Олег Попов в Туле: три месяца аншлагов и дружба на всю жизнь

Фото из архива автора и Александра Калмыкова.

За три с небольшим месяца ее увидели около 300 000 туляков. Все эти дни не было ни одного непроданного билета!

Из Тулы — в Западный Берлин

Программа с участием Олега Попова началась 25 августа 1978 года, а закончилась 3 декабря. Всё это время попасть на представление было не так-то просто. Каждый день обязательно подходы к цирку караулили те, кто искал счастья, выспрашивая лишний билетик. Но лишний билетик образовывался лишь в крайнем случае — добровольно от похода в цирк никто не отказывался.



Великий артист был и комиком, и эквилибристом, и акробатом,

и жонглером.

Представления проходили каждый день, кроме понедельника. В будние дни — одно, в 19.30, благо общественный транспорт ходил допоздна. В выходные и праздничные дни — иногда и по три: в 12.00, 15.30, 19.30. На каждом — по две тысячи зрителей, не только из Тулы, но из всех районов области. Представить невозможно, какой из артистов даже за бесплатно мог бы сейчас собирать одну неделю за другой такие аншлаги.



Впрочем, Тульский цирк в то время как раз и славился особенной любовью горожан.



В Туле рождались уникальные цирковые номера и программы, которые с триумфом потом показывались по всему миру.



Сюда с удовольствием приезжали на гастроли все советские знаменитости. К 1978 году в Туле уже выступали Игорь Кио, Леонид Енгибаров, медвежий цирк Филатова, великий клоунский дуэт Никулин — Шуйдин, дрессировщики Мстислав Запашный, Ирина Бугримова, Маргарита Назарова. В общем, можно попытаться вспомнить любую цирковую знаменитость того времени, и она точно побывала в Туле. А вот Олег Попов приехал только в 1978 году.

Вряд ли это было случайное совпадение: во время гастролей Олега Попова в Туле состоялось всероссийское совещание, посвященное предстоящему 60-летию советского цирка, с участием директоров всех крупных цирков страны — Москвы, Ленинграда, Риги, Киева, Ростова-на-Дону, Харькова, Омска, Днепропетров­ска, Кирова, Перми, Горького, Ярославля, Рязани. Присут­ствовал на этом совещании и начальник главного управления «Союзгосцирка», то есть самое первое лицо в Госцирке, Анатолий Колеватов. Абы где такое мероприятие проводить не будут. Но и тулякам было чем похвастаться — звезду мировой величины еще замани к себе, да еще на столь длительный срок. Ведь из Тулы Олег Попов сразу же отправился на гастроли за рубеж — в Западный Берлин, оттуда в Австрию, Данию, Австралию, Новую Зеландию…



Олег Попов и первый секретарь Тульского обкома КПСС Иван Юнак в зале Тульского цирка во время представления.

Солнечный клоун

Олега Попова называли солнечным клоуном. И напоминание об этом звучало уже из самого названия спектакля — «Дружба начинается с улыбки». Он и появлялся всякий раз на арене именно под эту мелодию Шаинского. А открывалась программа арлекиниадой с огромной куклой клоуна, которая напевала другой известный шлягер того времени — «Арлекино». Вокруг этой фигуры танцевали девушки, изображавшие клоунов.



Александр Калмыков проводит свадьбу Олега Попова в Голландии.

В Тулу Олег Попов приехал со своей семьей. Жена Александра выступала с номером «Музыкальные эксцентрики Александра Попова и Владимир Горячкин», дочь Ольга — с танцами на проволоке.

В программе были представлены все самые популярные и любимые в народе клоунады Попова, начиная с самого первого в его карьере трюкового номера «Эксцентриада на свободной проволоке» и заканчивая классическими уже тогда репризами «Повар» (комическое жонглирование), «Свисток» и, конечно, «Луч» — когда клоун бережно подбирает солнечный луч и уносит с собой в авоське. Этот номер фактически стал визитной карточ­кой артиста.

Среди сравнительно новых была реприза «Утопленник» («На приеме у врача»). Как объяснял сам Попов, она родилась после визита к одному недобросовестному врачу и после прочтения газетного фельетона о том, как милиционеры, чтобы уменьшить процент попадающих на их участке в вытрезвитель, перетаскивали пьяниц с границы своего района на соседний. Так родилась реприза о враче-формалисте, который не желает обслуживать больного не со своего участка.

