Вузы и колледжи Тулы: все о приемной кампании – 2022

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Тульский государственный университет

Международная Полицейская Академия ВПА

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

Социально-технологический колледж

Тульский техникум экономики и управления

Работает в Туле более 90 лет.

Институты ТулГУ:

институт высокоточных систем им. В. П. Грязева ,

, институт прикладной математики и компьютерных наук,

институт горного дела и строительства,

естественнонаучный институт,

политехнический институт,

институт гуманитарных и социальных наук,

институт права и управления,

институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма,

медицинский институт,

интернет-институт,

институт международного образования,

факультет вечернего и заочного обучения,

региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров,

факультет довузовской подготовки,

технический колледж им. С. И. Мосина ,

, Тульский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения.

Уровень подготовки: специалитет среднего звена (среднее профессиональное образование), специалитет (высшее образование), бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: получение возможно.

Бесплатное обучение: есть (270 бюджетных в Техническом колледже им. С. И. Мосина ТулГУ, 1392 бюджетных места на бакалавриате/специалитете (очная форма обучения), 10 бюджетных мест на бакалавриате (заочная форма обучения), 375 бюджетных мест в магистратуре, есть бюджетные места в аспирантуре и ординатуре).

Общежитие: предоставляется (12 общежитий, общее количество мест 3332).

Отсрочка от армии: предоставляется.

Заявления принимаются: ул. Фр. Энгельса, д. 155, 5-й учебный корпус ТулГУ.

Время работы и телефоны приемной комиссии: в период приема документов для поступления в университет: пн.-пт. с 9.00 до 16.00, сб. с 9.00 до 13.00, в остальной период — пн.-чт. с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.30. Телефоны: +7 (4872) 332−332, +7 (4872) 254−631.

Адрес: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 92, телефон: +7 (4872) 35-34-44 , факс: +7 (4872) 35-81-81 , e-mail: info@tsu.tula.ru, официальный сайт.

В университете есть военный учебный центр. Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса и по программе военной подготовки сержантов запаса принимаются обучающиеся в университете по очной форме обучения по направлениям подготовки/специальностям, указанным на сайте.

АНО ВО «Международная Полицейская Академия ВПА» (ранее «Тульский институт экономики и информатики» («ТИЭИ»)) в 2020 году отметила свое 20-летие. Студентам предлагают востребованные направления подготовки и гарантируют достойное качество обучения.

Для обеспечения качественного образовательного процесса в вузе создана необходимая материально-техническая база и сформирован высококвалифицированный научно-педагогический состав.

Академия входит в сотню лучших негосударственных высших учебных заведений России. За 20 лет было выпущено более 5000 специалистов.

В структуре академии несколько лет работает Центр карьерного развития выпускников и студентов. Большинство выпускников вуза имеют высокий рейтинг и трудоустраиваются в организации и на предприятия хозяйственного комплекса Тульской области в соответствии с полученной в вузе квалификацией.

В состав учредителей вуза входит Всероссийская Полицейская Ассоциация (ВПА). Это значительно расширяет географию сотрудничества: партнеры вуза работают по всей России.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ — обладатель премии «Тульский бренд -2021», лауреат конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Устремленные в будущее».

Направления подготовки:

Юриспруденция.

Прикладная информатика.

Бизнес-информатика.

Управление качеством.

Экономика.

Менеджмент.

Государственное и муниципальное управление.

Психология.

Психолого-педагогическое образование.

Лингвистика.

Информационная безопасность.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Форма обучения: заочная, очно-заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: есть.

Бесплатное обучение: нет, но есть скидки для тех студентов, которые закончили Социально-технологический колледж.

Общежитие: нет.

Дни открытых дверей состоятся

12 февраля, 19 марта, 16 апреля.

Заявления принимаются:

по программам бакалавриата и магистратуры:

срок начала приема документов — с 1 марта 2022 г.;

срок завершения приема документов для поступающих без вступительных испытаний академии — 30 августа 2022 г.;

срок завершения приема документов для поступающих по вступительным испытаниям академии — 28 августа 2022 г.

При приеме на обучение по заочной форме обучения:

срок начала приема документов — с 1 марта 2022 г.;

срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академию с 1 октября 2022 г. без вступительных испытаний — 25 сентября 2022 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 23 сентября 2022 г.;

срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академию с 1 февраля 2023 г. без вступительных испытаний — 30 января 2023 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 25 января 2023 г.

Время работы и телефоны приемной комиссии:

8 (4872) 700−353 (приемная комиссия), 8 (800) 707-19-76 (звонок бесплатный),

(звонок бесплатный), 8−960−599−59−98 (WhatsApp).

пн.-пт. 8.00 — 18.00, сб.-вс. 9.00 — 17.00.

Сайт: www.mpa71.ru.

