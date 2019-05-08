20 лет назад «Арсенал» стал автором настоящего чуда

Фото Владимира Гончарова и Сергея Шмуня. На заглавном фото - матч с Урал-Грейтом.

8 мая 1999 года баскетбольный «Арсенал» совершил то, во что никто не верил. Те бронзовые медали чемпионата России до сих пор – высшее достижение тульских представителей игровых видов спорта.

Играя практически резервным составом, тульская команда победила соперника, который уже приготовился к триумфу — в раздевалку заранее завезли шампанское. Ту высоту среди тульских представителей игровых видов спорта за 20 лет больше никто не взял.

Превзойти их достижение может сейчас только футбольный «Арсенал», который находится в шаге от финала Кубка России.

На пути к мечте

Сезоном 1998/99 «Арсенал» уже вошел в историю, пробившись в ¼ финала Кубка Корача. Это сейчас успехи на европейской арене — дело привычное, а в то время туляки повторили высшее достижение российских баскетбольных клубов в этом турнире. Остановил их продвижение лишь «Эстудиантес» из Мадрида.



Матч 1/4 финала Кубка Корача с испанским «Эстудиантесом».

После шумного успеха на европейской арене, «Арсенал» переключился на весенние игры в серии плей-офф чемпионата страны. На первом этапе туляки, пусть и не без труда, одолели казанский «Уникс». Затем по всем статьям уступили в двух матчах ЦСКА, и сосредоточились на борьбе за бронзовые медали. Соперником в этой дуэли был «Урал-Грейт» из Перми — команда, которая перед началом сезона в фаворитах не ходила, но набрала силу по ходу, в четвертьфинале выбила из розыгрыша некогда грозную «Самару».

Первый матч в Перми «Арсенал» в невероятно драматичном поединке оставил за собой – 74:80.

Через день в Туле все было готово к чествованию новых бронзовых призеров чемпионата России. Все верили в победу хозяев — родные стены должны были помочь. Все, кроме самого «Урал-Грейта» и четырех десятков его верных поклонников, которые даже сумели перекричать полный зал местных болельщиков. Теперь уже тульская команда не справилась с психологическим напряжением, которое присутствовало в матче.

Из последних сил туляки отыграли отставание в десять очков, а сумасшедший дальний бросок Антипова при счете 79:81 одновременно с сиреной перевел встречу в овертайм. Но в дополнительное время «Урал-Грейт» без особых проблем сравнял счет в серии. Все должно было решиться в третьем поединке на площадке пермского клуба.

Шампанское и сигары оказались невостребованными

Судьба этого третьего матча долгое время была под вопросом. Деньги в тульском клубе кончились, их и так не было в избытке — все же памятный дефолт случился совсем недавно. Бастовали игроки, не на что было купить авиабилеты. До последнего момента шли переговоры хотя бы о невыплате штрафных санкций в случае неприезда в Пермь. В конце концов уговорили, чтобы не ломать людям праздник — на Урале продали уже 7000 билетов и хотели отметить свои бронзовые медали красиво. Заранее запаслись шампанским и сигарами — чтобы как в НБА.



Болельщики баскетбольного «Арсенала».

В аэропорт Домодедово выехали на личных автомобилях. Главный тренер Олег Ким остался в Туле: он сказал, что устал от моральных проблем и в Пермь не поедет. Командой предстояло руководить Александру Харченкову, в распоряжении которого было всего лишь семь игроков, в основном резервистов: Олег Тен, Алексей Вадеев, Владислав Коновалов, Ядгар Каримов, Владимир Ким, Олег Погорелов и Ярослав Стрелкин. В Пермь прилетели за два часа до матча, и сразу же, с корабля на бал, вышли в бушующий, переполненный зал дворца спорта «Молот», где предстояла игра.

Однако тот мандраж, который мешал тулякам в родном манеже, подкараулил теперь пермскую команду.

Никак игроки хозяев не могли забросить мяч в корзину соперников, а те, в свою очередь, используя легкость Вадеева, Стрелкина и Тена, включили максимальные скорости. Сыграно было всего четыре минуты, а на табло горел невероятный счет — 0:14 в пользу «Арсенала»!

Что только ни предпринимал тренер «Урал-Грейта» Павел Гооге — брал тайм-ауты, менял игроков. Забивать хозяева вскоре начали, но в защите справиться с гостями никак не могли. Был момент, когда счет в пользу «Арсенала» достиг и вовсе шокирующей отметки — 15:36! Настоящим лидером проявил себя Алексей Вадеев, который на высокой скорости убегал в отрыв и совершал дерзкие проходы под кольцо. Мощно боролись за отскоки мяча под щитами Погорелов и Каримов. На двадцать пятой минуте «Арсенал» вновь выигрывал с разницей в двадцать очков — 38:58!!!

Видя, что другими методами соперника не сломить, игроки «Урал-Грейта» стали фолить.

