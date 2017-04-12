За полет Гагарина в космос отвечал туляк

Юрий Гагарин подписывает свою книгу первому секретарю тульского обкома партии И. Юнаку.

Несправедливо, что 12 апреля не красный день календаря. В истории человечества много еще что будет. А первый полет человека в космос навсегда останется единственным.

Тогда, 12 апреля 1961 года, в школах вдруг прекратились занятия, а на предприятиях, где было возможно, люди бросили работу. Всех обуяла невероятная радость. Не радость даже – восторг. Первый человек планеты Земля в космосе, и он – наш соотечественник!

Так радовались люди 12 апреля 1961 года. Фото Альберта Зорина.

В Туле, как и во всех остальных городах страны, люди высыпали на улицу, обнимались и весело смеялись. Им было чему радоваться. Страна, первой запустившей в космос человека, навсегда останется самой великой.

12 апреля 1961 года. Туляки идут в Белоусовский парк на митинг по случаю первого полета человека в космос. Фото из архива Михаила Тенцера.

В истории того полета есть и страница, вписанная нашим земляком. Долгое время имя Константина Николаевича Руднева, стоявшего во главе космического проекта СССР, было засекречено. Уже когда весь мир знал имя конструктора первых ракет, всякое упоминание в открытой печати о Рудневе по-прежнему было невозможным.

Ему вручались высшие государственные награды, премии, но тайно, об этом знали весьма немногие. Такие времена.

Между тем именно Константин Николаевич был председателем Госкомиссии по первым космическим полетам. Руднев отправлял Гагарина в полет, и он же принимал у него рапорт по возвращении из космоса. Отправить в полет – это не просто пожелать доброго пути, это значит взять на себя всю ответственность по обеспечению первого полета человека в космос.



Константин Руднев.

Константин Николаевич Руднев – туляк, выпускник шестой школы, которая на пересечении Каминского и Жуковского. Родился в семье учителя 22 июня 1911 года. Это, конечно, внесло в жизни существенные недоразумения – мало того, что совпадало с днем вторжения гитлеровцев в нашу страну, так еще и все юбилеи потом приходились на круглую дату с дня начала войны.

Родную шестую школу Константин Николаевич окончил в 1928 году. Сдал вступительные экзамены в Ленинградский приборостроительный институт, не приняли. Нет мест. Ушел работать электромонтером на шахту, а в 1930-м поступил в Тульский механический.

Мы предлагаем вашему вниманию уникальный, никогда не публиковавшийся снимок из домашнего архива Петра Портянского. Согласно надписи на нем, фото сделано 25 июля 1933 г. в Пальцево. Руднев – слева вверху. Слева внизу – его будущая жена:

После окончания учебы жизнь Руднева надолго была связана с оружейным заводом. Работал в Центральном конструкторском бюро (ЦКБ) завода над созданием автомата синхронной стрельбы авиационного пулемета через винт работающего пропеллера, получив за это свою первую награду – медаль «За трудовую доблесть».

В 1939 году Константин Николаевич стал главным инженером и заместителем начальника ЦКБ. Карьеры в те времена делались быстро.

В 1940 году, в 29 лет, Руднев уже главный инженер Тульского оружейного завода. И вместе с заводом отправился в эвакуацию в Медногорск Чкаловской (Оренбургской) области.

По воспоминаниям Руднева, уже в пути заводу была присвоена секретная литера 314 и спущен план – выпустить в октябре 3000 винтовок. На новом месте разместились в помещении недостроенной брикетной фабрики. Было холодно. Грелись двумя загнанными для этого в цех паровозами. «Мы с тобой земляки, – скажет он позже по этому поводу Гагарину. – Ты окончил Оренбургское летное училище, а я в Оренбургской области в войну работал».

В 1943 году Руднева назначили директором завода №314 (сейчас это «Уралэлектро»). Несмотря на очень тяжелый режим работы (в 1943 году заводом было выпущено 213 886 самозарядных автоматических винтовок и 3 950 пушек ШВАК для самолетов, в 1944-м – 12 000 пушек), Руднев, чтобы поднять дух рабочих, командировал несколько человек в Тулу.

И они вернулись с голубями и голубятнями. А у туляков же было две страсти – голуби и чижиная охота. Можно представить, насколько это подняло настроение оторванных от дома, трудившихся без отдыха людей.

Жена Руднева вспоминала и еще один эпизод, свидетельствующий о человеческих качествах Константина Николаевича. Из столицы на завод приехал проверяющий, которому во время инспекции завода приглянулась одна девушка. Он сказал Рудневу, чтобы ее прислали вечером в номер гостиницы, где остановился начальник. Руднев тут же шепнул одному из помощников, чтобы девушка где-нибудь спряталась. А потом только руками развел: «Пропала… Нигде не можем найти». Так московский проверяющий и уехал ни с чем.

