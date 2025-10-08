Святой чудотворец, могила Дельвига и саркофаг с виноградом: о чем расскажет Всехсвятское кладбище

Фото Алексея Пирязева.

Всехсвятское кладбище — старейший некрополь Тулы, который был основан в 1772 году.

В 1969-м его закрыли для захоронений, и оно стало мемориальным. На этом кладбище — концентрация истории Тулы за двести лет!

Как сохраняли некрополь

В конце 1980-х участники общественного движения «Тульский некрополь» объединились вокруг тульского краеведа, доктора богословия, протоиерея отца Ростислава Лозинского и начали работы по сохранению кладбища.

Ирина Ковшарь, научный сотрудник Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ), искусствовед:

Ирина Ковшарь — Как только на кладбище начали проводить субботники, изучать старинные надгробия, то сразу была выявлена уникальность этого места. Сохранилось огромное количество надгробных памятников XVIII, XIX и начала ХХ веков, все они — высокой художественной и историче­ской ценности.

Территория кладбища огромна — 35 га, а изучена всего небольшая его часть. На поверхности — от 300 до 350 тысяч захоронений. Но их, конечно же, больше, потому что где-то хоронили в два, а то и в три яруса. Сейчас разрешены только родственные подхоронения и только кремированных прахов.

— Я могу назвать Всехсвятское кладбище, наравне с Центральным парком имени Белоусова, ещё одними «лёгкими» Тулы, — говорит Ирина Григорьевна. — Здесь сложился стихийный экологический заповедник. Биологи, которые работали здесь, сделали заключение, что по биоте (исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых общей областью обитания. — Прим. авт.) эта территория богаче всех городских скверов и парков, вместе взятых. Здесь 76 видов птиц, начиная с соловьев и заканчивая вальдшнепами. Я своими глазами видела здесь ласку с семейством, хорьков, мышей.

Могилы известных туляков

Самая известная могила на кладбище принадлежит знаменитому конструктору стрелкового оружия, доктору технических наук Федору Токареву.



За могилой Токарева ухаживает Совет ветеранов Тульского

Императорского оружейного завода.

Он много десятилетий проработал на Тульском оружейном заводе. Последние годы жизни провел в Москве, жил у детей, но похоронить себя завещал в Туле. Токарев прожил долгую жизнь и умер в 96 лет.

По желанию родственников Токарева на бюсте — два знака отличия, покрашенных золотом: звезда Героя Социалистического Труда и Значок лауреата Государственной премии, хотя Токарев был лауреатом Сталинской премии первой степени.

На Всехсвятском кладбище много захоронений, принад­лежащих известным врачам — российским и советским. Например, Юрию Павловичу Цейтлину (умер в 1914 году) — члену общества тульских врачей, соратнику Викентия Игнатьевича Смидовича, Петра Петровича Белоусова, Федора Сергеевича Архангельского — тех врачей, которые занялись работой по оздоровлению города.

Здесь же могила Веры Гумилевской, врача-гинеколога, которая стояла на страже женского и детского здоровья в Тульской губернии.



Вера Гумилевская покоится при входе на кладбище, справа, под елочкой.

Она умерла в 1956 году, не дожив несколько дней до 70-летия. В последний путь Веру Сергеевну провожали тысячи жителей города, а Всехсвятское кладбище встретило ее запрещенным тогда колокольным звоном.



Могила Якова Стечкина.

Покоится здесь и Яков Стечкин, его в Туле называли рыцарем медицины. На главной аллее стоит серый гранитный памятник с белым мраморным барельефом. На камне написано: «Стечкин Яков Сергеевич. Заслуженный врач РСФСР». Хоронили его 14 апреля 1955 года. Гроб от Дома офицеров до могилы несли на руках. За гробом шли туляки, косогорцы, алексинцы — великое множество людей, для которых доктор Стечкин был дорогим человеком.

Много на Всехсвятском кладбище и могил героев Великой Отечественной войны. Около храма — ухоженная могила первого комиссара Тульского рабочего полка, героя Совет­ского Союза Григория Агеева.

Здесь похоронены комсомольцы-герои: Дима Анкудинов, Шурик Павлов, Саша Дубов и Коля Венедиктов.



Дима Анкудинов погиб в 16 лет, его в декабре 1941 года расстреляли фашисты. В 1965 году к сыну подхоронили его маму, Анну Ивановну.

Эти мальчики погибли возле деревни Бельково под Тулой в 1941 году. Говорят, их, разведчиков, выдал местный староста и фашисты их расстреляли.

— Сейчас к работе по изучению и сохранению захоронений подключились поисковики, составляют реестр воинских могил, — говорит Ирина Ковшарь. — Поисковики приводят в порядок могилы, меняют обветшавшие памятники. Так, несколько лет назад заменили памятники Диме Анкудинову и Шурику Павлову.

Приведут в порядок и могилу Владимира Успенского, основателя Тульского филармонического оркестра, диктора тульского радио. Во время войны он организовывал концертные бригады и выезжал на фронт. Могила была заброшена, сейчас за ее восстановление взялась областная филармония.

Тайны старинных саркофагов

Огромный интерес для историков представляют захоронения XVIII и XIX веков. Впечатляют саркофаги — это надгробия в форме гроба, намогильные памятники. Но они пусты, тела — под землей.

— Саркофаги перекрывали могильную яму, а на боковых сторонах писали имена, эпитафии, — рассказывает Ирина Ковшарь. — Большая часть саркофагов сделана из тульского белого камня — местного известняка. Он прекрасно поддается резьбе. Тульская надгробная резьба удивительна и не имеет аналогов. Высота рельефа — максимум 3 мм.

