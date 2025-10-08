  1. Моя Слобода
Святой чудотворец, могила Дельвига и саркофаг с виноградом: о чем расскажет Всехсвятское кладбище
Фото Алексея Пирязева.

Святой чудотворец, могила Дельвига и саркофаг с виноградом: о чем расскажет Всехсвятское кладбище

Всехсвятское кладбище — старейший некрополь Тулы, который был основан в 1772 году.

В 1969-м его закрыли для захоронений, и оно стало мемориальным. На этом кладбище — концентрация истории Тулы за двести лет! 

Как сохраняли некрополь

В конце 1980-х участники общественного движения «Тульский некрополь» объединились вокруг тульского краеведа, доктора богословия, протоиерея отца Ростислава Лозинского и начали работы по сохранению кладбища. 

Ирина Ковшарь, научный сотрудник Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ), искусствовед:

Ирина Ковшарь

— Как только на кладбище начали проводить субботники, изучать старинные надгробия, то сразу была выявлена уникальность этого места. Сохранилось огромное количество надгробных памятников XVIII, XIX и начала ХХ веков, все они — высокой художественной и историче­ской ценности. 

Территория кладбища огромна — 35 га, а изучена всего небольшая его часть. На поверхности — от 300 до 350 тысяч захоронений. Но их, конечно же, больше, потому что где-то хоронили в два, а то и в три яруса. Сейчас разрешены только родственные подхоронения и только кремированных прахов.

— Я могу назвать Всехсвятское кладбище, наравне с Центральным парком имени Белоусова, ещё одними «лёгкими» Тулы, — говорит Ирина Григорьевна. — Здесь сложился стихийный экологический заповедник. Биологи, которые работали здесь, сделали заключение, что по биоте (исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых общей областью обитания. — Прим. авт.) эта территория богаче всех городских скверов и парков, вместе взятых. Здесь 76 видов птиц, начиная с соловьев и заканчивая вальдшнепами. Я своими глазами видела здесь ласку с семейством, хорьков, мышей.

Могилы известных туляков

Самая известная могила на кладбище принадлежит знаменитому конструктору стрелкового оружия, доктору технических наук Федору Токареву.

PAV-9163.jpg
За могилой Токарева ухаживает Совет ветеранов Тульского
Императорского оружейного завода. 

Он много десятилетий проработал на Тульском оружейном заводе. Последние годы жизни провел в Москве, жил у детей, но похоронить себя завещал в Туле. Токарев прожил долгую жизнь и умер в 96 лет. 

По желанию родственников Токарева на бюсте — два знака отличия, покрашенных золотом: звезда Героя Социалистического Труда и Значок лауреата Государственной премии, хотя Токарев был лауреатом Сталинской премии первой степени. 

PAV-9158.jpg

На Всехсвятском кладбище много захоронений, принад­лежащих известным врачам — российским и советским. Например, Юрию Павловичу Цейтлину (умер в 1914 году) — члену общества тульских врачей, соратнику Викентия Игнатьевича Смидовича, Петра Петровича Белоусова, Федора Сергеевича Архангельского — тех врачей, которые занялись работой по оздоровлению города.

Здесь же могила Веры Гумилевской, врача-гинеколога, которая стояла на страже женского и детского здоровья в Тульской губернии.

PAV-9499.jpg
Вера Гумилевская покоится при входе на кладбище, справа, под елочкой. 

Она умерла в 1956 году, не дожив несколько дней до 70-летия. В последний путь Веру Сергеевну провожали тысячи жителей города, а Всехсвятское кладбище встретило ее запрещенным тогда колокольным звоном.

PAV-9452.jpg
Могила Якова Стечкина. 

Покоится здесь и Яков Стечкин, его в Туле называли рыцарем медицины. На главной аллее стоит серый гранитный памятник с белым мраморным барельефом. На камне написано: «Стечкин Яков Сергеевич. Заслуженный врач РСФСР». Хоронили его 14 апреля 1955 года. Гроб от Дома офицеров до могилы несли на руках. За гробом шли туляки, косогорцы, алексинцы — великое множество людей, для которых доктор Стечкин был дорогим человеком.

