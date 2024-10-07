Детская поликлиника доказательной медицины в Туле открыта

erid: F7NfYUJCUneP2Wp1Yzvz; Фото Дмитрия Дзюбина и Юмира Скибы.

Именно так мама двоих детей и врач-оториноларинголог Татьяна Фельдбуш пришла к мысли, что Туле нужна детская поликлиника, где врачи используют только научно обоснованный подход, а не гонятся за статистическими показателями эффективности или «средним чеком» за прием.

3 октября медицинская сеть «Альфскрин» осуществила мечту Татьяны, а вместе с ней — многих мам и пап Тульской области, открыв детскую поликлинику. Главным принципом поликлиники стала работа по методам доказательной медицины.

Татьяна Фельдбуш — Необходимость создания в Туле детской поликлиники, где врачи опирались бы на науку и уважительно относились к пациентам и их родителям, я поняла, как только у меня родился первый ребенок, — говорит главный врач детской поликлиники Татьяна Фельдбуш. — Когда я пришла к генеральному директору «Альфскрин» Александру Чуклину, он поддержал мою идею, и мы начали длинный путь к сегодняшнему открытию.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Компания «Альфскрин» работает в Туле с 2009 года. Сегодня это уже 19 медицинских центров с удобным графиком работы, оснащенных передовой медицинской техникой для диагностики и лечения заболеваний. Собственная лаборатория позволяет выполнять широкий перечень исследований и получать результаты в день сдачи биоматериала.

На реализацию масштабного проекта детской поликлиники «Альфскрин» ушло два года. Подготовка шла скрупулёзно, продумывали каждую мелочь, от дизайна помещений до удобства мамочки при кормлении малыша. Благодаря такому подходу удалось создать уникальный детский медцентр, ломающий привычные представления о поликлинике. Здесь в каждом кабинете юных пациентов ждут яркие игрушки и книжки. На втором этаже — отдельная детская зона, которая учитывает интересы детей всех возрастов: для малышей — большой стол с раскрасками и игрушками, а ребята постарше могут поиграть в PlayStation. Есть и комната для кормления новорожденных.

Александр Чуклин — Детская поликлиника «Альфскрин» — это тысяча квадратных метров, пять этажей и десятки кабинетов, оснащенных передовым оборудованием экспертного уровня, — рассказывает генеральный директор сети «Альфскрин» Александр Чуклин. — Максимально укомплектован ЛОР-кабинет. В рамках визита к врачу пациент получает не только поликлинический прием, но и при необходимости полный комплекс обследований, в том числе проверку слуха, фиброларингоскопию и многое другое. Есть современное оборудование для УЗИ всех направлений, эндоскопия, рентген с минимальной дозой излучения. В перспективе планируем открыть отделение малоинвазивной хирургии с дневным стационаром.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— В нашу команду попадают только опытные и идейные врачи, которые горят желанием поднимать тульскую медицину до столичного уровня, — замечает Татьяна Фельдбуш. — «Альфскрин» постоянно повышает уровень знаний своих специалистов, вкладывая средства в их обучение. Потому что мало быть хорошим врачом сегодня, нужно постоянно учиться, чтобы оставаться им и завтра. Ведь медицинская наука стремительно развивается. Я как главный врач провожу стратегические сессии и для каждого врача составляю индивидуальный план развития. А Александр Евгеньевич внимательно относится к потребностям врачей и всегда готов поддержать предложения по дооснащению кабинетов.

В детской поликлинике «Альфскрин», помимо педиатров и ЛОРов, ведут прием невролог, сурдолог, гинеколог, эндокринолог, специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики и эндоскопии. В скором времени будет открыта запись к гастроэнтерологу, ревматологу, аллергологу, травматологу, пульмонологу, хирургу, дерматологу, психиатру, инфекционисту, клиническому психологу, дефектологу и даже к генетику и вакцинологу.

Профилактике заболеваний большое значение придают все врачи клиники «Альфскрин».

