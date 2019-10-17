История: Как в Туле придумали цирк на льду

Кордебалет «Цирка на льду». Фото предоставлены автором.

Среди традиционных тульских брендов – самовары, пряники, ружья и всё такое. Но есть еще один, о котором часто забывают: «Цирк на льду» – уникальная программа, которая создавалась именно у нас, в Туле.

16 октября ей исполнилось 55 лет — сразу две пятерки!

«Мой конёк — коньки»

Ничего подобного «Цирку на льду» в то время не было во всем мире. Нечто похожее, правда, делали артисты американского ледового ревю «Холидей оф айс», а в Советском Союзе по его образу и подобию был создан «Балет на льду». Но это все — танцы, цирк — совсем другое. (Хотя, если уж проводить аналогии, то первый русский цирк тоже был на льду. Зимой на праздничных гуляньях на Волге ставили шапито и артисты показывали еще и свое умение владеть коньками).

Задумал такую уникальную программу знаменитый цирковой режиссер Арнольд Арнольд.

Также постановщиком этой программы стал его коллега Николай Степанов. Арнольд в качестве сценариста программы привлек известного драматурга Николая Эрдмана. Эрдман, кстати, писал в самых разных жанрах. Едва ли не самая известная из его неизвестных работ — либретто оперетты «Летучая мышь» Штрауса, к которой он дописал сцену про собаку Эмму, блистательно разыгранную братьями Соломиными в одноименном фильме.



Директор Тульского цирка Дмитрий Калмыков на праздновании 10-летия «Цирка на льду».

Специально для «Цирка на льду» проводился набор артистов в 29 городах СССР. Желающих стать участниками программы оказалось 3 500 человек, из которых выбрали 46 лучших. Многие из них репетировали днем и вечером, а с утра сидели за партами, заканчивая среднюю школу. Самому возрастному артисту на момент премьеры было 22 года. 23 человека потом еще и заочно окончили институты. Среди отобранных молодых людей были, конечно, и бывшие спортсмены — в основном фигуристы. Юрий Киселев — так вообще призер Олимпийских игр 1956 года, Татьяна Савичева — чемпионка СССР, Владимир Захаров — мастер спорта. А вот юная гимнастка из Душанбе Татьяна Лебедева раньше даже никогда не видела ни снега, ни льда. Многие — как, например, дрессировщик Анатолий Майоров, хоть и не с югов, также на коньки встали впервые в жизни. Майоров учился кататься вместе со своими дрессированными медведями.



Медвежий хоккей – главная находка программы.

Постановщик Арнольд Арнольд придумал и главный номер «Цирка на льду». Он поставил на коньки медведей и предложил им сыграть в хоккей. Так родился настоящий цирковой шедевр. Никому в мире до этого такое даже не приходило в голову.

Поражали воображение и многие другие номера. Валентина Ямщикова первой из женщин выполнила сальто на льду. Впервые был сделан номер батут на льду, где акробаты должны были отталкиваться от сетки коньками. Впервые появились акробаты на подкидных досках. Взлетев с доски, они выкручивали сальто, двойное сальто, сальто-бланш и приходили коньками на лед или на шест, который горизонтально держали партнеры.

Еще одной фантастической, но реализованной идеей стали акробаты на першах (высоком вертикальном шесте) под руководством Виктора Ломакина. До того считалось, что балансировать перш на коньках невозможно — чтобы удерживать шест, на вершине которого партнер выполняет акробатические номера, нужна неподвижная точка. Однако участники номера смогли решить не только эту проблему. Виктор Ломакин придумал еще один трюк — удерживать перш на ходулях с коньками. Он ставил на плечо перш, на который поднимался партнер, и исполнял стойку на руках. И так они двигались по кругу.

На коллегии цирковых артистов номер Ломакина вообще не хотели утверждать — по той причине, что его невозможно осуществить. На что Виктор предъявил комиссии фотоснимки: трюки, которые он просил разрешить, уже были воплощены на практике.

Первым в программу, еще до того как начались репетиции и объявлен конкурс, по приглашению Арнольда пришел потрясающе талантливый Владимир Яновскис, выступавший в «Балете на льду». Он настолько успешно вписался, что сам про себя с иронией говорил: «Мой конёк — коньки».

Его комический персонаж в программе — главный администратор, несуразный тип с портфелем под мышкой — символом власти. Что-то схожее с Огурцовым из «Карнавальной ночи».

На коньках Яновскис исполнял боковое сальто, рекордные три сальто в движении подряд, что мало кто мог проделать.



Владимир Яновскис в образе главного администратора.