Почта: abitur@mpa71.ru, office@mpa71.ru.

Facebook: @stud.mpa.tula.

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.

Миссия академии:

«Доступность, эффективность, высокое качество образования на основе использования современных технологий обучения!»

Преимущества обучения в Международной Полицейской Академии:

более 20 лет в сфере образовательных услуг,

самый крупный негосударственный вуз в регионе,

диплом за 4,5 года + приложение европейского образца,

диплом государственного образца вуза-партнера,

трудоустройство выпускников.

Работает в Туле более 18 лет.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Направления высшего образования:

38.03.01 Экономика.

Экономика. 38.03.02 Менеджмент.

Менеджмент. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

Государственное и муниципальное управление. 40.03.01 Юриспруденция.

Юриспруденция. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.

Специальное (дефектологическое) образование. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование.

Также Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предлагает разнообразные программы повышения квалификации (от 16 учебных часов) и профессиональной переподготовки (от 250 учебных часов) в следующих сферах:

Образование и педагогика (в т. ч. инклюзивное образование, дефектология, специальная психология).

Психология.

Менеджмент и управление.

Государственное и муниципальное управление.

Экономика и бухгалтерский учет.

Финансы и кредит.

Юриспруденция.

Информационно-коммуникационные технологии.

Есть возможность получить второе высшее образование.

Подготовительные курсы: нет.

Бесплатного обучения нет. Но Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, лица, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием, и др.).

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

В стенах Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова студенты занимаются научной, просветительской деятельностью, а также достигают высоких результатов в учебе. Они принимают участие в научных конференциях, форумах, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в которых регулярно становятся победителями или занимают призовые места и удостаиваются грамот, дипломов, благодарственных писем, медалей — всё это является подтверждением тому, что наша молодёжь активна, амбициозна и успешна!

В Институте работает Юридическая клиника, которая оказывает бесплатную юридическую помощь населению. Юридическая клиника также сотрудничает с общественными организациями и объединениями, участвует в различных научно-методических мероприятиях, проектах, активно содействует правовому просвещению населения.

В 2022 году продолжит работу открытый лекторий ОКСУ Онлайн. Вас ждут интересные и популярные темы и спикеры. Открытый лекторий будет, как и в прошлом году, по вторникам. Расписание лекций можно узнать на сайте и в социальных сетях.

Дни открытых дверей: Скоро начнётся жаркая пора для абитуриентов: какой вуз выбрать, какие условия для поступления на интересующее направление, как не ошибиться?! Эти вопросы очень важны, при условии, что правила поступления меняются с 2022 года!

Чтобы сделать правильный выбор и учесть все моменты поступления, Институт проводит Дни открытых дверей.

Информацию о дате и формате проведения дней открытых дверей вы можете узнать на официальном сайте и в социальных сетях Института, а также по телефонам Приёмной комиссии.

Заявления принимаются: в здании института, через операторов почтовой связи или в электронной форме в электронной информационно-образовательной среде вуза (на сайте www.тиуб.рф).

По очной форме обучения срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 20 июня 2022 года. По очно-заочной и заочной формам обучения — 1 июня 2022 года.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б.

Время работы приемной комиссии:

понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,

пятница с 9.00 до 17.00,

суббота с 9.00 до 16.00.

Телефон приемной комиссии: +7 (4872) 56-32-39, 56−38−82.

Сайт

ВКонтакте

Facebook

tula.rpa-mu.ru

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) — один из крупнейших юридических вузов страны, он входит в систему Министерства юстиции Российской Федерации.

Университет имеет 15 филиалов, в числе которых и Тульский институт. Он ведет подготовку специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров, а также осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования.

Выпускники Тульского института ВГУЮ востребованы на рынке труда и успешно применяют полученные знания, работая в Управлении Министерства юстиции по Тульской области, Прокуратуре Тульской области, следственном управлении Следственного комитета РФ по Тульской области, УМВД России по Тульской области, Росгвардии, правительстве Тульской области, судах различных уровней, в государственных и коммерческих учреждениях адвокатами и юрисконсультами, в банковской сфере, обеспечивают нотариальную деятельность в Тульской области.

Сколько работает в Туле: 26 лет.

Факультеты: юридический, дополнительного образования, колледж.

Уровень подготовки:

Среднее профессиональное образование:

40.02.03 Право и судебное администрирование.

Высшее образование:

Бакалавриат:

40.03.01 Юриспруденция.

Специалитет:

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.

40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Магистратура:

40.04.01 Юриспруденция.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: есть.

Бесплатное обучение: есть.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

Что нового появится в 2022 году: увеличение количества бюджетных мест для поступающих на программы высшего и среднего профессионального образования.

Заявления принимаются:

в колледж: с 20 июня 2022 года.

