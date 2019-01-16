Первый космонавт из Тулы Евгений Хрунов: Час в открытом космосе

Это сейчас полеты в космос стали делом привычным. Мало кто сразу вспомнит фамилии людей, работавших на орбите. А тогда, в 60-е годы прошлого века, космонавты были настоящими героями, ведь каждый полет в космос был смертельно опасен. Иногда не только во Вселенной, но и на Земле, ведь все звездоплаватели оставались еще и обычными, земными людьми. 16 января 1969 г. корабли «Союз-4» и «Союз-5» состыковались. Это была первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей.

Космический почтальон

«Полет Гагарина — это был действительно полет в неизвестность, — делился уже много позже воспоминаниями о тех событиях Евгений Хрунов. — А мы знали, что в космосе можно и жить, и работать. Герман Титов дал утвердительный ответ на вопрос о том, что длительное пребывание в состоянии невесомости вполне возможно.

Первый групповой полет Андрияна Николаева и Павла Поповича показал принципиальную возможность стыковки. Владимир Комаров, возглавивший экипаж из трех человек, доказал возможность успешной работы в космосе уже коллектива ученых и исследователей. А Алексей Леонов впервые вышел из корабля в открытый космос.

Если Леонов выходил из корабля на десять минут, то мы с Лешей Елисеевым были в околоземном пространстве в шесть раз дольше. Недалеко время, когда советские космические корабли будут летать в просторах Вселенной по нескольку недель, месяцев. Космические города, о которых шестьдесят лет назад мечтал, обосновывая необходимость их создания, Константин Эдуардович Циолковский, стали практической необходимостью».

Полет и стыковка кораблей «Союз» были частью важнейшей государственной программы, ведь стратегически они рассматривались не только для работы в околоземном пространстве, но и для путешествия к Луне.

Дальнейшая судьба лунной программы во многом зависела от успеха первой в мире стыковки двух кораблей в космосе.

И, соответственно, безупречной работы в этот момент советских космонавтов.

Первым стартовал корабль «Союз-4», пилотируемый Шаталовым. А через день на корабле «Союз-5» к нему отправились еще три космонавта — командир корабля Волынов, бортинженер, кандидат технических наук Елисеев и инженер-исследователь Хрунов.



Космонавты Борис Волынов (слева) и Евгений Хрунов примеряют скафандр.

16 января в 08:20 UTC (Всемирное координированное время) корабли «Союз-4» и «Союз-5» состыковались. Это была первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей. И впервые на орбите была создана экспериментальная космическая станция с четырьмя космонавтами на борту.

«Переход от перегрузок к невесомости происходит мгновенно, так как двигатели выключаются сразу, — рассказывал позже Евгений Хрунов во время своего визита в Тулу. — В первые минуты меня немножко напугал Елисеев: только что был рядом и вдруг — нет. Оглядываюсь, смотрю, а он сидит на потолке и что-то пишет. Зову его вниз спуститься, а он отвечает, что здесь ведь все ровно».

И делился подробностями, как был организован быт на корабле.

«Для отдыха в корабле созданы хорошие условия. В первый день, например, мы с Елисеевым спали в специальном отсеке. Елисеев прикрепил спальный мешок за стенки отсека и лег в него. Но в мешке он плавал. Таково состояние невесомости. А я привязал себя резинками к дивану и отдыхал почти как на Земле.

А вообще в процессе космического полета все силы, все умение, все знания, которые приобретались нами на Земле, были подчинены одной цели: как можно лучше выполнить программу полета. Наверное, когда-нибудь в будущем у космонавтов будет менее напряженная работа, больше свободного времени. Мы мало вспоминали тех, кого оставили на Земле, не потому, что забыли, а просто некогда было».



Стыковка кораблей «Союз-4» и «Союз-5».

Переход из корабля в корабль должен был проходить через открытый космос, и первым вышел Евгений Хрунов. В это время состыкованные корабли находились над Южной Америкой и связи с Центром управления полетами в СССР не имели. Для Евгения Васильевича это был момент, к которому он готовился многие годы.