Была еще и политическая сатира под названием «Нет нейтронной бомбе!», где клоун вступает в спор с представителем американской военщины, который с умилением и восхищением поглаживал на манеже нейтронную бомбу, а в ее алчную пасть капиталист, финансирующий заказы Пентагона, беспрестанно сыпал монеты. Олег Попов сначала показывал этим господам на зрительный зал, как бы говоря, что люди не хотят войны, а потом спор решали весы. На одну чашу помещали нейтронную бомбу, на другую сажали голубя. Голубя мира, само собой. Конечно же, под овации зала голубь, символизирующий мир, перевешивал бомбу.



На праздновании 85-летия артиста. Олег Попов и Александр Калмыков.

С великим артистом общались тульские журналисты, он не отказывал в интервью, да и сам приходил в гости в редакции тульских газет — была в то время и такая форма встреч: посидеть, попить чаю, просто поговорить о том о сем, без претензии быть потом напечатанным в газете.

Олег Попов рассказывал, что по натуре он оптимист, в чем, собственно, никто в стране и не сомневался.



«Мой лозунг: что бы ни было, встречай наступающий день с улыбкой. Мой герой — сангвиник, темпераментный оптимист».



Он бодр, весел, в его простецкости есть что-то от русских молодцов-удальцов, которые сами себе на уме и которым палец в рот не клади".

Естественно, спрашивали его и о знаменитой кепке с черно-белыми клетками.



«Кепку в шахматную клетку нашел сам. Во время съемок фильма „Арена смелых“, в котором я участвовал, мне часто приходилось бывать на „Мосфильме“. Всегда с удовольствием заходил на склады с реквизитом. Однажды попал на склад, где хранились голов­ные уборы. Сразу бросилась в глаза эта кепка — надел ее, и с тех пор она приклеилась к моей голове».

«Легенда о Фаусте»



Второе отделение составлял танцевально-акробатический аттракцион «Масленица», который тоже стал судьбоносным в жизни Олега Попова. Художественным руководителем этой постановки был главный режиссер Тульского цирка Дмитрий Калмыков, а автором сценария и постановщиком — его сын Александр Калмыков, который, как писали в газетах, «перенес старинные обрядовые действа и празд­нества на язык современного циркового искусства». Вот тогда-то они и познакомились — Олег Константинович Попов и Александр Дмитриевич Калмыков. С 1990 по 1995 год Александр Калмыков будет директором коллектива Олега Попова. И вообще они станут друзьями на долгие годы.

Впрочем, до этого была еще одна интересная страница, наверное, поспособствовавшая будущей дружбе. Передаем ее со слов Александра Дмитриевича.



«Я как режиссер работал в Тульском цирке с 1974 года. И у меня тогда были мои внутренние поиски; хотел доказать, что в цирке возможно ставить литературные произведения. Дипломный спектакль у меня был «Алиса в Стране чудес», потом «Сказки братьев Гримм» и, наконец, «Легенда о Фаусте». Я думал, меня распнут за этот спектакль. А тут так получилось, что в цирк совершенно случайно, проездом, заглянул Олег Попов, просто посмотреть спектакль. Было это 30 декабря 1980 года. И уже 2 января мне говорят: «Приезжают заместитель министра культуры СССР и генеральный директор «Союзгосцирка». Оказалось, это всё Олег Попов. Приехал в Москву и сказал: «Пока вы тут штаны просиживаете в Москве, у вас под боком, в Туле, шедевры ставят». Вот они и примчались посмотреть».



В 1990 году умерла от рака жена Олега Константиновича. А через год он женился во второй раз — на немке Габриэле Леман, с которой познакомился на гастролях в Амстердаме. Олегу Попову было 62, Габриэле — 30. Но они в счастье прожили до самой смерти Олега Константиновича. Свидетелем на их свадьбе был Александр Калмыков.

«Когда он в 62 года решил жениться, его отговаривали многие: «Зачем? Живешь, ну и живи так!» Но Олег настаивал на браке. Он ведь человек нравственный. На свадьбу голландские импресарио подарили невесте пони, а мы, артисты, сбросились и купили жениху машину».



На свадьбе Олега Константиновича Александр Калмыков был свидетелем.

Попов долгое время жил в Германии, потом стал выезжать с выступлениями. 2 ноября 2016 года во время гастрольного тура по России он умер в Ростове-на-Дону.

Но память о великом артисте живет у всех, кому посчастливилось увидеть его выступления. Живет она и в Тульском цирке. На втором этаже, в музее клоунских фигурок, есть статуэтки с изображением Олега Попова. А еще тех людей, которых он сам считал своими учителями, — клоунов Константина Бермана и Бориса Вяткина. И конечно, Михаила Румянцева — Карандаша. Именно в его программе и состоялся когда-то дебют Олега Попова — клоуна…