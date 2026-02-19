«Требуйте долива после отстоя пены».

Этот лозунг с агитплаката в СССР не соблюдали ни продавцы, ни покупатели, так как пиво было дефицитом и просто купить его уже было большой удачей.

«Жить хорошо… а хорошо жить еще лучше!» – гайдаевская кинотроица Бывалый, Балбес и Трус (Евгений Моргунов, Юрий Никулин и Георгий Вицин) стала культовой у советских любителей разливного пива из желтых бочек! Кадр из комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 г.

Где, как и почем доставал напиток «страждущий элемент» – читаем в новой пенной ностальгии!

Пенная альтернатива

Пиво в России начали производить задолго до Октябрьской революции 1917 года. Но особенное развитие отечественное пивоварение получило в 20-е годы, во времена НЭПа (новой экономической политики). Многие пивоваренные производства оказались в частных руках, и только после окончания периода НЭПа советское государство наконец решило сосредоточить производство пенного напитка в своих руках.

Причиной этого послужила проблема водочного алкоголизма среди трудящихся: государство ошибочно полагало, что развивая пивное производство, можно будет постепенно свести на нет ликеро-водочное. А пиво – бутылочное и разливное – тем временем незаметно становилось элементом не только быта совет­ских граждан, но и культуры и даже экономики страны.

Когда пиво было как спорт

О культуре распития пенного напитка в Туле времен СССР рассказывает Георгий Готесман, 71 год, инженер, мемуарист:

Григорий Готесман – В Туле конца шестидесятых – начала семидесятых бутылочное пиво было дефицитом. Его разливали в те же бутылки, что и ситро «Буратино», – некоторое время спустя в такие бутылки будут разливать водку, и они получат в народе название «Чебурашка». Стоило пиво 42 копейки за 0,5 литра, а пустые бутылки принимали по 12 копеек за штуку. Сдать пустую бутылку было значительно легче, чем купить полную, – на пиво в те годы было не так-то легко попасть! Разливное пиво, кроме ларьков и пивных, в те годы продавалось в кинотеатрах – например в «Центральном», куда за ним приходили многие – посмотреть кино и выпить пенного напитка. «Бабякина», «Салют», «Спартак» и другие тоже были очень популярны, и не только из-за фильмов! Также гарантированно пиво было в продаже в буфете Тульского театра драмы – так многих любителей пенного пытались приобщить к искусству. Также пиво можно было купить в розлив в «Трех слонах» в Центральном парке, рядом с кафе «Солнышко».

В Туле восьмидесятых потребителя не баловали разнообразием сортов бутылочного пива.

– Кроме светлого пива в бутылках по 42 копейки, в разгар антиалкогольной кампании на какое-то время на прилавках магазинов появилось почти безалкогольное пиво «Солодок» – сильно разбавленный напиток, от литра которого начинались проблемы с пищеварением. Через пару лет его сняли с производства – пить это было невозможно!

Еще пиво продавалось в розлив в специальных ларьках возле Центрального рынка – среди покупателей ходили байки, что здесь в баки с пивом добавляют стиральный порошок, чтобы пены было побольше. Но спрос все равно превышал предложение, и даже кружек на всех не хватало – любители пива приходили в ларек с банками и бидонами, а немного позже – и с плотными прозрачными полиэтиленовыми пакетами.

Что касается качества советского пенного, то оно было на высоте – все слабоалкогольное тульское пиво было натуральным, со временем в нем появлялся осадок. Хотя, понятное дело, пиво у граждан подолгу не застаивалось.

Пивзаводы не особенно баловали потребителей. В основном в продаже было «Жигулевское», иногда появлялось «Мартовское», еще реже на прилавки «выбрасывали» темное «Бархатное» – вот и весь ассортимент тех лет. И вообще, попить пива с друзьями раньше было как увлекательное спортивное состязание: нужно было узнать, где продают, добраться, постоять в очереди и, как апофеоз, купить вожделенный напиток!

Фото из советской книги о вкусной и здоровой пище.

Совесть «крановщика» – лучший контролер!

Подробности продажи пива в розницу в СССР вспоминает пенсионер Александр Созин, 72 года:

Александр Созин – В семидесятые и восьмидесятые за пивом обязательно нужно было постоять в очереди – пенного напитка было всегда мало, а желающих его употребить – хоть отбавляй! В обиходе продавцов называли «крановщиками», поэтому первым вопросом вставшего в очередь любителя пива был: «Кто сегодня «на кране?» «Крановщики» частенько шутили. Так, один мой знакомый открывал окошко и говорил покупателям: «Пиво сегодня не разбавлял… Поэтому буду недоливать!» Любители пенного буквально чувствовали друг друга – это была большая загадка. Бывало, идешь себе по улице, а навстречу – совершенно незнакомый тебе человек. И вроде даже банки в руках нет, а он тебе и говорит: мол, парень, не ходи туда, там пиво уже закончилось, сейчас привезут в пивбар «У ручья». И было такое не раз, и не только со мной, – уж не знаю, чем мы себя выдавали…

Однажды любители пенного ждали свежее пиво в пивной «У ручья» – через дорогу от того места, где располагается ТЦ «Мельница» (бывший «Голубой огонь»).

– Как-то раз я пригласил туда трех своих друзей – местный «крановщик», которого я отлично знал, попросил подождать немного: мол, сейчас пива нет, но скоро привезут. Мы пошли в «греческий зал» – уютный закуток со столиком. Когда пришла машина, сотрудники начали заправлять шесть емкостей свежим пенным. Главный «крановщик» выдал кружки, и я было начал наливать из первой емкости, но он сказал: «Во второй пиво лучше!» Я долго не мог понять, в чем причина – наливали-то из одной бочки! И только потом мне объяснили: оказывается, в первой емкости после ее помывки специально оставляли воду.

Расчет ловких «крановщиков» был прост: отстоявшие час в очереди за пивом мужики никого не подпустят к емкости с пивом, даже сотрудников ОБХСС для проведения контрольной закупки…

Да, чтобы положить лишнее в карман, готовую продукцию разбавляли водой либо наливали с большим количеством пены. И если в случае с пивбаром еще можно было как-то найти управу на «крановщика», то при продаже из бочки на улице сделать это было непросто – мешал наступающий на пятки «страждущий элемент», стоявший в очереди позади. Взывать можно было только к контролю от покупателей – плакаты на тему правильного налива пива украшали практически каждое место его продажи, от ларька до пивной. Вот только некоторые из лозунгов на плакатах:

• «Требуйте долива после отстоя пены».

• «Требуйте полного налива пива до черты 0,5 л».

• «Граждане! Просьба требовать наливать кружку по черту 0,5 литра».

• «Ждите отстоя пены и требуйте долива».

Только цифры

* 20 сортов пива (включая регио­нальные и выставочные сорта) варили в «союзе советских» до начала девяностых годов.

* 3 сорта разливного пива реально было найти в относительно свободной продаже.

* 70 копеек стоила банка первого отече­ственного пива «Золотое кольцо».

* 22 копейки стоила кружка разливного светлого пива из бочки в СССР.

Знаете ли вы что...

…первое отечественное пиво в алюминиевой банке объемом 0,35 л появилось в СССР в преддверии Олимпиады-80;

…в 50-60 гг. в СССР выпускались экспериментальные сорта пива с добавлением хвои, соевой муки и можжевельника;

…в СССР иногда продавалось недобродившее пиво с указанием срока, которое ему предстояло бродить до готовности (иногда до 100 дней).