Виноград и колосья — это символ причастия, таинства отпущения грехов во обретение царствия небесного. Встречаются также букеты, розы, гвоздики.

Позднее саркофаги стали украшать подсолнухами — это символы Христа, солнца, света.

Могилы тульских купцов

В глубине старинного некрополя находится семейное место погребения Лугининых, тех самых, чей дом располагается на улице Менделеевской и где сейчас — Университет Льва Толстого.



Одни из самых древних саркофагов Всехсвятского кладбища датируются XVIII веком и принадлежат богатейшим купцам России Лугининым.

В середине XVIII века Лугинины входили в тройку самых богатых купцов России, владели полотняной фабрикой, металлургическими заводами. Их саркофаги выполнены в стиле барокко.

Есть три участка представителей самоварной династии Баташовых. В начале этого сезона выкопали саркофаг XVIII века в стиле барокко, принадлежащий представителям купеческого сословия Пастуховым. Они начинали вместе с Демидовыми и даже породнились с ними через браки. А еще на Всехсвятском кладбище погребён купец Иван Петров и его жена.

— Мы очень удивились, когда начали читать надписи на камне, — говорит Ирина Григорьевна. — «Под сим камнем погребено тело жены умершего тульского купца Ивана Игнатовича Петрова Анастасии Васильевны, скончавшейся 24 июня 1866 г.». И дальше мы прочитали, что в их доме на Никитской улице была открыта богадельня.

То есть они свою усадьбу и все деньги пожертвовали на создание Петровской богадельни для представителей всех сословий, кроме дворянского. И что удивительно, они и сами там жили на общих основаниях. Вы можете себе такое представить сейчас?

Мода на саркофаги ушла после революции. Правда, на сельских кладбищах встречаются саркофаги 1920-1930-х годов.

Семейные трагедии

Особое место в некрополе занимает могила блаженного Иоанна Котельникова, на дорожке даже установлен указатель.



Помолиться и попросить помощи в исцелении на могилу к Иоанну Котельникову до сих пор приезжают не только туляки.

— Юродивый Иоанн Степанович умер в 1850 году. Обретение мощей и канонизация произошли в августе 1993 года, — рассказывает Ирина Ковшарь. — Долгое время мощи покоились во Всехсвятском соборе, сейчас настоятель перенес их в Успенский. Могила очень почитаемая.

Памятник с одной из самых трогательных историй принадлежит семье Гоголевых. Его установил отец семейства Ефим своей жене, сыну и дочери. Выполнен памятник из материала габбро — это горная порода, образующаяся из застывшей магмы.



В одном памятнике — трагедия целой семьи. Ефим Гоголев установил его сыну Виктору, погибшей родами жене Марии и дочке Ариадне.

Ефим Петрович жил во Владивостоке, у него была типо­графия. Будучи романтическим молодым человеком, он помогал большевикам печатать прокламации. Его поймали, судили и сослали в Тулу. Здесь с семьей произошла трагедия. О каждой своей утрате Ефим Гоголев писал витиевато, но очень трогательно.

Первым умер сын. Надпись: «Виктор Гоголев, девять месяцев. Ускорил заменить любовь родных природной. 3 сентября 1909 г.»

Затем, скорее всего, во время родов, умерла дочка Ариадна. «Убоясь вне утробы лишиться материнской любви заручилась вечной. 28 февраля 1911 г.» А через три дня умерла и жена Мария, ей было 27 лет. «Надломленная ссылкой поспешила отдавать долг природе. 3 марта 1911 г.»

На четвертой стороне памятника надпись такая: «Лелеянные сын, дочь и жена Ефима Петровича Гоголева».

Покровский, Дельвиг, Троицкий

Хорошо сохранилась могила профессора математики Киевского университета Петра Михайловича Покровского (умер в 1901 г.).

Красивый памятник, на котором до сих пор отчетливо читается: «Горе университета Святого Владимира разделяют все, кому истинно дороги успехи просвещения и науки в России».



Памятник профессору математики Петру Покровскому.

Еще одна знаменитая могила принадлежит Александру Дельвигу, племяннику Антона Дельвига, того самого друга юности Александра Пушкина. Дельвиги были помещиками Чернского уезда Тульской губернии. У них в роду мальчиков называли только на букву А.

Антон Дельвиг после окончания Царскосельского лицея в Тулу не вернулся, остался служить в Петербурге, там умер и похоронен в Александро-Нев­ской лавре. Александр Дельвиг с братьями остались здесь на хозяйстве.



Здесь покоится Александр Дельвиг, племянник поэта Антона Дельвига.

Сын Александра, тоже Александр, жил в Тульской губернии, скончался в 1928 году и похоронен недалеко от храма.

— Я общалась с бабушкой, которая приходила и прибиралась на могилке Дельвига, — говорит Ирина Ковшарь. — Её мама дружила с женой Александра Александровича, так вот она навещала могилу матери и обязательно заходила сюда. На обратной стороне памятника трогательная эпитафия: «Доброму кроткому человеку и дорогому мужу».



Кенотаф Николаю Троицкому, историку и преподавателю.

Есть на кладбище и кенотафы — это символические надгробные памятники, которые устанавливаются на месте, где нет захоронения останков покойного. Например, такой кенотаф установлен Николаю Троицкому, преподавателю Тульской духовной семинарии, члену учёной архивной комиссии, историку церкви в губернии.