Ведь Хрунов был дублером Леонова в тот момент, когда шла подготовка к первому в истории выходу человека в безвоздушное пространство. И, пойди история немного по-другому, именно о нем сейчас бы снимали фильм «Время первых». А так в этом кино Хрунов присутствует лишь эпизодически. Хотя Гагарина в фильме и вовсе нет, создатели обошли его вниманием.

Уже над территорией СССР вышел в космос Елисеев и закрыл за собой люк «Союза-5», на борту которого остался командир корабля Борис Волынов.

Аппаратура зафиксировала, что пульс и давление в момент, когда делался первый шаг в космос, у обоих космонавтов значительно превышали норму. Но с волнением они быстро справились.

Затем обнаружилось, что в скафандре Хрунова не работает система вентиляции, возникла опасность погибнуть из-за перегрева и нехватки кислорода. К счастью, удалось быстро выяснить причину — забыли включить тумблер системы вентиляции.



Макет стыковки Союзов в павильоне Космос на ВДНХ 1973 г.

Из дневника руководителя отряда космонавтов Каманина: «Во всем этом полете наиболее слабым звеном я считал Елисеева (у него в прошлом были случаи обморочного состояния). Когда при переходе Елисеев сначала перестал двигаться, а потом и вообще безжизненно замер, у меня по спине побежали мурашки… Все облегченно вздохнули, когда через две-три минуты увидели, что он помахал рукой».

Через 37 минут Хрунов и Елисеев перешли в орбитальный отсек «Союза-4», где Владимир Шаталов помог им снять скафандры. Евгений Хрунов передал письма, телеграммы и газеты, которые вышли уже после старта Шаталова в космос, за что навеки получил шутливое прозвище первого космического почтальона. Газеты, правда, были слегка надорваны — о них, готовясь к выходу в космос, просто забыли, Волынов уже в последний момент спохватился и засунул почту Хрунову за пояс.

«Переход из корабля в корабль — это дело не только мое и Алексея Елисеева, это результат работы четырех человек, — рассказывал Евгений Хрунов. — Мы с Елисеевым переходили, Шаталов и Волынов помогали. А весь наш полет — результат работы многих и многих людей».

Этот переход из корабля в корабль через открытый космос остается единственным в истории человечества.

Почетным жителем Тулы Хрунов стал в космосе

В день запуска на орбиту спутника Земли космического корабля «Союз-5», на борту которого находился Евгений Хрунов, жители его родной деревни Пруды и рядом расположенного села Непрядва собрались у правления колхоза «Память Ленина» на митинг. В руках они держали транспаранты со словами «Ура нашему земляку — космонавту Хрунову!», «Наш земляк Хрунов Евгений Васильевич на борту корабля «Союз-5», «Евгению Васильевичу Хрунову, нашему земляку, — ура!».



Юрий Гагарин (слева) помогает надеть скафандр Евгению Хрунову (справа) в центре подготовки космонавтов.

Счастливые и радостные люди поздравляли друг друга, были горды от своей непосредственной причастности к полету космонавта № 16.

Дружную и трудолюбивую семью Хруновых здесь хорошо помнили.

Отец космонавта Василий Егорович был одним из первых в районе трактористов.

Умер в 1948 году, когда Женя ходил в седьмой класс. Старший брат Анатолий остался за главу семьи. А вот с Женей мама Аграфена Николаевна решила твердо: пусть учится дальше, как хотел его отец, несмотря на то, что семья большая, восемь детей, и в послевоенное голодное время было очень трудно. Он и уехал учиться — сначала в Иваньковский техникум механизации сельского хозяйства, потом в летное училище.

Митинги, посвященные успешному завершению полета космического корабля «Союз-4», проходили не только в Непрядве. Практически на всех тульских предприятиях люди делились радостью, традиционно обещали новые трудовые свершения в ответ на это безусловное счастье — в небо отправился первый тульский космонавт.



Летчик-космонавт Евгений Хрунов со своей племянницей Ирой.

А это было действительно всеобщее счастье. Еще пока Хрунов летал, его избрали почетным членом своего колхоза, почетным пионером местной школы, почетным жителем Воловского района. К этой всеобщей эйфории присоединилась и Тула. А уж как встречали через месяц, когда Евгений Васильевич приехал на родину, достойно отдельного рассказа. 17 января исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся за выдающиеся заслуги в деле освоения космического пространства присвоил инженеру-исследователю подполковнику Евгению Васильевичу Хрунову звание почетного гражданина города Тулы.