Когда стало известно о победе над Германией, во двор завода по приказу Руднева выкатили две бочки спирта.

Может для нынешних радетелей за народную трезвость это был и неправильный поступок, но в те времена, к счастью, на это смотрели несколько иначе. И люди вместе праздновали самый счастливый день жизни.

В 1947 году Руднева перевели на должность директора НИИ-61 Министерства вооружения СССР, занимавшимся исследованиями в области ракетного вооружения. Затем начальника 5-го Главного управления, он стал членом коллегии Министерства вооружения СССР.

С 1950 года он вновь отвечает за ракетную технику в должности директора НИИ №88 Министерства вооружения СССР. Этот институт создавался как основная научно-исследовательская, проектно-конструкторская и опытно-конструкторская база по ракетному вооружению с жидкостными ракетными двигателями. Начальником отдела и главным конструктором баллистических ракет дальнего действия здесь был Сергей Павлович Королев.



Сергей Павлович Королев.

Королев позже отметил, что Руднев – это тот человек, с которым можно работать. Хотя с самим Королевым работать было крайне непросто, характер у него не сахар. Мог накричать не по делу или просто уволить без всякого повода.

Академик Борис Евсеевич Черток, один из ближайших помощников Королева, вспоминает эпизод, происшедший в конце 50-х годов. На сборке ракеты Р-7 рабочий обронил в центральном отсеке соединительный болт, о чем сразу же доложил руководству.

Случайно оказавшийся в цехе Руднев сказал, что не уйдет, пока болт не найдут. Два с лишним часа ожидания дались непросто – жара в цехе была около 50 градусов.

Но и махнуть рукой на потерю тоже было невозможно – это могло обернуться аварией при пуске ракеты. Наконец злосчастный болт был найден, и Руднев предложил выдать рабочему Ломакину премию «за честность и самоотверженность при выполнении трудового задания». На следующий день о происшествии узнал Королев, и разразился бурей эмоций: за такие штучки надо не премировать, а наказывать!

Когда Черток рассказал Рудневу, что Королев требует отменить премию и вместо этого объявить выговор, тот в ответ улыбнулся: «Отменить могу только я, потому что на той бумаге мое разрешение. Отменять ничего не буду. Сергей Павлович нас простит. Когда прилетит, ему не до этого будет».

С 1957 года Руднев – заместитель Председателя Государственного комитета СССР по оборонной технике. Все решения по Р-7 и контроль за их выполнением возлагаются на него. Ничем другим Константин Николаевич не занимается, только Р-7, важнейшая государственная задача. Однако успешных запусков долго не было.

«Если подсчитать затраты, получится, что мы стреляем городами», – мрачно шутил тогда Руднев.

И вот, наконец, в газетах было опубликовано сообщение ТАСС, что в Советском Союзе 27 августа 1957 г. была успешно испытана межконтинентальная баллистическая ракета. На вооружение Советской Армии межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 (8К71) была принята 20 января 1960 года.

С марта 1958 года он – Председатель Государственного комитета при Совете Министров СССР по оборонной технике, в задачу которого входило создание ракетного вооружения и космических систем. То есть фактически руководитель всего космического проекта.

Задействовано в нем было бесчисленное множество предприятий и научных институтов всего Союза, а координировал и организовывал всю эту работу Руднев.

Под его руководством был запущен первый искусственный спутник Земли.

Затем начались эксперименты по запуску в космос живых организмов. Белка и Стрелка – лишь самые знаменитые из собак-космонавтов, но многие их сородичи погибли во время экспериментальных запусков.



Белка и Стрелка.

Полет двух самых известных на планете лаек, состоявшийся 19 августа 1960 года, продолжался более 25 часов, и корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Гагарин, напомним, сделал один виток. Белка и Стрелка были дублерами Чайки и Лисички, погибших при запуске ракеты 28 июля.

9 марта 1961 года успешно стартовал и вернулся на Землю корабль с «Иваном Ивановичем» (манекеном человека, нашпигованный кроме датчиков мышами, морскими свинками и живыми организмами) и собакой Чернушкой. 25 марта 1961 года в космос вместе с «Иваном Ивановичем» слетала собака Звездочка.

Государственная комиссия под председательством К. Н. Руднева приняла решение о возможности полета человека в космос на корабле «Восток». На заседании Государственной комиссии было утверждено первое в истории задание человеку на космический полет: «Выполнить одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180-230 километров продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе.

Цель полета — проверить возможность пребывания человека на специально оборудованном корабле, проверить оборудование корабля в полете, проверить связь корабля с Землей, убедиться в надежности средств приземления корабля и космонавта».

