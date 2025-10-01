Барон фон Мекк взял «откат» в виде… дворца под Веневом

Замок сохранился до наших дней, а подобные взятки стали называть «откатом»…



Так замок баронов фон Мекк выглядит сейчас. Все, кто был внутри

замка, говорят одно: «Ощущения жуткие от звуков неизвестного

происхождения: как будто что-то скрипит и завывает!»

Барон-железнодорожник

В пятидесяти километрах от Тулы, в деревне Хрусловке, сто лет назад жил в своем замке барон фон Мекк — величайший человек своего времени. Если описывать все увлечения Николая Карловича, то газетной полосы не хватит. Поэтому ограничимся тем, что «этот очаровательный человек» (определение композитора Петра Ильича Чайковского) был меломаном, совладельцем нескольких российских железных дорог и создателем первого в России гоночного автоклуба!



Барон Николай фон Мекк. Портрет кисти Кустодиева, 1913 год.

На тульскую землю семей­­­­­­­с­тво фон Мекк попало потому, что веневские власти захотели провести железную дорогу, а Николай Мекк как раз был главным подрядчиком строительства Рязанско-Уральской железной дороги. Барону подарили участок земли в шести километрах от Венева и по­строили там дворец. Он получился достойным короля, и барон туда с удовольствием переехал. Тем более что рядом с новым имением построили железнодорожную станцию.

Великая афера

Дворец супругов фон Мекк примечателен не только архитектурой (романский стиль), но и историей строительства. Архитектор Сергей Экарев работал исключительно на железнодорожное ведомство — проектировал вокзалы. С чего бы ему строить дворцы? Это была выдающаяся афера того времени! Все ее детали неизвестны, но кое-что просочилось:

дворец — точная копия веневского вокзала, и поговаривали, что на по­стройку вокзала денег израсходовали гораздо больше, чем было нужно.

Настолько больше, что хватило еще и замок построить! При этом замок и был «основной» стройкой: 24 комнаты — отделка, обстановка и окраска ни одной из них не повторяла другую! Там были дубовый и ореховый залы, «китайский» зал (все стены — в шелковых тканях), зал, отделанный под ясень; «золотые» и «серебряные» залы были обставлены мебелью из ореха и карельской березы… Но изюминкой считалась комната, в которой пол, стены и потолок были зеркальными!

Тульский командор

Помимо миллионного состояния, супруги фон Мекк — Николай Карлович и Надежда Филаретовна — обладали и множеством талантов. Николай Карлович был фанатом классической музыки, а его супруга виртуозно играла на скрипке и даже создала свой домашний камерный инструментальный ансамбль, где играли ученики Московской консерватории!



Супруга барона Надежда Филаретовна. Фото 1876 года.

Сама Надежда Филаретовна много лет спонсировала Петра Ильича Чайковского (по 6000 рублей в год!), который был другом их семьи и часто гостил в имении. Помимо Чайковского, в замке бывали известные музыканты братья Рубинштейн, польский скрипач-виртуоз и композитор Генрих Венявский, пианист и композитор Генрих Пахульский и другие.

А еще Николай Карлович был единственным в России автогонщиком. В 1900 году барон стал учредителем первого в России действующего автоклуба — Московского клуба автомобилистов. Фон Мекк был вице-командором Киевского автопробега на приз Императора Николая II в 1910 году и командором Севастопольского пробега на приз Императора в 1911 г. В период 1906–1913 годов Н. К. фон Мекк владел 10 автомобилями и двумя автобусами, все марки «Мерседес».



Коровник вместо замка

Дворец фон Мекк удалось спасти от разграбления: его национализировали (и только потом, в Москве, продали все ценности с аукциона), а в усадьбе расположилось «Государственное хозяйство», где выращивали сахарную свеклу и разводили скот.

С 1923 года в бывшей усадьбе открыли Хрусловский детский дом им. Фомина, который просуществовал вплоть до 1984 года. Николай Карлович после революции работал в Наркомате путей сообщения и после трех арестов был все-таки расстрелян за «техническую контрреволюцию» в 1929 году. Совет­ской власти во время разрухи не хватало транспорта, а технически подкованный барон предлагал увеличить товарные составы, что и посчитали «контрреволюцией». Последователь барона тов. Каганович предложение барона позже внедрил и получил орден Ленина.



Сироты-культуристы

Рядом с замком фон Мекк, которому повезло уцелеть, стояли еще две усадьбы — Уваровка и Предтечево. Обе усадьбы принадлежали генералу Федору Уварову (это его 1-й конный корпус на Бородинском поле в 1812 году ударил в тыл французской армии, что и послужило началом разгрома Наполеона).



Сосед — генерал, герой войны 1812 г. Федор Уваров. Удар его конницы решил исход Бородино.

Генерал с помощью пленных солдат разбил шикарный парк (уничтожен вместе с оградой в 1931 году) и поставил на местном кладбище огромный памятник погибшим в войне русским солдатам. Памятник этот мог бы «дожить» до нашего времени, если бы не сироты из замка фон Мекк.

В 30-х годах модно было устраивать цирковые аттракционы, а при детдоме работала атлетическая секция. Тогдашние культуристы показывали аттракцион «Красная наковальня»: силач фиксировал тело на высоте около метра, опираясь только затылком и пятками, на грудь силачу ставили «наковальню», по которой другой силач бил молотом! Вот вместо наковальни хрусловские сироты использовали… памятник героям 1812 года! Во время очередного аттракциона памятник раскололся…