В итоговом протоколе за хозяевами числилось тридцать одно (!) персональное нарушение, а одних только штрафных туляки пробили сорок два. Больше всех пермяки нарушали правила на Вадееве. Как признался после сам Алексей, он еще ни разу в своей карьере не пробивал за игру двадцать с лишним штрафных. Почти во всех попытках наш снайпер был точен. Ближе к концу встречи туляки изрядно устали, а хозяева наконец встрепенулись. За считанные секунды до конца от большого разрыва ничего не осталось — 82:83. И тут хозяева в очередной раз фолят на Вадееве. При неимоверном шуме переполненного зала рука тульского снайпера не дрогнула — 82:85! Все, что могли сделать в последние мгновения игроки «Урал-Грейта» — дважды бросить метров с восьми. Мяч в обоих случаях в цель не попал…



Ядгар Каримов и Олег Ким.

Бронзовые медали чемпионата России — это была награда за настоящий бойцовский характер. Не только той команде, что играла исторический матч в Перми, но и всем, кто выходил в сезоне на площадку. Ведь эти медали — итог большого, и очень трудного, с еврокубками, сезона. В истории тульских игровых видов спорта никто пока к этому успеху не смог даже приблизиться. Но тот «Арсенал» показал, что в спорте возможно любое чудо, если есть характер, кураж и вера в свои силы.

Что было потом

Александр Харченков тренировал различные команды. В 2001 году даже выходил в 48-летнем возрасте на площадку. У «Спартака» из Санкт-Петербурга, который он тренировал, не хватало баскетболистов на матч, и он сыграл против сборной Эстонии. Это, правда, был не официальный матч, а предсезонные сборы. «Спартак» разгромно проиграл, и Александр Сергеевич окончательно завязал с карьерой игрока. Позже тренировал различные клубы в Германии, где сейчас и живет.



Александр Харченков.

Ядгар Каримов после ухода из Тулы играл за московский ЦСКА, сборные России, потом подписал контракт с казанским «УНИКСом». Считался одним из самых перспективных молодых баскетболистов страны. Умер от острой сердечной недостаточности 13 сентября 2001 г. в возрасте 20 лет.

Олег Тен играл в Казахстане, потом в Сургуте, в Заречном, потом опять в Сургуте, где и завершил карьеру. Сейчас один из тренеров команды «Университет-Югра» из того же Сургута. Входил также в тренерский штаб юниорской сборной России.

Владислав Коновалов выступал за «Локомотив» (Минеральные Воды), с 2006 года начал тренерскую карьеру. В сезоне 2009/2010 с кустанайским «Тоболом» выиграл серебряные медали чемпионата Казахстана. Сейчас тренер команды ДЮБЛ баскетбольного клуба «Автодор» Саратов.

Ярослав Стрелкин после ухода из Тулы играл в Нальчике, различных командах Краснодарского края. Сейчас предположительно занимается бизнесом.

Алексей Вадеев провел год в Польше, потом несколько лет играл за «Химки». Работал старшим тренером кадетской сборной России, главным тренером молодежной команды «Химки». Больших успехов добилась его дочь — Мария Вадеева, российская профессиональная баскетболистка, выступающая за клуб УГМК (Екатеринбург), игравшая в «Динамо» (Курск) и в женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс». Мария — чемпион Евролиги и чемпион мира по баскетболу среди девушек до 19 лет 2017 г.

Олег Погорелов поездил по клубам Украины, Болгарии, Молдавии. Где сейчас — неизвестно.

Владимир Ким играл с перерывами за Тулу. Потом неожиданно увлекся американским футболом и стал одним из основателей тульского клуба «Тарантула».

Что касается остальных игроков команды, выигрывавших в том сезоне для Тулы бронзовые медали, то многие из них выбрали тренерскую карьеру. Олег Баранов работает в «Урале» из Екатеринбурга, Алексей Кирьянов тренером где-то на Севере, Михаил Соловьев — тренер «Химок», в 2009 году возглавлял юношескую сборную России. Сергей Мостовщиков с 2005 года — главный тренер команды «Союз» Заречный, в которой выступал как игрок сразу после ухода из «Арсенала». Можно сказать после отъезда из Тулы остался верен одному клубу. Дмитрий Пивцайкин — главный тренер команды «Самара-2».

Константин Еременко-Кестнер живет во Владивостоке, работает детским тренером.

Вячеслав Росновский играл в Польше, Бельгии, Германии, Швейцарии, выступал за сборную Казахстана.

Сергей Лавров закончил карьеру игрока, где он сейчас неизвестно.

Сергей Антипов занимается бизнесом в Московской области.

Александр Петренко играл в казанском «УНИКСе», ЦСКА, «Химках», сборной России. Погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 г.

Главный тренер того сезона Олег Львович Ким живет в Туле, помогает воспитывать внуков. Иногда бывает на матчах «Арсенала».