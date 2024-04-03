Большие тульские наводнения: свиньи на чердаке, белевские робинзоны и чайки над Тулой

Наводнение 1908 г. Улица Арсенальная.

Когда-то весной в Туле традиционно с опаской ждали капризов природы и специально съезжались смотреть за разливом Упы к зареченскому или чулковскому мосту.

Спасение парома

Тула, как мы все прекрасно знаем, находится в низине. В старые времена это было настолько существенно, что улицы, скрывая мостовые и проникая в жилища, заливало иногда даже после рядовых дождей. Где-нибудь на Веневской улице, нынешней Пролетарской, жители весной дежурно готовились некоторое количество времени проводить на чердаках или искать временное пристанище. Домишки в этой части города и без того были зачастую на курьих ножках, а тут еще вода, которая размывала не только фундаменты, но и находящиеся в избах русские печи.



Набережная во время наводнения 1908 г.

Одним из самых страшных наводнений в истории стал разлив воды 1849 года. Зима тогда выдалась суровая, в декабре и январе стояли крепкие морозы. Потом пошли снегопады, метели, вьюги, переходящие в сильные снежные бури. Днем 24 февраля при температуре плюс два градуса вообще налетел ураган. Удары ветра пришлись в основном по высоким точкам Заречья. С Николо-Зарецкой церкви и Арсенала была сорвана кровля. На одном из столбов Московской заставы слетел на землю и разбился каменный шар.

И вдруг с 5 апреля и на три дня с небольшими перерывами зарядили дожди, быстро сгоняя снег. Тут надо, конечно, помнить, что 5 апреля XIX века по-нынешнему — 17-е число.

Талая вода со всех сторон хлынула в Упу, и уже в ночь на 6 апреля она начала быстро подниматься. К утру затопило Московский мост в районе оружейного завода.

Наводнение 1926 г. Рисунок из газеты «Коммунар».

Срочно организовали дежур­ство полицейских и рабочих-оружейников на лодках. Для сообщения центральной части с Заречьем соорудили паром. Временно отселяемым из затопленных мест давали убежище в специально приготовленном для них двухэтажном доме.

В ночь на 10 апреля вода продолжала прибывать с обширных запруд на Поповом болоте и с Демидовского пруда на Тулице. Тронулись с треском и шорохом ледяные поля. И началось…



Кремлевский сад во время половодья. Начало ХХ в.

Напором льда сорвало и понесло по течению паром, на котором в этот момент находилось десять рабочих-паромщиков. На помощь тут же устремилась дружина оружейников на лодках. Бесстрашно лавируя среди движущихся льдов, они догнали паром. Удерживая его против течения, вывели в тихую заводь к затопленным домам. Там паром стоял до 13 апреля. Когда ситуация стала более безопасной, его вновь запустили для перевозок.

В ночь с 10 на 11 апреля сильный дождь смыл весь снег, и уровень воды в Упе продолжил подниматься. Затопило все низменные части города. Традиционно это были подьяческие улицы в районе Попова болота, Старо-Павшинская — нынешняя Мосина. В Заречье и Чулкове затопило почти все прилегающие к Упе и Тулице улицы.



«За продуктами» — наводнение 1970 г. Фото Льва Карукина.

Лед, шедший сплошной массой, стал давить на Кривой и Цепной мосты в районе оружейного завода, а также на набережную с восточной части заводского острова. Поднимаемые прибывавшей водой ледяные груды устремились, сокрушая деревянные надолбы, балюстрады, деревья, в кремлевский сад. Этим потоком опрокинуло сваи, вбитые после половодья 1847 года на восточной оконечности острова. Льдом забило и загородную плотину, от Цепного моста к Чулковской слободе. Всю ночь разлив держался на высоком уровне и лишь к утру 12 апреля немного спал, стихия начала отступать. Обошлось без человеческих жертв, правда, с большими материальными потерями.

Белевская робинзонада

Конечно же, воздействию весеннего разлива рек подвергались не только жители Тулы, но и других городов губернии. Так, например, большой разлив Оки случился в Белеве в 1894 году. Но достаточно скоро, в 1908 году, его превзошло другое наводнение. Напомним, что и в Туле в тот год случилось настоящее стихийное бедствие.

Наблюдение за Упой с моста оружзавода. 1926 г. Рисунок из газеты «Коммунар».

