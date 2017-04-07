Летка-енка. Танцуют все!

Вообще-то танец летка-йенка был известен в стране Суоми давным-давно, и даже претендовал на роль национального. Но весёлый финский парень Рауно в начале 60-х годов ХХ века сочинил свой вариант музыкального сопровождения для этого танца, и назвал мелодию Letkis. Но только после того, как в 1965 году ещё более весёлый немецкий композитор Хорст Венде выпустил её в своей аранжировке, летка-енка захватила сердца и ноги любителей «энергичных танцев» почти в ста странах мира!

Рауно Лехтинен.

В СССР слова на танцевальную финско-немецкую мелодию написал Михаил Пляцковский, песню исполняла очень популярная в то время певица Тамара Миансарова. Правда, название финского танца она произносила мягче: «летка-енЬка».

Под ритмичный припев «раз-два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать…» бодро скакали гуськом, выбрасывая ноги в стороны, рабочие, колхозники, творческая и техническая интеллигенция, малые дети и учащаяся молодёжь. Мелодия звучала из радиоприёмников в квартирах, её исполняли в кафе, ресторанах, на танцплощадках в парках, на октябрятских утренниках и на «огоньках» в пионерских лагерях…

Пожалуй, во второй половине ХХ века не было танца, который был бы столь популярен, как летка-енка. Ну, разве только разухабистая ламбада… Хотя, нет, финская «штучка» ей сто очков фору даст!

… Сегодня «хит» 60-70-х годом прошлого века вновь набирает популярность! Присоединяйтесь к танцующим и вы, это на самом деле классная отдушина для чувств и приятная разминка для ног!)))

споём?

Летка-енка

Слова М. Пляцковского

Как-то ночью по пустой дороге

Грустный со свидания я шел опять,

Верьте - не верьте, почему-то ноги

Сами стали этот танец танцевать!

Снова к милой привела дорожка,

Снова оказался у ее дверей,

Стукнул в окошко, подождал немножко,

Слушай, дорогая, выходи скорей!

Припев:

Раз-два, туфли надень-ка!

Как тебе не стыдно спать?

Славная, милая, смешная енька

Нас приглашает танцевать

Раз-два, туфли надень-ка!

Как тебе не стыдно спать?

Славная, милая, смешная енька

Нас приглашает танцевать.



Вместе с милой мы пошли от дома

По знакомой улице в который раз,

В окна стучали всем своим знакомым

Вовсе не смотря на то, что поздний час.

Скоро улица нам тесной стала -

Целый город пробудили мы от сна,

И так задорно в небесах плясала

Еньку вместе с нами до утра луна!

Припев.

