Рынки СССР, или Барахолка по-тульски

«На чужих трудностях харю себе нажрал!» - кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1982).

Рыночная экономика уверенно вошла в жизнь советских граждан с началом девяностых с их главным принципом – «обмани, или обманут тебя!».

Вместо «Авито» — барахолка в Мясново

…1989 год. Темным ранним утром, ни свет ни заря, вместе с папой мы встаем, чтобы поехать на барахолку — мне за новыми джинсами! Если хоть на 15 минут опоздаешь — случится непоправимое: или трамвай-«девятка» уедет без нас, или мои джинсы купит кто-то другой. В действительности так и было: с восходом солнца продавцы с барахолки начинали постепенно расходиться вместе со счастливыми покупателями.

Народу там было — как на демонстрации, серый людской поток неторопливо проносил нас с папой мимо заботливо разложенных на полу или металлических столах картонок и целлофановых пакетов с товаром.

В те годы тот, кто хотел быстро продать или купить нужную вещь, не заморачивался объявлением на «Авито» (его попросту не было) — все ехали на мясновскую барахолку. Сюда приезжали обладатели и новых, и б/у вещей: забитая напрочь людьми барахолка была громадных размеров, расчёт был на то, что здесь каждый найдет своего продавца или покупателя.

Рынок со жвачкой и картонками

Свою историю знакомства с рынками вспоминает Илья Кравец, 45 лет:

— Помню, как на барахолке конца 80-х-начала 90-х цыганки продавали первую заграничную жвачку Donald по цене 1 рубль за штуку — в ярких разноцветных обертках (красной, желтой, зеленой и синей). Жвачка была очень вкусная, в «союзе советских» ей не было аналогов. А самое главное — это яркие цветные вкладыши внутри, на которых были изображены мини-комиксы с героями зарубежного мультсериала «Утиные истории»!

Для нас, выросших в блеклых квартирах пуританского государства, эти вкладыши стали настоящей отдушиной и «детской субкультурой», ведь вкладыши можно было коллекционировать, на них можно было играть и их можно было обменивать. Отлично помню, как мне повезло однажды: всего за пять рублей мне продали целую, запечатанную в плотный глянцевый целлофан упаковку жвачек из 10 штук! И я долго не распечатывал эту упаковку, вместо этого носил ее во двор и всем показывал — это же целая пачка «дональдов»!

На барахолку зареченский пацан Илья вместе с папой ездил на вишневой «копейке».

— Помню, как там торговали люди: без элементарных удобств, прямо с пола или с картонки, всем на свете — сервизами «Мадонна» производства ГДР, одеждой, обувью и многим другим. А еще в Заречье был большой обустроенный рынок под названием «Хопер». Там был большой мясной павильон, блошиный рынок, а летом приезжали кавказцы из южных республик торговать арбузами. Соседи наши даже пускали некоторых торговцев к себе на лето — пожить, пока идет сезонная торговля. Понятно, что у этих добрых людей на это время не было дефицита в свежайших и очень вкусных арбузах!

Тульский рынок 90-х: хычины и «мальвины»

В начале девяностых вещевой рынок переместился из Мясново в центр, постепенно заняв почти все пространство палатками-тентами с популярной одеждой и обувью малоизвестных иностранных лейблов — порой весьма сомнительного качества!

…1990 год. Мы приехали на Центральный рынок с самого утра, и здесь уже вовсю развернулась торговля! Сначала стоим в очереди за чудесными хычинами по 5 руб., которые жарят здесь же, в нашем присутствии, во фритюре, расположенном под тентом. Перед этим ароматом просто не устоять! Пока мама ходит по рядам, я слушаю музыкальные новинки: кассеты с модными записями продают неподалеку от центрального павильона. Среди новинок начала девяностых — группа «Кар мэн», «Комиссар», «Комбинация», Алена Апина (она ушла из группы в 1991 году), Лада Дэнс, «Мальчишник» и «Технология».

Павильон «Овощи-фрукты» встречает нас улыбчивыми кавказскими мужчинами, предлагающими «дыню как мед» и блестящие, словно натертые воском, ростовские помидоры, огурцы, а также пока еще редкие бананы, мандарины и апельсины. Для любителей изысканных вкусов — жвачки Donald по рублю, для истинных патриотов — разноцветные сладкие звезды, петушки и мишки на деревянных палочках.

При входе в овощной павильон уговариваю маму купить небольшой кусочек восковых сот с темным гречишным, янтарным липовым или жемчужным луговым медом. Как говорил мой дедушка, «вкусно, но шибко сладко». Иногда мы заходим к старьевщикам, чтобы поглазеть на значки, подстаканники и другие атрибуты уходившей тогда эпохи великой страны. Заходим и к китайцам за суперпопулярными в те годы джинсами-варенками.

Такие джинсы называли «мальвины» — из-за схожести марки Mawin с именем подруги Буратино.

Но время приближается к полудню, и торгующие постепенно сворачивают свои тенты. По понедельникам у Центрального рынка был выходной день, после чего всё повторялось.