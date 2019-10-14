Кремлевские истории: Колокола

Освящение колоколов Успенского собора, 2013 г. Фото предоставлены автором.

В наше время жизнь регламентируется телефоном, в котором всё: будильник, напоминалки, умная девушка Алиса. В первой половине ХХ века дневное расписание строилось по заводским гудкам. А еще раньше – по колоколам.

Главные городские колокола были установлены на колокольне Успенского собора в кремле.

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На колокольне в кремле было 22 колокола. Размещались они ровно под часами. Восемь из них предназначались для благовеста и церковных звонов, остальные – для часового боя. С этими колоколами связана даже почти детективная история.

Раньше было принято при отливке колокола делать на нем надписи об истории его возникновения. Чем больше колокол, тем подробнее надпись. Лишь три кремлевских колокола из восьми не имели ни надписей, ни обозначения веса. На всех остальных имелись пояснения.

Самый большой колокол весил 679 пудов (11 122 кг). На нем значилось, что отлит он «во славу триипостасного Бога и в честь преблагословенной девы Марии при державе Благочестивейшего Самодержавнейшего Великого государя императора Александра Павловича, по благословении преосвященного Амвросия, епископа Тульского и Веневского и кавалера, особенным по благочестию усердием доброхотных подаяний тульского купеческого общества и прочих граждан и оружейников в лето от Р. Хр. 1805 генваря 31 дня, на память святых чудотворцев Кира и Иоанна в Москве на заводе Струговщикова по 23 р. 50 коп. за пуд».

Забавно, что именно таким образом, в отсутствие интернета и радио с телевидением, купцы того времени решали вопрос рекламы. Тут вам и название фирмы, и стоимость услуг.

Вес второго по величине колокола был вдвое меньше – более 361 пуда. Большой колокол везли в Тулу на 35 лошадях, другой – на 15.

Третий колокол весил 180 пудов. На нем имелось изображение иконы Пресвятой Богородицы. Отлит он был, как следовало из надписи, в «царствующем граде Москве 1769 г. 9 дня в Тульский Успенский собор мастером Дмитрием Пироговым». Кроме упоминания о мастере здесь также была молитва: «Спаси Господи и помилуй раб своих строящия храм Божий и в нем подающее всякое благопотребное подаяние. И даждь им, Господи, царство небесное, и живущим здравия ради пресвятого имени Своего».

На пятом колоколе была надпись «Во славу Святыя Троицы вылит колокол сей на колокольню, что в городе Туле при соборной Успенской церкви Июня дня 1795 года. Весу 67 пудов. Лил оный колокол мастер Ярославский Афанасий Мартинов».

Самая же интересная надпись была на четвертом по весу колоколе: «Города вологды церкви Святях жен мироносиц и Св. Иоанна Златоустого и преподобного Александра Саровского, состоявшего за рекою Вологдою. Лит в поминовении Вологодского купца Алексия Александрова Шапкина рачением сына его Василия в лето 1783 г. 25 сентября в Москве на заводе Леона Струговщикова. Весу в нем 100 пудов».



Колокольня Успенского собора, начало ХХ века.

Казалось бы, где Вологда и где Тула? Каким образом упоминание о ней оказалось на колокольне Тульского кремля? А это просто было свидетельство халтурно выполненной работы. Колокол, как и гласят надписи, был отлит в Москве по заказу из Вологды. Однако когда его доставили заказчику, он вызвал явное недоумение. Мало того, что название города было с маленькой буквы, так еще и в именах путаница. Отчество купца Алексея Шапкина на самом деле Андреевич, а не Александрович. А владелец завода – Асон Струговщиков, но вовсе не Леон.

В общем, в Вологде от этой халтуры отказались и вернули изготовителю. Колокол опять потянули в Москву, за тридевять земель, на нескольких упряжках лошадей. Скорее всего, он попал бы под переплавку, да тут как раз подоспел заказ из Тулы. Тулякам, собственно, не было особого дела до того, с какой буквы написана Вологда и как на самом деле звали отца купца Шапкина. Зато им наверняка предложили хорошую скидку, и они согласились взять колокол себе.

Черти на стене

Хотя колокола заказывали в соседней Москве, в Туле тоже имелись свои колокольные заводы. Самый известный из них – Никиты Черникова. Он находился в Сапуновском, нынешнем Черниковском переулке. Это был один из лучших литейных заводов города. Здесь делали также самовары, кофейники, рукомойники, тазы, ажурные декоративные решетки с фонарями. В 1851 году именно Никите Черникову доверили изготовление гербовых орлов для столбов Московской заставы в Заречье.

Высоким качеством отличались и отливавшиеся здесь колокола. Известно, например, что в 1819 году завод Никиты Черникова отлил 200-пудовый колокол (3 276 кг) для г. Пронска Рязанской губернии.