На бакалавриат и специалитет:

очная форма:

с 20 июня по 25 июля по результатам ЕГЭ (в рамках КЦП);

с 20 июня по 14 июля по результатам вступительных испытаний в университете (в рамках КЦП);

с 20 июня по 26 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);

с 20 июня по 16 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

очно-заочная форма:

с 20 июня по 26 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);

с 20 июня по 16 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

заочная форма:

с 20 июня по 26 сентября по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);

с 20 июня по 16 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

В магистратуру:

заочная форма: с 20 июня по 19 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

Дни открытых дверей: 22 января, 19 февраля, 19 марта, 16 апреля, 21 мая, 18 июня в 14.00 (дополнительная информация на сайте института).

Адрес: Тула, пр. Ленина, 104.

Тел./факс: 8 (4872) 700−224 (приемная директора).

Время работы и телефоны приёмной комиссии с 20 июня 2022 года:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00;

суббота с 9.00 до 16.00.

Тел: 8 (4872) 333−010 (приемная комиссия, с 20 июня 2022 г.).

В университете функционирует Военный учебный центр, в который ежегодно проводится отбор юношей, обучающихся по программам высшего образования. Окончившие его не подлежат призыву на военную службу после выпуска из учебного заведения.

Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России) ежегодно проводится олимпиада школьников «В мир права» для учащихся 7−11 классов. Олимпиаде присвоен 3-й уровень, для победителей и призеров предусмотрены следующие льготы:

победителям и призерам 11 класса:

- поступление во ВГУЮ без вступительных испытаний;

- 100 баллов за ЕГЭ по предмету «История».

победителям и призерам 7−9 класса:

- право принять участие сразу в заключительном этапе олимпиады в следующем году.

Студенты института являются победителями, призерами и участниками различных престижных социальных проектов и конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня.

Сегодня Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) — один из центров юридического образования и науки в Тульской области.

Уровень подготовки: Бакалавриат, магистратура и дополнительное профессиональное образование.

Направления подготовки:

Бакалавриат

Экономика (Профили: «Мировая экономика», «Финансы и кредит») — 14 бюджетных мест.

Менеджмент (Профили: «Цифровой маркетинг», «Менеджмент организации») — 5 бюджетных мест.

Магистратура

Экономика (Профили: «Бизнес-аналитика в экономике и управлении», «Экономика коммерческой организации»).

Торговое дело (Профиль: «Стратегии и инновации в маркетинге»).

Форма обучения вуза: очная (бакалавриат и магистратура), очно-заочная (бакалавриат), заочная (магистратура).

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: есть.

Бесплатное обучение: есть.

Отсрочка от армии: есть.

Адрес: Тула, пр. Ленина, 53.

Тел: 8 (4872) 31-29-87 , 8 (910) 075-75-02 .

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Каждый выпускник сталкивается с насущными вопросами выбора высшего учебного заведения. Но даже когда он определился, количество вопросов в голове не уменьшается. Сотрудники приемной комиссии «Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова» готовы подробно рассказать: как поступить и получить качественное высшее образование, как прожить студенческую жизнь ярко, где и кем работать после завершения обучения.

Заявления принимаются: Лично, через личный кабинет абитуриента на сайте Университета, через портал «Госуслуги».

Время работы приёмной комиссии:

понедельник-пятница: 9.00−17.00,

суббота: 10.00−14.00.

Тел.: 8 (910) 075-75-02 , 8 (910) 075-75-03 , 8 (915) 695-08-49 .

ВКонтакте

День открытых дверей состоится 20 марта 2022 года в 11.00.

Какие ЕГЭ нужно сдать? И каковы минимальные баллы для приема на обучение в нашем вузе по направлениям подготовки бакалавриата?

Предмет Минимальный балл Математика (Профильный уровень) 39 Русский язык 40 Обществознание

или История или Иностранный язык или География 45 35 30 40

А если я не пройду на бюджет, у вас есть какие-то скидки?

Да, у нас гибкая система скидок! Подробности уточняйте в приемной комиссии, но, например, если Вы проживаете в Чернобыльской зоне или, например, сдали ЕГЭ на более, чем 180 баллов в сумме, но до бюджета не добрали баллы, то Вы можете рассчитывать на существенную скидку! И причем она может быть сохранена на весь период обучения при хорошей успеваемости!

Каковы сроки приема документов?

День начала приема документов — 20 июня 2022 г.

День окончания приема документов — зависит от выбранной формы обучения.

А как у вас со студенческой жизнью?

Просто ВАУ! Больше слов не подобрать! У нашего вуза есть собственные базы отдыха в Московской области и на берегу черного моря в г. Анапе.

Следить за новостями можно в сообществе ВКонтакте.

А у вас можно получить дополнительное образование?

Да, конечно, у нас очень большой спектр программ переподготовки и повышения квалификации!