— Превентивная медицина — важная часть нашего подхода к охране здоровья. — продолжает Татьяна Фельдбуш. — Педиатры обязательно проводят полноценный профилактический осмотр пациентов — не только заглядывают в горло и слушают дыхание. Они проверяют, нет ли признаков сколиоза, анемии, опасных родинок и других патологий, которые пока не заявили о себе. А еще тщательно проверяют прививочный статус ребенка и рекомендуют вакцины, которые не входят в Нацкалендарь прививок, но могут защитить малыша от опасных инфекций. Врач готов спокойно и доходчиво ответить на все вопросы, развеять сомнения и страхи родителя, чтобы тот принимал действительно информированные решения о здоровье своего чада. Мы хотим перенести в нашу поликлинику лучшие практики советских лет, когда педиатр был по-настоящему семейным врачом и знал полную историю жизни и здоровья каждого пациента. Именно поэтому первичное звено отводит порядка часа на прием каждого ребенка. Усилить это направление поможет программа годового комплекса обслуживания.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Еще один полезный проект поликлиники и лично Татьяны Фельдбуш носит название «НЕконсультация». Это семинары для родителей, на которых они узнают, как действовать в случае ложного крупа, потери сознания и других ситуаций. Эти знания помогают не запаниковать в экстренных ситуациях, оказать ребенку необходимую помощь и спокойно ожидать приезда скорой помощи. Такие встречи позволяют мамам и папам получать знания о детском здоровье и болезнях, чтобы понимать, когда нужно бежать к врачу, а когда можно успокоиться, налить чаю и просто ждать, потому что заболевание самопроходящее.

Этика компании «Альфскрин» строится на доверии между пациентами, врачами и в кругу коллег. Здесь придерживаются правила: не бояться говорить о сложных, нестандартных случаях, обращаться за помощью.

— Организм индивидуален, а значит, и заболевания тоже могут проявлять себя не всегда типично. Если возникают сложные случаи, мы обязательно их обсуждаем на консилиумах. Принцип «Альфскрин» — говорить о проблеме и искать междисциплинарно пути ее решения, привлекать при необходимости генетиков. Потому что наша общая задача — здоровье пациентов. — говорит Татьяна Фельдбуш.

Что говорят мамы юных пациентов

Ирина Ильяхова — Это, наверное, сейчас единственная клиника в Туле, которая похожа на детскую клинику: в ней есть детский уголок, здесь приятно находиться, а ребенку не страшно. Приятно, что здесь ценят обратную связь от родителей и берут ее в работу. Особенно ценно, что врачи проводят консилиумы, встречи, разбирают сложные случаи, ездят на конференции, в которых участвуют другие, очень классные специалисты, перенимают опыт. Я выбираю «Альфскрин» и команду врачей за их энтузиазм, желание делать классный продукт и душевное отношение к своему делу. Я это очень ценю.

Анна Сысоева — У нас двое детей, и по закону жанра у них совершенно разные болезни: то, что было у первого, совсем не встречается у второго. Для нас огромная радость, что удалось найти в клинике «Альфскрин» врачей, которые прекрасно понимают, как помочь детям, когда это действительно необходимо. Всегда всем друзьям и знакомым рекомендую моих любимых педиатра и лоров.

Яна Колокольчикова — Я много читала о здоровье детей, чтобы принимать обоснованные решения в этом вопросе. Поэтому в большинстве случаев я не тревожусь, потому что знаю, что делать. Но когда у меня возникают сомнения или вопросы, я обращаюсь к специалистам «Альфскрин». Здесь врачи всегда проводят полноценный осмотр ребёнка с головы до ног, подробно расспрашивают. Поэтому я всегда уверена в том, что диагноз будет верным, а лечение — необходимым. Доктора внимательны к жалобам как мамы, так и самого ребёнка, приветливы и общительны. Я ухожу с приема, получив ответы на все свои вопросы, спокойной и уверенной.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Макаренко, 3-д

+7 (4872) 70-30-30

alfscreen.ru

ООО «АЛЬФСКРИН». Реклама.