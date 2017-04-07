Летка-енка. Танцуют все!
Ровно 85 лет назад, 7 апреля, родился финский композитор Рауно Лехтинен, автор мирового бестселлера – весёлой мелодии «Летка-енка».
Вообще-то танец летка-йенка был известен в стране Суоми давным-давно, и даже претендовал на роль национального. Но весёлый финский парень Рауно в начале 60-х годов ХХ века сочинил свой вариант музыкального сопровождения для этого танца, и назвал мелодию Letkis. Но только после того, как в 1965 году ещё более весёлый немецкий композитор Хорст Венде выпустил её в своей аранжировке, летка-енка захватила сердца и ноги любителей «энергичных танцев» почти в ста странах мира!
Рауно Лехтинен.
В СССР слова на танцевальную финско-немецкую мелодию написал Михаил Пляцковский, песню исполняла очень популярная в то время певица Тамара Миансарова. Правда, название финского танца она произносила мягче: «летка-енЬка».
Под ритмичный припев «раз-два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать…» бодро скакали гуськом, выбрасывая ноги в стороны, рабочие, колхозники, творческая и техническая интеллигенция, малые дети и учащаяся молодёжь. Мелодия звучала из радиоприёмников в квартирах, её исполняли в кафе, ресторанах, на танцплощадках в парках, на октябрятских утренниках и на «огоньках» в пионерских лагерях…
Пожалуй, во второй половине ХХ века не было танца, который был бы столь популярен, как летка-енка. Ну, разве только разухабистая ламбада… Хотя, нет, финская «штучка» ей сто очков фору даст!
… Сегодня «хит» 60-70-х годом прошлого века вновь набирает популярность! Присоединяйтесь к танцующим и вы, это на самом деле классная отдушина для чувств и приятная разминка для ног!)))
Летка-енка
Слова М. Пляцковского
Как-то ночью по пустой дороге
Грустный со свидания я шел опять,
Верьте - не верьте, почему-то ноги
Сами стали этот танец танцевать!
Снова к милой привела дорожка,
Снова оказался у ее дверей,
Стукнул в окошко, подождал немножко,
Слушай, дорогая, выходи скорей!
Припев:
Раз-два, туфли надень-ка!
Как тебе не стыдно спать?
Славная, милая, смешная енька
Нас приглашает танцевать
Раз-два, туфли надень-ка!
Как тебе не стыдно спать?
Славная, милая, смешная енька
Нас приглашает танцевать.
Вместе с милой мы пошли от дома
По знакомой улице в который раз,
В окна стучали всем своим знакомым
Вовсе не смотря на то, что поздний час.
Скоро улица нам тесной стала -
Целый город пробудили мы от сна,
И так задорно в небесах плясала
Еньку вместе с нами до утра луна!
Припев.