Программы повышения квалификации:

«Бизнес-аналитика средствами «Power BI»;

«1С: практикум по бухгалтерскому учету»;

«Психология лидерства и управления»;

«Кадровый менеджмент».

Программы профессиональной переподготовки:

«Юриспруденция»;

«Бухгалтерский учет и налогообложение +1С: Предприятие»;

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»;

«Специалист по управлению качеством».

У вас ещё остались сомнения? Не сомневайтесь! Приходите учиться в тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова !

Почему? Все просто!

Государственный вуз.

Московский диплом — «Плехановку» знают во всех уголках мира.

Профессорско-преподавательский состав с огромным опытом работы.

Здание Тульского филиала расположено в центре города Тулы.

Индивидуальный подход к каждому студенту, а также помощь в трудоустройстве.

Сильный студенческий актив.

Дружелюбная атмосфера в стенах вуза!

Ждём вас 1 сентября в качестве наших студентов! Добро пожаловать в большую семью РЭУ!

Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж» Частное учреждение профессионального образования «СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» было создано в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента колледж функционировал в составе Частной образовательной организации высшего образования — ассоциации «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», являясь его структурным подразделением с 2002 года. За 20-летнюю историю колледж выпустил более 3000 студентов, получивших дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. 90 процентов из них продолжили образовательную траекторию в ТУЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ТИЭИ), с 2016 года в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» по ускоренным программам обучения. На базе социально-технологического колледжа создан Кадетский учебный центр Росгвардии. Кадетский учебный центр осуществляет набор на курсы военно-патриотической и профессиональной подготовки сроком на 2 года после окончания 7-го класса с параллельным обучением в общеобразовательной школе. По окончании Кадетского учебного центра молодые люди могут поступить в социально-технологический колледж на юридические специальности на льготных условиях, а в дальнейшем проходить военную службу в рядах Росгвардии. СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ — обладатель премии «Тульский бренд — 2021». Специальности и квалификация: Право и организация социального обеспечения (квалификация - юрист).

Правоохранительная деятельность (квалификация - юрист).

Право и судебное администрирование (квалификация - специалист по судебному администрированию).

Компьютерные системы и комплексы (квалификация - техник по компьютерным системам).

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (квалификация - техник по защите информации).

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация - бухгалтер, специалист по налогообложению).

Операционная деятельность в логистике (квалификация - операционный логист).

Финансы (квалификация - финансист).

Дошкольное образование (квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста).

Преподавание в начальных классах (квалификация - учитель начальных классов. Уровень подготовки: на базе 9 и 11 классов. Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная. Подготовительные курсы: есть. Дополнительное профессиональное образование: есть. Бесплатное обучение: нет. Общежитие: нет. Отсрочка от армии: есть. Стоимость обучения: очное — 20 000 руб. за семестр, заочное — 15 000 руб. за семестр. Приемная комиссия работает с 1 марта 2022 г. Прием документов — до 31 августа 2022 г. на очную форму обучения, до 30 декабря 2022 г. — на заочную. Документы можно подать дистанционно, оставив заявку на сайте или используя электронную почту. Дни открытых дверей состоятся

12 февраля, 19 марта, 23 апреля. Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1. Телефоны приемной комиссии: 8 (4872) 700−352 (приемная комиссия),

8 (800) 555-04-21 (звонок бесплатный),

(звонок бесплатный), +7−905−111−77−45 (WhatsApp, Viber),

8 (4872) 75-90-08 ; +7- 915−699−02−02 (Кадетский учебный центр), (4872) 39−19−00. Сайт: www.ctk71.ru. Facebook: @ctk71. Instagram: @ctk.tula. VK: @ctk71. Почта: priem@ctk71.ru.

В Туле работает с 2005 года. В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По итогам мониторинга качества подготовки кадров в 2021 году ЧОУ ПО ТТЭУ в очередной раз подтвердил свою эффективность. Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов. Выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова .

Основные образовательные программы профессионального образования:

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Операционная деятельность в логистике.

Страховое дело (по отраслям).

Финансы.

Право и организация социального обеспечения.

Гостиничное дело.

Туризм.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование.

Форма обучения: очная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Бесплатное обучение: нет. Но Тульский техникум экономики и управления предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, лица, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием, и др.).

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

Дни открытых дверей пройдут 12 и 26 марта, 9, 16, 24 и 30 апреля (подробности на сайте и в соцсетях).

Заявления принимаются:

на очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2022 года. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября;

на заочную форму обучения — до 1 декабря.

Время работы приемной комиссии:

пн.-чт. с 9.00 до 18.00,

пт. с 9.00 до 17.00,

сб. с 9.00 до 16.00,

вс. — выходной.

Телефон +7 (4872) 56-32-39.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б.

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