PAV-9111.jpg

Много на Всехсвятском кладбище и могил героев Великой Отечественной войны. Около храма — ухоженная могила первого комиссара Тульского рабочего полка, героя Совет­ского Союза Григория Агеева.

Здесь похоронены комсомольцы-герои: Дима Анкудинов, Шурик Павлов, Саша Дубов и Коля Венедиктов. 

PAV-9143.jpg
Дима Анкудинов погиб в 16 лет, его в декабре 1941 года расстреляли фашисты. В 1965 году к сыну подхоронили его маму, Анну Ивановну. 

Эти мальчики погибли возле деревни Бельково под Тулой в 1941 году. Говорят, их, разведчиков, выдал местный староста и фашисты их расстреляли.

— Сейчас к работе по изучению и сохранению захоронений подключились поисковики, составляют реестр воинских могил, — говорит Ирина Ковшарь. — Поисковики приводят в порядок могилы, меняют обветшавшие памятники. Так, несколько лет назад заменили памятники Диме Анкудинову и Шурику Павлову.

PAV-9176.jpg

Приведут в порядок и могилу Владимира Успенского, основателя Тульского филармонического оркестра, диктора тульского радио. Во время войны он организовывал концертные бригады и выезжал на фронт. Могила была заброшена, сейчас за ее восстановление взялась областная филармония. 

Тайны старинных саркофагов

Огромный интерес для историков представляют захоронения XVIII и XIX веков. Впечатляют саркофаги — это надгробия в форме гроба, намогильные памятники. Но они пусты, тела — под землей. 

PAV-9183.jpg

— Саркофаги перекрывали могильную яму, а на боковых сторонах писали имена, эпитафии, — рассказывает Ирина Ковшарь. — Большая часть саркофагов сделана из тульского белого камня — местного известняка. Он прекрасно поддается резьбе. Тульская надгробная резьба удивительна и не имеет аналогов. Высота рельефа — максимум 3 мм.

PAV-9215.jpg

Виноград и колосья — это символ причастия, таинства отпущения грехов во обретение царствия небесного. Встречаются также букеты, розы, гвоздики.

PAV-1233.jpgПозднее саркофаги стали украшать подсолнухами — это символы Христа, солнца, света. 

Могилы тульских купцов

В глубине старинного некрополя находится семейное место погребения Лугининых, тех самых, чей дом располагается на улице Менделеевской и где сейчас — Университет Льва Толстого.

PAV-9380.jpg
Одни из самых древних саркофагов Всехсвятского кладбища датируются XVIII веком и принадлежат богатейшим купцам России Лугининым.

В середине XVIII века Лугинины входили в тройку самых богатых купцов России, владели полотняной фабрикой, металлургическими заводами. Их саркофаги выполнены в стиле барокко. 

Есть три участка представителей самоварной династии Баташовых. В начале этого сезона выкопали саркофаг XVIII века в стиле барокко, принадлежащий представителям купеческого сословия Пастуховым. Они начинали вместе с Демидовыми и даже породнились с ними через браки. А еще на Всехсвятском кладбище погребён купец Иван Петров и его жена.

— Мы очень удивились, когда начали читать надписи на камне, — говорит Ирина Григорьевна. — «Под сим камнем погребено тело жены умершего тульского купца Ивана Игнатовича Петрова Анастасии Васильевны, скончавшейся 24 июня 1866 г.». И дальше мы прочитали, что в их доме на Никитской улице была открыта богадельня.

То есть они свою усадьбу и все деньги пожертвовали на создание Петровской богадельни для представителей всех сословий, кроме дворянского. И что удивительно, они и сами там жили на общих основаниях. Вы можете себе такое представить сейчас?

PAV-9370.jpg

Мода на саркофаги ушла после революции. Правда, на сельских кладбищах встречаются саркофаги 1920-1930-х годов. 