В Белеве же затопило левый берег Оки, на котором расположен город. К полудню 8 апреля вода резко стала подниматься и, выйдя из берегов, затопила нижние части домов. Жители были застигнуты врасплох. На следующий день вода продолжала прибывать, и людям пришлось оставить на произвол водной стихии всю домашнюю обстановку, едва успевая спастись самим.

Так, например, преподаватель местного реального училища, надеясь спасти кое-какие вещи, вернулся в дом, а вода продолжала подниматься. Неудачливому преподавателю пришлось спасаться через окно. Положение было отчаянное еще и потому, что местное самоуправление оказалось совсем не готово к атаке стихии. Особенно не хватало хороших лодок.

Ночь на 9 апреля белевцы пережили с ужасом — в залитой части города стоял страшный шум. Это был и шум ледохода, и крики испуганных жителей.

Большей частью жертвами разгула стихии оказались бедняки, которые бродили по улицам, умоляя приютить их на время наводнения.



Наводнение 1970 г. Фото Льва Карукина.

В пригородной деревне Фатьяново вода также затопила дома. Крестьяне сидели на чердаках вместе с овцами и свиньями. Помочь им за неимением лодок было невозможно.

Убытки оказались громадны. Многие надворные постройки в затопленной части города оказались разрушены. По улицам плавали части заборов, доски и столбы. Купцу Сабинину вода причинила убыток в 10 тысяч рублей.

Впрочем, даже меньший разлив реки мог грозить неприятностями. Особенно с учетом того, что Ока во время разлива заполняла водой не только очень низкую часть города — верстовую, за которой далеко простирались заливные луга и поля. Земля там имела бугроватый рельеф и даже при малом разливе Оки образовывала острова.

Так, в 1903 году трое приятелей, хорошенько повеселившись, захотели продолжения банкета. Отвязав чужую лодку, они отправились в путешествие по воде. Однако, отъехав недалеко от берега, гребец имел неосторожность уронить весла в воду, которые при всеобщем старании так и не удалось поймать. Хорошо еще, что на дне лодки оказались доски, которыми немедленно воспользовались вместо весел. Общими усилиями путешественники начали продвигать лодку вперед и наконец достигли одного из островов, где сделали вылазку.



Ул. Хомутовская. 1970 г. Фото Льва Карукина.

В этот момент один из друзей зачем-то оттолкнул лодку ногой. Лодка, отойдя от берега на несколько метров, остановилась, поскольку вода тут была стоячей. Друзья остались одни на совершенно голом, покрытом местами навозом необитаемом острове. Настоящие робинзоны.

Был час ночи. На дворе подмораживало, вода подергивалась тонким слоем льда. Начал сказываться холод, да еще и есть в таких ситуациях хочется с особой силой. Так они провели первую ночь. Наутро один из мореплавателей решил достать лодку. Поскольку вода доходила до пояса, он сошел в воду и подвел лодку к берегу.

В нее тут же сели остальные, но плыть было немыслимо, так как намерзший за ночь лед не позволял сдвинуться с места.

Тем временем в Белеве обнаружил пропажу хозяин лодки. Встав поутру, он тут же донес об угоне в полицию. К восьми утра, когда весеннее теплое солнце разогрело лед, полицейские отправились по горячим следам и, конечно, напали на отчаянных путешественников. Это был тот случай, когда привод в полицейский участок может доставить большую радость.

Благодарность за борьбу со стихийным бедствием

Эталонным для Тулы считается разлив 1926 года. Ему также предшествовали холода, дер­жавшиеся весь март и первую половину апреля. Ночью морозы доходили до 8-10 градусов. Потеплело вдруг и сразу. К утру 19 апреля уровень воды в Упе поднялся до 2,41 сажени против ожидавшихся двух саженей. Сажень — это чуть больше двух метров. Несмотря на то, что с 1924 года в СССР активно стала внедряться метрическая система, еще долго считали, как в старину.

С 14 часов вода начала стремительно прибывать, и к вечеру оказались затопленными набережная Дрейера, части Верхне-Миллионной (Октябрьской) улицы и Нижне-Миллионной (Галкина), часть Ряжского вокзала, Чулкова у Демидовской плотины и нынешней Пролетарской, все Подьячее. Вода дошла и до кремлевского сада. Лед по реке шел лавиной. Под водой оказались сахарный завод и Лихвинский вокзал, поезда на Лихвинке остановились. Немедленно отселили жителей, мобилизовали транспорт, объявили трудгужповинность, привлекли к спасательным работам воинские части.