Судьба, правда, была к нему не слишком милосердна. Родился он в Латвии. Отца потерял накануне войны, остался с матерью и младшим братом. Как это произошло — можно только догадываться. Отец работал почтальоном, разносил деньги, поэтому ходил с револьвером. Уже будучи артистом «Цирка на льду», на зарубежных гастролях Владимир как-то обмолвился журналистам, что против ввода советских войск в Чехословакию. И всё! На этом путь к выездным гастролям был перекрыт, и коллектив отправлялся за рубеж без него. Многие коллеги тоже его сторонились — ведь сам факт общения с ним мог поставить крест на карьере. Между тем по советским меркам артисты «Цирка на льду» были невероятно богатыми людьми, не вылезавшими из зарубежных гастролей. От Яновскиса ушла жена, потом сын.

В конце семидесятых он снялся в нескольких эпизодических ролях в популярных до сей поры фильмах — сыграл придворного в «Обыкновенном чуде», музыканта в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», а также в эпизодах в «Новых приключениях капитана Врунгеля» и «Забытой мелодии для флейты».

В фильме «Мама» он дублировал Олега Попова, не умевшего кататься на коньках.

Потом тот неожиданно решил сам встать на коньки и сделал это так ловко, что исполнительница главной роли Людмила Гурченко с ним столкнулась и сломала ногу.

Каток стоимостью в миллион

Первые репетиции проходили на открытых катках в парке Марьина Роща и на стадионе Юных пионеров в Москве. Потом договорились с директором цирка в Костроме, где спроектировали искусственный лед. В июле 1964 года весь коллектив переехал в Тулу. Специально под местный колорит поставили фокстрот и танец «У тульского самовара».

Становление программы проходило при участии не только всех работников цирка, но и 22 предприятий города, изготовлявших уникальный инвентарь. Впервые было придумано положить рисунок под лед, который смотрелся очень красочно. В изготовлении передвижного катка использовался титан, из-за чего вся установка, правда это или нет, оценивалась под миллион рублей тех, советских, денег — умопомрачительная сумма. Но и прослужила она несколько десятилетий — до самого распада Советского Союза. Вот так умели работать тульские мастера.

Тут надо понимать и еще одно обстоятельство. Это сейчас катком под крышей никого не удивишь. А тогда их на всю страну были единицы — преимущественно в Москве. В любимый уже народом хоккей играли на открытых стадионах. Тулякам же надо было придумать еще и передвижной каток, который можно перевозить из города в город.

На премьеру программы «Цирк на льду», которая состоялась 16 октября 1964 года, приехали импресарио из всех социалистических стран, а также акулы капитализма, оставшиеся в восторге от увиденного. За право снять увиденное на кинопленку предлагали огромные деньги, но наши наотрез отказывались: мы и так эту программу будем продавать по всему миру.



Афиша 1964 года.

Премьера «Цирка на льду» — еще и весьма символическая дата. Она случилась после снятия Хрущева.

И когда генеральный директор Союзгосцирка приехал в Тулу, то директор Тульского цирка Дмитрий Калмыков шепнул ему об этом событии по секрету на ушко. О таких вещах во всеуслышание не принято было говорить. Московский гость отреагировал своеобразно, но с улыбкой:

- Мне что же теперь, за новостями в Тулу ездить?

Невиданное зрелище было принято туляками на ура. Еще не успело состояться первое представление, а билеты были проданы на месяц вперед. Всего тогда состоялось 126 представлений, на которых побывало около 250 000 зрителей.

«Мы очень рады, что начали свой творческий путь в городе славных тульских умельцев. Спасибо за теплый прием и помощь в постановке нашего спектакля «Цирк на льду», — сказал на последнем представлении от имени всего коллектива Владимир Яновскис.

200 миллионов зрителей

Программа «Цирк на льду» с успехом каталась по стране и по миру около сорока лет. Поскольку одного коллектива на всех не хватало, был создан второй «Цирк на льду», который также пользовался сумасшедшим спросом. Эти два коллектива практически создали жанры в цирковом искусстве. Новые цирки на льду, которые работают сейчас, могут удивить только новыми костюмами, придумать же принципиально новый номер уже невозможно.

За высокие творческие достижения программа «Цирк на льду» стала лауреатом премии Тульского комсомола. За первые десять лет было показано почти 4 000 спектаклей. Не только в СССР, но и в Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Польше, Бельгии, Голландии, Финляндии, Канаде, Японии, Америке. За двадцать лет «Цирк на льду» побывал в 14 странах, дал 6000 представлений, которые посмотрели 200 миллионов зрителей.



В юбилейной программе 1994 года Яновскис открыл парад ветеранов.

И каждый свой юбилей коллектив отмечал в Туле. Он приезжал сюда в 1974-м, 1984-м, 1994-м годах. На двадцатилетие программы на манеж выехали на коньках маленькие фигуристы — дети тех, кто когда-то стоял у истоков программы. А в 1994 году парад ветеранов программы открыл Владимир Яновскис. Правда, в том 1994-м коллектив предстал уже в новом свете — это был частный «Цирк на льду», созданный на средства спонсоров.

Только цифры

55 лет исполняется программе «Цирк на льду» в Туле.

250 тысяч зрителей посмотрели новую программу за 126 представлений.