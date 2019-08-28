История «Тульских Лужников»: как Тула всем городом строила свой стадион

Вход на стадион «Шахтер». 1956 г. Фото Ю. Жукова.

Это была настоящая народная стройка, «дело чести всей молодежи области», как называли ее в газетах. На всю страну, пожалуй, всего два таких легендарных объекта — московские да тульские «Лужники», нынешний стадион «Арсенал».



Руководители стройки: П. Косушко, В. Вешникова, Ю. Добровольский, Н. Юдаев.

Октябрь 1958 г.

Народная стройка

Считается, что впервые предложение построить стадион было высказано председателем Тульского совнархоза И. М. Кратенко в январе 1958 года с трибуны Х областной комсомольской конференции. О чем вскоре рассказал в своей газете главный редактор «Комсомольской правды» А. И. Аджубей , присутствовавший на конференции.

Отчасти это так. С поправкой, что подобные предложения в те времена не бывали спонтанными, а предварительно тщательно прорабатывались. Тем более что идея строительства нового стадиона витала в городе давно. Стадион «Зенит» в кремле уже не отвечал современным требованиям, а его единственная трибуна на 5000 зрителей не позволяла заявить команду Тулы для участия в первенстве СССР, поскольку не обеспечивала рентабельности существования футболистов. Уже Сталиногорск (Новомосковск) вовсю играл в чемпионате СССР, а Тула всё никак.



Одно из прежних названий стадиона – «Пищевик».

На одном из физкультурных активов в 1957 году секретарю Тульского обкома КПСС С. Т. Тимофееву пришла из зала записка с вопросом: есть ли в Туле футбол? Секретарь обкома не удивился такой постановке вопроса:

– Видимо, обида законная, что наша футбольная команда не играет в классе «Б». Вопрос о строительстве стадиона встал остро. Прямо и ясно, что надо быстрее продвигать решение этого вопроса. Комитет физкультуры и спорта при Совете Министров СССР к нам отнесся не совсем хорошо. Коль на то пошло, я скажу здесь при всех участниках актива, что председатель комитета обещал нам по нашему заявлению включить команду в класс «Б» в этом году. Хотя мы права не имели (не имели первого места), но область большая и город большой, и поэтому обещали. Но пообещали, а сделать не сделали. Потом забыли, и команду не включили в класс «Б». Я думаю, что и сейчас мы попросим вернуться к нашей просьбе, поискать возможность включить нас в класс «Б», команда будет самоокупаемой.

В январе 1958 года Тульский обком действительно отправил письмо на имя председателя комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР Н. Романова просьбу о создании в городе футбольной команды мастеров, участвующей в розыгрыше первенства Советского Союза по классу «Б», мотивируя это тем, что «на базе спортивного коллектива оружейного завода создана футбольная команда, состоящая из молодых способных игроков. Команда будет самоокупаема. При заводе имеется стадион с футбольным полем, отвечающий всем требованиям». Письмо подписал первый секретарь обкома КПСС Алексей Хворостухин.

Однако на это письмо также пришел отказ, которому в Туле не сильно удивились. Понимали, что при сборе средств на стадионе, имеющем 5 тысяч мест, «нельзя обеспечить нормальными экономическими условиями освобожденную футбольную команду».

«Чтобы команда давала доход, надо построить стадион минимум на 10−12 тысяч мест», — пояснял на областном совещании физкультурного актива 21 марта 1958 года заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР Постников.

Инициативе постройки малых, по его словам, «Лужников» он обещал всяческое содействие. Но предостерегал:

– Создание этих малых «Лужников» потребует больших государственных расходов. Московские «Лужники» стоили примерно 425 млн рублей, это с учетом того, что на строительстве этих «Лужников» работала вся Москва. Получается, что москвичи внесли такую же долю своего труда, не получив ничего от государства, в порядке общественной работы. Только поэтому могли в такой короткий срок построить это грандиозное сооружение. Мне кажется, если у вас комсомольские и физкультурные организации сейчас не на словах, а на деле взялись за то, чтобы каждый отработал 10−15 дней на строительстве этого сооружения, то многое можно сделать.

Равняться на москвичей в Туле решили во всем. В том числе и в методах народной стройки, понимая, что по-другому этот объект не закончить. Но вот тщательная проработка будущего строительства велась задолго до той самой судьбоносной конференции. В сентябре 1957 года директор стадиона «Шахтер», на базе которого предполагалась реконструкция, а затем и областной комитет профсоюза рабочих угольной промышленности обращались в обком КПСС с просьбой посодействовать расширению территории для реконструкции стадиона «Шахтер». Дирекция стадиона ДСО «Шахтер» просила прирезать к существующему стадиону территории водоохранной зоны площадью 18-20 га, ограниченной с юга улицей Агеева, а с востока строящейся дамбой. Поскольку стадион проектируется класса «А» примерно на 30 000 мест, по нормам для него требуется территория не менее 25 га.