Семейные трагедии

Особое место в некрополе занимает могила блаженного Иоанна Котельникова, на дорожке даже установлен указатель.

PAV-9433.jpg
Помолиться и попросить помощи в исцелении на могилу к Иоанну Котельникову до сих пор приезжают не только туляки. 

— Юродивый Иоанн Степанович умер в 1850 году. Обретение мощей и канонизация произошли в августе 1993 года, — рассказывает Ирина Ковшарь. — Долгое время мощи покоились во Всехсвятском соборе, сейчас настоятель перенес их в Успенский. Могила очень почитаемая.

Памятник с одной из самых трогательных историй принадлежит семье Гоголевых. Его установил отец семейства Ефим своей жене, сыну и дочери. Выполнен памятник из материала габбро — это горная порода, образующаяся из застывшей магмы. 

PAV-9296.jpg
В одном памятнике — трагедия целой семьи. Ефим Гоголев установил его сыну Виктору, погибшей родами жене Марии и дочке Ариадне.

Ефим Петрович жил во Владивостоке, у него была типо­графия. Будучи романтическим молодым человеком, он помогал большевикам печатать прокламации. Его поймали, судили и сослали в Тулу. Здесь с семьей произошла трагедия. О каждой своей утрате Ефим Гоголев писал витиевато, но очень трогательно.

Первым умер сын. Надпись: «Виктор Гоголев, девять месяцев. Ускорил заменить любовь родных природной. 3 сентября 1909 г.»

PAV-9294.jpg

Затем, скорее всего, во время родов, умерла дочка Ариадна. «Убоясь вне утробы лишиться материнской любви заручилась вечной. 28 февраля 1911 г.» А через три дня умерла и жена Мария, ей было 27 лет. «Надломленная ссылкой поспешила отдавать долг природе. 3 марта 1911 г.»

PAV-9292.jpg

На четвертой стороне памятника надпись такая: «Лелеянные сын, дочь и жена Ефима Петровича Гоголева». 

PAV-9295.jpg

Покровский, Дельвиг, Троицкий

Хорошо сохранилась могила профессора математики Киевского университета Петра Михайловича Покровского (умер в 1901 г.).

Красивый памятник, на котором до сих пор отчетливо читается: «Горе университета Святого Владимира разделяют все, кому истинно дороги успехи просвещения и науки в России».

PAV-9191.jpg
Памятник профессору математики Петру Покровскому.

Еще одна знаменитая могила принадлежит Александру Дельвигу, племяннику Антона Дельвига, того самого друга юности Александра Пушкина. Дельвиги были помещиками Чернского уезда Тульской губернии. У них в роду мальчиков называли только на букву А.

Антон Дельвиг после окончания Царскосельского лицея в Тулу не вернулся, остался служить в Петербурге, там умер и похоронен в Александро-Нев­ской лавре. Александр Дельвиг с братьями остались здесь на хозяйстве.

PAV-9313.jpg
Здесь покоится Александр Дельвиг, племянник поэта Антона Дельвига. 

Сын Александра, тоже Александр, жил в Тульской губернии, скончался в 1928 году и похоронен недалеко от храма.

— Я общалась с бабушкой, которая приходила и прибиралась на могилке Дельвига, — говорит Ирина Ковшарь. — Её мама дружила с женой Александра Александровича, так вот она навещала могилу матери и обязательно заходила сюда. На обратной стороне памятника трогательная эпитафия: «Доброму кроткому человеку и дорогому мужу».

PAV-9152.jpg
Кенотаф Николаю Троицкому, историку и преподавателю. 

Есть на кладбище и кенотафы — это символические надгробные памятники, которые устанавливаются на месте, где нет захоронения останков покойного. Например, такой кенотаф установлен Николаю Троицкому, преподавателю Тульской духовной семинарии, члену учёной архивной комиссии, историку церкви в губернии. 

Барон фон Мекк взял «откат» в виде… дворца под Веневом
Барон фон Мекк взял «откат» в виде… дворца под Веневом