Хрунов во время медицинского контроля, 1967 год. Звездный городок. Центр подготовки космонавтов.

Вот только один из откликов, которыми наполнились в те дни местные газеты, — доктора технических наук Подчуфарова: «Грандиозно! Потрясающе! Только так можно отозваться о новых достижениях отечественной науки и техники в освоении космоса. Стыковка на орбите обитаемых кораблей, переход космонавтов из корабля в корабль — эксперименты, которых еще не знал мир. Коллектив Тульского политехнического института — педагоги, профессора, студенты — шлет горячие поздравления участникам исторического полета в космос. И особый привет — инженеру-исследователю Евгению Васильевичу Хрунову — нашему земляку».

Трагическое возвращение

В состыкованном состоянии корабли «Союз-4» и «Союз-5» находились 4 часа 35 минут. Они стали прообразом будущих орбитальных станций. Хрунов и Елисеев возвратились домой на «Союзе-4» вместе с его командиром Шаталовым. Примерно через сутки приземлился «Союз-5» Волынова. Несколько суток космонавты жили в гостинице, ожидая самолета из Москвы. Всё это время командиры кораблей Волынов и Шаталов репетировали торжественный доклад генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. И кто бы мог предположить, что это возвращение обернется трагедией.



Владимир Шаталов, Борис Волынов, Евгений Хрунов и Алексей Елисеев.

Внуковский аэропорт.

22 января героическим космонавтам была устроена торжественная встреча на аэродроме во Внуково, прямой репортаж с которой вело Центральное телевидение. Затем кортеж направился на церемонию награждения в Кремль. У съезда с Большого Каменного моста при повороте к Боровицким воротам из-за оцепления выбежал переодетый в милицейскую форму младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин и открыл стрельбу сразу из двух пистолетов Макарова по правительственным машинам.

Прямую телевизионную трансляцию в момент покушения прервали и возобновили только через сорок минут.

Четверо вернувшихся на Землю космонавтов, включая Хрунова, ехали в первой правительственной «Чайке», террорист ее пропустил. Его целью был Брежнев, который предположительно должен был находиться во второй машине кортежа. Но в ней тоже были космонавты. На среднем сиденье — Алексей Леонов и Георгий Береговой, на заднем — Валентина Терешкова и Андриян Николаев.

Первая пуля разбила стекло и у сидевшего впереди чекиста рассекла надбровную дугу. Вторая пуля попала в шею водителю, он получил смертельное ранение.

«После того как пуля попала в водителя, я резко повернул голову, — рассказывал в интервью «Огоньку» Алексей Леонов. — Если бы не это, как потом установила баллистическая экспертиза, следующая пуля точно бы угодила мне в висок. Третья пуля задела шинель на груди, четвертая прошла у живота, пятая и шестая — вдоль спины. Была бы скорость очереди чуть больше, я схлопотал бы пули в голову, в грудь, была бы меньше — в спину».

Легкие ранения получили Николаев и Береговой. Машину, перехватив управление, успел остановить Николаев.



22 января 1969 года. Момент покушения на Брежнева у Боровицких ворот Кремля.

По мнению Алексея Леонова, спецслужбы знали о том, что сбежал человек с двумя пистолетами, поэтому на всякий случай поменяли машины с космонавтами и генсеком. Хотя предположить, что советский офицер задумал террористический акт, никто не мог. Террориста признали психически невменяемым, и он 20 лет провел в психиатрических лечебницах, выписали его на свободу только в 1990 году.

Евгений Хрунов надеялся еще слетать в космос и не раз готовился к новому полету. Но в итоге тот уникальный старт во время стыковки «Союзов» остался у него единственным.

Евгений Васильевич окончил Военно-воздушную инженерную академию, получил высшее военно-политическое образование. Стал кандидатом наук.

После увольнения в 1989 году из рядов Вооруженных Сил принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Умер в 2000 году в возрасте 66 лет.