Вопрос о строительстве нового стадиона рассматривался 12 января 1958 года на совещании у председателя Тульского совнархоза И. М. Кратенко . Решили построить стадион на 20 тысяч мест, спортивный зал с обеспечением возможности трансформировать его под зал совещаний на 3000 человек, тренировочные и игровые площадки и пр. с общей емкостью порядка 30 тысяч человек.

И только после этого состоялось историческое озвучивание идеи в присутствии зятя Хрущева Аджубея.

Надо сказать, что стадион предполагалось делать не на пустом месте. Здесь уже имелся знаменитый наш трек — правда, с трибуной на 5000 зрителей. Но принадлежал он не «Шахтеру», а обществу «Спартак». Кроме того, здесь было несколько расположенных друг за другом волейбольных площадок.



План будущего стадиона. Сразу за Восточной трибуной запланирован крытый легкоатлетический манеж. А там, где расположен манеж сейчас, планировалось строительство тренировочного футбольного поля.



Они начинались по левую сторону от нынешнего центрального входа на стадион. С началом строительства новый стадион опять поменял ведомственную прописку — его передали на баланс спортобществу профсоюзов «Труд».

Кулек гвоздей

В мае обком комсомола создал штаб строительства, который возглавил инструктор обкома ВЛКСМ Ю. В. Добровольский . Автором проекта строительства стал В. Андреев.

–Знаете, с чего началась стройка? — вспоминал Юрий Васильевич. — С кулька гвоздей. Пришли мы с прорабом Павлом Косушко на будущий стадион, походили, походили. Потом он куда-то отлучился и вернулся с газетным кульком гвоздей. Привел с собой одного или двух человек, чтобы было кому пустить в ход эти гвозди. Мы вбили столбики, сделали обноску — наметили размеры предполагаемого строительства. С этого оно и началось.

Для Павла Андреевича Косушко эта стройка была первым крупным объектом в жизни. Вместе со своим другом, также прорабом стройки Н. Н. Юдаевым , он и образования-то специального не имел. Оба они заочно окончили строительный техникум только в 1960 году.

Косушко посчастливилось участвовать в двух больших стройках того времени — сразу после «Тульских Лужников» это была «Тульская Магнитка»: невероятное по сложности и быстроте исполнения строительство новой доменной печи на Тульском металлургическом комбинате, нынешнем «Тулачермете», которую также делали силами всех комсомольцев области. При этом главным своим делом Павел Андреевич считал живопись, которой увлекся в 1980 году. Его работы хранятся во многих тульских школах, в частных коллекциях, в фондах областного художественного музея.



Так выглядел стадион после открытия. Навесов над трибунами еще не было. Южную трибуну достроили только к 1980 году. Фото Ю. Жукова.

Личный пример по отработке 20 часов на строительстве «Лужников» положили участники пленума ГК ВЛКСМ, которые 14 июня 1958 года вместе с комсомольским активом города и членами обкома комсомола прямо с совещания, взяв в руки ломы и лопаты, отправились работать. И потом работники обкома комсомола, включая первого секретаря Г. П. Сафронова , непременно один день в неделю отрабатывали на строительстве. Вместе со всеми рыли траншеи, выполняли подсобные работы.

В качестве образца честного отношения к делу приводили пример работы молодых шоферов Тульской автобазы №1 Аркадия Митяева и Михаила Пономарева. Работая на перевозке камня с Хомяковского и Рождественского карьеров, они выполняли по две суточные нормы, делали по восемь и более рейсов. Штаб строительства «Тульских Лужников» вынес благодарность молодым патриотам.

Впрочем, подобных примеров хватало с лихвой. Например, корреспондент описывал, как на первом субботнике, который состоялся 8 июня, он увидел пожилого человека, копавшего яму вместе с одиннадцатилетней девочкой. Это был 63-летний адвокат областной юридической консультации А. Н. Василевский с дочкой Надей, ученицей четвертого класса.

— Двадцать лет я занимался спортом, — сказал он. — Выступал в гонках рядом с прославленными велосипедистами страны, увлекался волейболом, лыжами, коньками. На домашнем совете мы решили, что каждый член семьи отработает на строительстве по 60 часов. Сегодня я пришел с Надей. А вторая дочка — Таня — немного прихворнула. Но в следующее воскресенье и она придет с нами. Мое место здесь, на строительстве «Тульских Лужников».



Первые строители стадиона.

Учащийся железнодорожного училища В. Матвейчук с гордостью рассказывал в газете: «Однажды нашей группе поручили подготовить траншею под кабель. Нужно было ее выкопать до трех часов, а мы закончили к двенадцати». У каждого свой предмет для гордости.

