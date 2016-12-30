Какими были ёлки 100 лет назад. Часть II

Начало.

Одна из главных радостей Нового года — украсить ёлочку игрушками. В начале прошлого века ещё не было такого изобилия стеклянных шаров, как сейчас, — не знали секрет изготовления лёгкого и тонкого стекла. А потому стеклянные шары были тяжёлыми, дорогими и редкими. Игрушки делали из папье-маше, ваты, бархата. Любили фигурки из выпуклого дрезденского картонажа, склеенные из двух половинок. А на макушке лесной красавицы сияла шестиконечная Вифлеемская звезда.

А вот Деда Мороза и тем более Снегурочки тогда ещё не было. Что, конечно, тоже интересно. Пьеса Островского «Снегурочка» уже вовсю игралась в театрах. Одноименная опера Римского-Корсакова шла не одно десятилетие, а вот ёлочного персонажа даже в проекте не существовало.

Дед Мороз вообще родился уже в СССР, в 30-е годы. То есть не такой он и древний на самом деле.

В старые времена Деда Мороза символизировал некий Старик, у которого не только борода, но и сам он весь был из ваты.

Стать оптовым поставщиком сладостей для праздника мечтали многие. В 1910 году в тульскую городскую управу поступило заявление Александра и Платона Белолипецких, державших кондитерскую на Пятницкой улице, близ Чугунного моста. На сластях в те годы, оказывается, можно было неплохо приподняться. Белолипецкие предлагали управе заключить контракт на покупку подарков по цене 20 копеек за пакет, включающий в себя 8 сортов сладостей.

Дом Белолипецких на улице Металлистов –

поставщики новогодних подарков школьникам.



В новогоднем подарке за 21 копейку торговый дом С. Т. Кузьмин и К «Пряники и конфекты» предлагал: ореховый батумский кудрявчик — полфунта (по-видимому, грильяж); жамки — ½ фунта, карамель разная — ¼ фунта, яблоки крымские — 3 штуки.

Также к одному из праздников в торговом доме купца Митрохина управа закупила на стол 2 300 пакетов кедровых орехов и яблок на 35 рублей 70 копеек.

Баловали учеников и выпечкой. Специально к праздничному столу заказывали румяные булочки.

Новогодние торжества устраивались не только в управе, но и отдельно в каждом учебном заведении. Так, по сообщению «Тульской молвы» 17 декабря 1913 года «в воскресенье, 15 декабря, во второй женской гимназии были устроены для учениц младших классов детское утро и ёлка. К 12 часам дня на этот праздник прибыли архиепископ Парфений, супруга начальника губернии Н. И. Лопухина , члены попечительского общества при гимназии и другие лица. Детворой дружно была разыграна сказка в лицах „Репка“. Мило были также представлены четыре времени года с декламацией соответствующих стихотворений. Кроме того, были исполнены музыкальные номера и хоровое пение. Затем была зажжена елка, и начались танцы. Детям были предложены чай и сласти».

И всё-таки главный праздник проходил именно в управе. Сюда из школ свозились столы, которые после первого января возвращались обратно. Чиновники освобождали свои кабинеты, чтобы детям со всех частей города и гостям было где раздеться.

Само собой, устанавливалась и ёлка. Начальнику подгороднего лесничества Митрофану Михайловичу Морозову писалось письмо с просьбой выделить ёлку бесплатно. Тот, конечно, управе не мог отказать. Однако сказать, что лесная красавица обходилась совсем уж даром, тоже нельзя.

Согласно смете, в канун 1911 года Морозову было «уплочено за ёлку» 1 рубль 50 копеек. Провоз ее до управы обошелся в 1 рубль 25 копеек. «На чай вощику — 25 копеек». Потом были и другие траты. 15 копеек — песок. 80 копеек — рабочим за втаскивание елки. Кадка для ёлки — 1 рубль 10 копеек. Ещё пять рублей на то, чтобы установить, а потом разобрать.

В дореволюционной России были популярны игрушки из прессованной ваты. Каждая была настоящим произведением искусства!



Праздники в управе проходили пять дней подряд. Как и сейчас, у артистов ёлки был золотой период — платили по отдельной смете фокуснику, приглашённым музыкантам. Монтёр-электротехник за четыре дня получил шесть рублей. Фокуснику, кстати, заплатили все восемь.

На празднике играл военный оркестр. Но самый большой подарок ожидал детей в виде кинематографа. Специально для ёлочных дней управа договаривалась с кинематографом «Феномен» о предоставлении во временное пользование кинематографического аппарата и лент.

Устанавливали экран и для детей крутили бесплатно настоящее кино!

Однажды, правда, случился казус. Из-за чьей-то халатности лента нагрелась и сгорела. Естественно, возникли взаимные тяжбы. Владелец кинематографа требовал, чтобы ему полностью возместили убыток, управа напирала на то, что ни в каких документах этот случай не предусмотрен. В конце концов пришли к компромиссу, выплатив за кинематографический сеанс 50 рублей и ещё столько же за сгоревшую ленту.

Кстати, согласно счёту городской электрической станции для ёлки в помещении управы кинематографом было израсходовано 125 «киллоуатт-часов» на 40 рублей. О предоставлении бесплатно электроэнергии для праздников вроде бы тоже предварительно договаривались, однако счёт управе всё равно пришел.

И последний сюрприз ожидал детей уже после окончания праздника. Заведующего работным домом Е. Ф. Симанговича городское управление заранее просило выслать к восьми часам вечера к зданию городской Думы двух лошадей с развальными санями для развоза детей по домам.

кстати

Перечень игрушек, закупленных для новогодней ёлки в управе для встречи 1910 года: золотые орехи, рыбки, звери, птицы, обезьяны плюшевые, флаги, 32 пачки дождя, гирлянды, бусы, проволока, хлопушки, бабочки плюшевые, купидоны, старики ватные, фигуры, фрукты, шары, колокольчики, рыбки стеклянные, бонбоньерки (коробки для конфет — высокие сундучки, в которые россыпью клали конфеты).