Сделал Никита Черников звучные колокола и для колокольни Всехсвятской церкви, обязуясь при этом использовать «лучшую штыковую медь и прутовое олово». Однако два маленьких колокола вскоре украли. Цветмет пользовался спросом и в те времена, ведь ту же медь тогда везли аж из самой Сибири. Ротозеев-сторожей конечно наказали – они получили по 20 ударов розгами: гражданские – на базарной площади, солдаты – в своем батальоне. Кроме того, с них взыскали стоимость украденных колоколов. Черников оценил пропажу из расчета 17 рублей серебром за пуд. После чего взялся исполнить «в меди» новые колокола.

Судя по всему, этот самый Никита Черников был немалым выдумщиком. Так что история с украденными колоколами, может, и не так проста. Во всяком случае, куда-то церковные колокола похитители цветмета должны ведь были срочно сбыть? Почему бы и не ему самому, чтобы получить двойную выгоду. А вообще Черников был известен тем, что любил постоянно о себе напоминать. В период его существования туляки очень часто попадали под действие разных, иногда нелепых слухов.

Дело в том, что, по существовавшему поверью, для получения хорошего звонкого колокола необходимо было пустить в свет какую-нибудь сногсшибательную «утку». Иначе отливаемый колокол выйдет глухим и незвучным.

Поэтому перед каждой отливкой колокола запускался в обращение какой-либо невероятный слух. Иногда невинного свойства, но чаще весьма тревожный для горожан.

Говорили вдруг о готовящихся пожарах, а это для города, который в начале XIX века сильно пострадал от огня, было невероятно актуальной темой. Или о побеге всех арестантов из тюрьмы, в чем тоже мало хорошего.

Один из невинных слухов, например, был такой. Сначала шепотком, а потом и громко в городе вдруг стали судачить о том, что ежедневно перед заутреней по зубцам кремлевских стен бегает зеленый черт, причем держит конец своего длинного хвоста в зубах. Разговоры эти приобрели такую убежденность, что легковерные люди, а их оказались целые сотни, дежурили по ночам, чтобы увидеть зеленого черта.

А все это время на заводе отливался колокол, который отличался потом необычайной звонкостью. Ну или должен был отличаться.

Располагался, по описанию, этот завод в Покровском переулке, «близ места, где теперь пансион первой женской гимназии». Есть версия, что завод закрылся в 20-х годах прошлого века. Но, по-видимому, ближе к истине, что он просуществовал до семидесятых годов века XIX, поскольку в тульской газете «Вечерний курьер» 1910 года о нем упоминается в прошедшем времени.

Воздушный полет



Колокольня Успенского собора, 2019 год.

Четырехъярусная колокольня Успенского собора высотой в семьдесят метров была восстановлена в наши дни. Но если когда-то ее возводили без малого десять лет, то сейчас, притом что кирпичная кладка велась по той же старинной технологии, хватило двух.

Как и в старые времена, для колокольни отлили 22 колокола – 14 основных и 8 «часовых», которые отбивают мелодию в часах. На этих колоколах выгравированы названия компаний и фамилии людей, жертвовавших свои деньги в благотворительный фонд «Тульский кремль».

Так, на самом большом колоколе стоит надпись: «При патриархе Московском и всея Руси Кирилле, митрополите Тульском и Ефремовском Алексии, настоятеле собора сего прото­иерее Сергие Резухине, усердием семьи его превосходительства губернатора Тульской области Владимира Груздева, Ольги, Нелли, Сергия, Григория, Марии, Леонида, Людмилы».

На втором по величине колоколе значится имя председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова. На колоколах поменьше можно прочитать имена генерального директора ООО «Инд-Гарник» Рафика Папяна, министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, советника-наставника губернатора Виктора Соколовского, заместителя губернатора – руководителя аппарата правительства Тульской области Ольги Татарченковой, заместителя губернатора Юлии Марьясовой.

Отливали колокола в Тутаеве Ярославской области. Два главных колокола весят 12 тонн и 6,2 тонны. Двадцать оставшихся – 9 тонн. Управляет ими система «Электронный звонарь» с четырнадцатью видами звонов, в зависимости от повода.

В качестве одного из вариантов, как их водрузить на вершину, рассматривался даже технологический пролом в стенах кремля, в который проехала бы техника, и можно было провезти тяжеленные колокола. В конце концов нашли другой способ, никак не затрагивающий стены кремля. Колокола поднимали с помощью специального вертолета.

Первый символический удар в колокол сделали губернатор Владимир Груздев и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Освящение их состоялось в День Тульской области и города-героя Тулы 14 сентября 2013 года. Вся колокольня Успенского собора была освящена и открыта в День города Тулы 13 сентября 2014 года.