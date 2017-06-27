В Туле Цоя кормили домашними котлетами

Виктор Цой вместе со своим другом Юрием Каспаряном и женой Марьяной был в Туле 27 и 28 июня 1987 года. Тогда группу «Кино» на музыкальный фестиваль пригласила Лариса Фирсова, временно исполняющая обязанности директора ДК профсоюзов.

– Тогда слова рок в Туле еще боялись, поэтому мы задумали провести «Фестиваль молодежной музыки». Концерт приурочили ко Дню молодежи. На фестиваль собрали местные творческие коллективы, но самой главной задачей для меня было — привезти в Тулу Цоя! — вспоминает Лариса.

– Я позвонила в Ленинградский дом творчества, там мне дали телефон Марьяны Цой, которая занималась всеми административными делами. У группы были какие-то проблемы, поэтому мне предложили акустический вариант — Витя Цой и Юра Каспарян. Договорились на два выступления, каждое — по сто рублей. Для сравнения: за выступление «Зоопарка» мы заплатили 700 рублей. Правда, и двести тогда найти было очень тяжело.



Лариса Фирсова и Марьяна Цой.

– Я вышла на Советский райком комсомола и попросила деньги. Комсомольцы пообещали дать половину, а остальное оплатил ДК профсоюзов. Упросила «Тулауголь» выделить номер в ведомственной гостинице на Первомайской…

Цой и Каспарян оказались очень простыми ребятами… Были скромно одеты в черные полукеды с белыми полосками, черные рубашки, черные штаны.

– Я попросила Витю посидеть в жюри фестиваля. Он сказал: «Не вопрос! Хоть и не люблю никого судить».

– Кто помнит те времена, поймет меня. Денег ни на что не было, — продолжает Лариса. — Я дала ребятам 10 рублей на чебуречную, а сама побежала домой готовить обед. Наварила молодой картошки, нажарила котлет, завернула кастрюльки в фольгу и принесла в ДК. Помню , ели с удовольствием!



Виктор Цой и Юрий Каспарян. Тула.

– Да они вообще были очень неприхотливы. Виктор спокойный, уравновешенный, воспитанный. Каспарян чуть погорячее — фамилия обязывает, но тоже очень хороший парень. Марьяна все шумела, что «Коррозия металла», выступающая перед «Кино», навоняет на сцене дымом, и Витя будет кашлять. А он успокаивал ее. Мол, бог с ними, пусть «дымят». Еще помню, Витя и Марьяна часто бегали звонить в Ленинград — их сыну Саше было тогда полтора годика и они беспокоились — как он там.

27 июня 1987 года, Тула, площадь Искусств.

Виктор Цой, Лариса Фирсова, Юрий Каспарян и Марьяна Цой.

В коробке, которую держит Марьяна, тульский самовар!

Туфли для Марьяны

Что удивительно, ребят совершенно не интересовали деньги. Они больше интересовали Марьяну. Когда я отдала им первые сто рублей, она сразу же убрала их в кошелек и спросила, где тут у нас барахолка. Я рассказала, мол, в Мяснове. Марьяна рванула туда и у какой-то бабушки прикупила винтажные туфли 40-х годов. Так они ей понравились! А я переживала — ребята работают, а денежки Марьяна тратит…

«Кино» зажгло Тулу. Народ ошалел от самого факта, что ЦОЙ В ТУЛЕ!

Во второй день, в воскресенье, мы гуляли по проспекту Ленина, сидели на фонтане напротив ДК профсоюзов, болтали. Я подарила Цою тульский самовар. Кто знает, может быть, из него до сих пор пьет чай их сын?..

«Кино» отыграли второй концерт, пора было расплачиваться. Я подхожу к лидеру райкома комсомола. Он мне: «С деньгами сложно…». Я: «Да вы что? Мы же обещали. Давайте сто рублей или я про вас в газету напишу».

Самое интересное, что Витя и Юра вели себя очень спокойно. Я работала со многими артистами, и большинство из них начинает сразу истерить по поводу денег. Здесь же было ясно — отдадите вы нам 100 рублей — хорошо, не отдадите — не страшно. Видимо, я запугала комсомольцев, потому что за несколько часов до отхода поезда они все же привезли к гостинице оставшуюся часть гонорара…

27 июня 1987 года, большой зал ДК профсоюзов. На фестивале Юрий Каспарян и Виктор Цой устроили акустический концерт.

Черно-белый раритет

– Помню, как мы с чемоданами ехали на троллейбусе № 8 на Московский вокзал. Троллейбус был переполнен, мы еле-еле втиснулись на заднюю площадку. Всю дорогу Витька рассказывал мне о сыне…

Я попросила Марьяну прислать мне билеты для отчетности. Мы договорились, что когда-нибудь «Кино» приедет к нам в Тулу в полном составе. Вскоре я получила от Марьяны письмо. В конверте лежали билеты и записка: «Привет! Как дела? У нас все хорошо! Привет сраным комсомольцам!»

Витю я уже больше никогда не видела. А с Юрой довелось встретиться, когда мы поехали с коллегами в Ленинград на экскурсию. Юра пригласил меня к себе домой. Мы пили кофе, слушали музыку, он рассказывал о своей невесте Джоанне Стингрей…

Я благодарна тому молодому человеку, что сделал на память эти фотографии. Я не предполагала, что буквально через год после фестиваля в Туле Цой станет мега­звездой и будет собирать стадионы! А после его смерти эти фотографии превратятся в раритет…