать.

О гостях В этом году на «МолоТняк» поступило множество заявок от сольных проектов музыкантов. По условиям фестиваля они не могут принимать участие в конкурсе (должен быть полный состав группы). Но самых интересных решили пригласить в качестве гостей. В день 4-й выступил Алексей Жаров со своим сольным проектом «Граната да Винчи». Алексею 25 лет, он из Ясногорска. Свой стиль определяет как поп-рок — модно, стильно и современно. А была бы группа — мог бы претендовать на участие в финале!

KNIVESOUT — гости в стиле metalcore. В начале 2000-х этот стиль был настолько популярен, что каждая вторая группа фестиваля заявляла именно его. Жесткие рифы и гроулинг перемежаются лиричными мелодиями и женскими вокальными партиями. Публика явно соскучилась по «тяжеляку» и активно поддерживала гостей! KNIVESOUT были финалистами в 2020-м, а в этот раз представили практически новый состав с бессменным лидером Настей Ивониной, вокалисткой с бас-гитарой.

13 февраля в Туле пройдет 5-й, последний день «МолоТняка»! Выступят группы «В области сердца» (Болохово-Тула), OCCULTICA, Endless Flow и «Те самые».

Кто будет гостем в День 5-й — пока секрет!