Утром 12 апреля Гагарин отрапортовал председателю госкомиссии Рудневу, что полностью готов к полету, еще чуть позже было его знаменитое «Поехали…»

Уже по возвращении на Землю, после заседания Госкомиссии, где Гагарин докладывал о полете, Руднев резюмирует: «Основное, что мы должны сегодня установить и что мы, несомненно, установили, это убежденность в том, что человек может находиться в безвоздушном пространстве и работать в условиях космического полета. Мы можем также считать установленным, что системы корабля отвечают своему назначению и в полете действовали удовлетворительно. Я от имени Государственной комиссии горячо благодарю Юрия Алексеевича Гагарина».



Юрий Гагарин.

На следующий день после приземления Гагарин подарил Рудневу номер газеты «Правда» от 13 апреля с сообщением ТАСС о его полете, и сделал на ней надпись: «Руководителю от исполнителя. Ю. Гагарин».

За подготовку первого полета человека в космос Константин Николаевич Руднев был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Правда, в открытой печати этот указ не публиковался. По мнению академика Б. Е. Чертока, «ракетная техника и космонавтика многим обязаны Рудневу».

Вскоре после смещения Хрущева Брежнев предлагал Рудневу и дальше работать в ВПК, но тот, якобы, как пишут многие его биографы, попросился в гражданскую экономику, поработать вместе с А. Н. Косыгиным.

Так творец космического триумфа СССР стал министром приборостроения средств автоматизации и систем управления СССР, или МинПрибора. Хотя тот же Черток считал, что Руднева понизили «до председателя никому не понятного госкомитета по координации научно-исследовательских работ, и затем назначили министром «приборостроения, средств автоматизации и систем управления»».

Сами же космонавты продолжали относиться к своему бывшему руководителю с большой теплотой. И, например, даже спустя пять лет, как Руднева перевели на работу, не связанную с космосом, прислали ему коллективное Новогоднее поздравление.

Константин Руднев вручает звезды Героев Советского Союза Валентине Терешковой и Валерию Быковскому.

Константин Николаевич Руднев умер 13 августа 1980 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Порядочность и скромность при жизни не позволяли ему примазываться к чужим достижениям, как это принято у многих руководителей. Он даже отказался баллотироваться в Академию наук СССР, считая, что организационная работа — это не научные заслуги. Поэтому единственную свою большую премию, Совета Министров СССР, за создание и внедрение автоматизированной системы управления «АСУ-Прибор», получил уже после смерти. И то по представлению его коллег, это не было его личной инициативой.

Впрочем, ни одна из земных премий не сравнится с надписью, которую сделал первый космонавт Земли на книге «Утро космической эры»: «Дорогому Константину Николаевичу Рудневу в память о первом космическом полете под Вашим руководством. 30.12.61 г. Ю. Гагарин».



Евгений Хрунов.

Тульская земля дала миру также трех героических космонавтов. Первым был Евгений Хрунов. Герой Советского Союза и Герой России Валерий Поляков – один из четырех человек, удостоенных обоих высших званий своей страны. Он установил абсолютный мировой рекорд самого длительного полета в космос (437 суток и 18 часов в 1994 и 1995 годах, на борту орбитальной станции «Мир»). За участие в полетах с международными экипажами удостоен звания Героя Республики Афганистан с вручением ордена «Солнце Свободы» (1988, ДРА), и награжден орденом Почетного легиона (1989, Франция). Всего за два орбитальных полета он провел в космосе 678 суток 16 часов и 34 минуты. По этому показателю Поляков уступает лишь трем астронавтам планеты — Сергею Крикалеву (803 дня), Александру Калери (769 дней) и Сергею Авдееву (747 дней).

Два полета в космос совершил Сергей Залетин, уроженец Щекино. В космосе в общей сложности он провел 83 суток 16 часов 35 минут 25 секунд. Совершил один выход в открытый космос.



Сергей Залетин.

– Когда я пришел в отряд, Валера Поляков как раз начал свою деятельность в качестве космонавта, – рассказывет Сергей Залетин. – Он, между прочим, является рекордсменом не только по длительности беспрерывного нахождения в космосе – пятнадцать с половиной месяцев, но и по времени нахождения в отряде до первого космического полета. С момента зачисления в отряд до времени его первого старта прошло семнадцать лет. И он все это время ждал и готовился.

А четвертый тульский космонавт, по словам Залетина, скоро должен полететь.

– Это Николай Тихонов из Новомосковска. Тут есть вот какой интересный момент, – рассказывал он три года назад в интервью «Слободе». – Мне 52 года. Тихонову Коле, который сейчас в отряде и собирается полететь в космос, 32 года. Валере Полякову 72 года. С Валеркой мы вообще в один месяц родились, в апреле. Если бы был жив Хрунов, ему было бы 92. Как специально – мы все с интервалом в двадцать лет. Поэтому когда сейчас я прихожу в школу, спрашиваю: «Ребята, вам сколько? Двенадцать лет? Среди вас должен быть будущий тульский космонавт».