Как-то машины с кирпичом задержались. До обеда не прибыли, и собравшийся народ стал потихоньку расходиться, так что после двух, когда появилась долгожданная колонна с праздничными транспарантами, уже никого не осталось. Добровольский с Косушко по молодости лет сгоряча разделись, решили вдвоем разгружать. Но куда там! Пришлось звать подмогу. Откуда?

— Звоню в артучилище, а у них все курсанты в лагерях. Обещали, правда, прислать несколько человек больных, — рассказывал Ю. В. Добровольский .

— Звоним в УВД. Там разжились несколькими пятнадцатисуточниками. Но этого все равно было мало. Тогда я вышел на стадионную площадь, прямо к водонапорной башне, и стал скликать туляков. А потом отправились звать спортсменов. Как раз волейбольный матч проходил.

— Ребята! Машины с кирпичом пришли, надо разгрузить.

— Какие машины? Какой кирпич?! Ты что, не видишь, у нас игра!

Но потом, смотрю, побросали мячи, пошли. Вот так — кого с улицы, в хорошей одежде, кого прямо со спортплощадок, в трусах и майках, — и набирали народ.

Каждый день приходили новые и новые энтузиасты, всё новые добровольцы. И требовали для себя самого ответственного участка. П. А. Косушко вспоминал, как ежедневно со страхом приходилось думать, что и завтра придут добровольные помощники и всех надо загружать работой.

Хотя случалось, конечно, всякое. В газетах писали только об энтузиазме, а на совещаниях периодически костерили то комсомольцев оружейного завода за то, что не вышли на субботник, то студентов Горного института, которые пришли, но вместо работы бездельничали.

«Могучие крылья орла»

Алексей Аджубей не забыл о своем обещании помогать. При его посредничестве удалось наладить контакты со столичными «Лужниками», которые взяли шефство над тульским младшим братом. Помогла столица и специалистами. А начальнику штаба строительства организовали выступление по телевидению, где он рассказал о почине туляков, о том, что новый стадион строит фактически весь город. После этого стало не только проще выбивать некоторые дефицитные материалы за пределами области, но и зачастили в Тулу делегации со многих концов страны — за опытом.

Тульским опытом восхитились даже в далекой Англии. На неделе молодежи, организованной в пригороде Лондона местным молодежным клубом, его председатель похвастался, что они уже собрали более ста фунтов пожертвований и скоро приступят к строительству нового молодежного комплекса. На что собственный корреспондент «Комсомольской правды» В. Силантьев поведал о почине туляков, всем городом строящих свои «Лужники». Англичанин только завистливо покачал головой: у нас столько земли даром никто не даст.



Последний этап строительства. Апрель 1959 г. Фото из газеты «Коммунар».

Он удивился бы еще больше, если б узнал, что наше строительство начиналось вообще без денег — финансирование было открыто не сразу. А кроме того, и без готового проекта. Работали фактически с листа. У проектировщиков вырывали буквально из рук кальку с чертежами и ориентировались по ней. Чтобы в первые месяцы как-то занять рабочих, когда не было еще практически ничего, их посылали на возведение технологически простой подпорной стенки, которая требовала большого количества рабочей силы и строилась почти наверняка, но без соответствующих чертежей.

Павел Косушко вспоминал, как однажды ему долго выговаривал начальник треста: «Ты что делаешь?! Я тебя для чего туда поставил? Чтобы ты имитировал деятельность! Ты меня вовлекаешь в авантюру. Ни денег, ни документов. Ты понимаешь, что это тюрьма?!»

Но было уже поздно. Стройка набирала темп. «Это совершенно удивительное ощущение, — рассказывает один из ее участников. — Ты находишься в центре такого массового подъема. Подобного состояния я больше не испытывал».

Первая очередь сдавалась в конце лета 1959 года. 29 августа 1959 года тысячи туляков впервые заполнили трибуны стадиона. В этот день чествовали всех, кто был причастен к стройке — никак не меньше тридцати тысяч жителей Тулы и области, из них около 1200 профессиональных строителей. Триста строителей за возведение «Тульских Лужников» были награждены значками «Отличник социалистического соревнования РСФСР».

От имени спортсменов выступала одна из ведущих тульских легкоатлеток Вера Дмитрук: «Этот стадион, словно могучие крылья орла, поднимает тульских спортсменов к новым достижениям!»

Право поднять флаг на стадионе было поручено лучшим спортсменам Тулы, участникам чемпионатов мира, рекордсменам — В. Леонову, Л. Разуваевой, Л. Кочетовой, В. Максимовой, О. Закуренову. Как только под звуки государственного гимна флаг достиг своей высшей точки, в небо взмыли десятки голубей, разнося радостную весть: стадион «Тульские Лужники» открыт!