К утру 20 апреля уровень воды еще поднялся. На Воронке и у мостов оружейного завода образовались угрожающие заторы льда.

К месту бедствия спасать мосты немедленно прибыли команды взрывателей, чтобы подрывать лед.

В 1-м и 2-м районах города, то есть нынешнем центре, предполагалось, что будет затоплено восемьдесят домов, затоплено же оказалось около двухсот. Больше всего пострадал Ряжский вокзал, откуда несколько семей перевезли в клуб «Пролетарий». Для спасательных работ организовали 70 подвод, из них 30 от частных граждан.

В Чулкове предполагали, что затопит 200 домов, затопило же более 500. Лодок работало 25, в большинстве мобилизованных у частных владельцев. Из затопленных дворов было перевезено 150 человек.

Сахарный завод предоставил 3500 мешков с нажигой и песком, благодаря чему улицы Штыковая, Заварная, Пороховая и другие были частично предохранены от наводнения. Также на заводе спасли весь сахар, но вышли из строя машинное отделение и электростанция.

Спустя некоторое время разлив медленно пошел на убыль, однако только к вечеру 22 апреля стало ясно, что опасность миновала. Обошлось без жертв, но в районе первого отделения милиции утонула корова.



Наводнение 1970 г. Фото Льва Карукина.

Опасность, по-видимому, была все же немалая. За проявленную готовность и энергию в борьбе со стихийным бедствием — наводнением в Туле в ночь с 19 на 20 апреля — и проявленную самоотверженность в деле спасения жизни и имущества населения, а также государственного имущества, президиум Тулгубисполкома объявил благодарность комсоставу и красноармейцам частей гарнизона, курсантам оружтехнической школы, органам милиции и слушателям рабфака, губсовпартшколы и комсомольским организациям.

Правда, как отмечали участники спасательных работ, более усердно работали добровольцы, нежели мобилизованные. С того времени очень долго любое наводнение в Туле сравнивали с уровнем 1926 года.

Чайки над Тулой

В апреле 1970 года таяние снега также задержалось, а 4 апреля началось вторжение циклонов с запада и юга. Дожди вызвали бурное таяние снега, вскрытие рек и быстрый подъем воды.

Особенно стремительно формировался паводок на Красивой Мече. За два-три дня вода у Ефремова поднялась на семь с половиной метров и шестого апреля достигла небывалой отметки — 944 сантиметра, затопив низменную часть города и ряд селений. Были подтоплены улицы, предприятия и села. Из деревень пришлось эвакуировать две тысячи человек, а из совхоза «Соревнование» — полностью весь скот фермы.

В щекинском колхозе «Новая жизнь» создалась угроза прорыва плотины водохранилища. Бороться со льдом срочно выехали подрывники.

7 апреля вода в Туле поднялась до 578 сантиметров — всего на метр ниже максимального паводка 1926 года. В восемь утра этого дня отметка на Упе у Крапивны составила 10 метров 97 сантиметров, у Белева — 13 метров 50 сантиметров, были затоплены улицы, частично даже центральная — Карла Маркса. У Епифани вода поднялась на 498 сантиметров. В районе Одоева вода с льдинами снесла опору электролинии.

В Туле были затоплены ватная и мебельная фабрики, железнодорожное депо, завод «Тула», несколько улиц в Пролетарском и Центральном районах, хлебозавод № 1 и частично Ряжский вокзал. В зоне подтопления оказалось около двухсот домов. На улице Дзержинского люди перемещались на лодках.

Рассказывали, что над водой с криками носились неизвестно откуда взявшиеся чайки.

Ситуацию контролировала паводковая комиссия. Жителей оперативно вывезли из зоны затопления. Они были размещены в заранее приготовленных помещениях, у родственников, в 50 забронированных номерах гостиниц, домах культуры и красных уголках. Вблизи затопленных домов организовали круглосуточное дежурство. На сахарном заводе в этот раз оказались не настолько бдительными и подмочили какое-то количество мешков сахара.

Подъем воды продолжался до 10 апреля. К этому дню снег на полях сохранился только местами в Киреевском и Веневском районах, а также в оврагах и лесах. На Красивой Мече, где вода начала прибывать раньше, она стала убывать 6 апреля. Наводнение шло на убыль резко — уровень воды в день терял полметра и больше.

Одно из самых сильных наводнений в Туле произошло и в 1994 году, ровно тридцать лет назад. Тогда уровень воды поднялся до 5 метров 84 сантиметров, было затоплено 197 жилых домов и 10 предприятий.